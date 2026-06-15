Mulher mais rica da Austrália investe cerca de US$ 1 bilhão na SpaceX

A bilionária australiana Gina Rinehart, considerada a mulher mais rica da Austrália, anunciou nesta segunda-feira, 15, que sua empresa, a Hancock Prospecting, adquiriu uma participação na SpaceX, companhia de Elon Musk que estreou na Nasdaq na última sexta-feira, 12. Embora o valor da operação não tenha sido revelado, veículos internacionais estimam que o aporte tenha superado A$ 1,4 bilhão, superior a US$ 1 bilhão, ou, mais de R$ 5 bilhões.

Em comunicado, Rinehart afirmou que a compra das ações ocorreu logo no início das negociações da empresa na bolsa americana e classificou o investimento como uma demonstração de confiança em Musk e no potencial de longo prazo da SpaceX.

"Elon fez o que pouquíssimas pessoas na história conseguiram fazer: não apenas imaginou o futuro, mas construiu empresas capazes de transformá-lo em realidade", afirmou a empresária.

Segundo ela, a SpaceX reúne características raras ao atuar em setores considerados estratégicos, como exploração espacial, comunicações via satélite e inteligência artificial. Rinehart também destacou os avanços da Starlink, rede de internet via satélite da companhia, e afirmou enxergar oportunidades relevantes na frente de inteligência artificial do grupo.

"Consideramos a SpaceX uma empresa rara: liderada por uma pessoa verdadeiramente excepcional, tecnicamente excepcional e atuante em setores cruciais, com potencial de longo prazo. Hancock prioriza investir em indústrias lideradas por pessoas sensatas, trabalhadoras, patriotas e excepcionais. Elon se destaca em todos esses aspectos", disse no comunicado.

Na sexta, as ações da empresa encerraram o primeiro pregão com alta de 19,34%, fechando a US$ 161,11, ante o preço de IPO de US$ 135. O desempenho elevou o valor de mercado da companhia para mais de US$ 2 trilhões.

A abertura de capital levantou cerca de US$ 75 bilhões, tornando-se a maior da história dos mercados globais. O forte interesse dos investidores reflete as expectativas em torno dos negócios da empresa, que hoje combina operações de lançamentos espaciais, internet via satélite e inteligência artificial.

Os investimentos da empresa australiana

De acordo com a Hancock Prospecting, o investimento já registrou valorização de 20% desde a aquisição das ações na oferta inicial, já que os investidores compraram suas ações alocadas a US$ 135 na manhã de sexta-feira e o preço da ação fechou em US$ 161.

Ainda assim, a companhia australiana se recusou a detalhar o tamanho exato da participação adquirida quando questionada sobre estimativas publicadas pela imprensa de acordo com The Wall Street Journal.

Se confirmado, o valor da SpaceX representaria a maior participação acionária de Hancock nos EUA, segundo o The Guardian.

Os investimentos da empresa australiana em dólares incluem US$ 0,7 bilhão em um fundo de índice Nasdaq da Invesco, US$ 0,7 bilhão na MP Materials, uma empresa de terras raras, US$ 73 milhões na Amazon, US$ 61 milhões na Meta, US$ 57 milhões na Alphabet (empresa controladora do Google) e US$ 7,7 milhões na Tesla de Musk, entre outros, conforme divulgado em maio .

Além do retorno financeiro, a mineradora australiana vê potencial para futuras parcerias com a SpaceX. O CEO da Hancock Prospecting, Garry Korte, afirmou que a empresa já utiliza a plataforma de inteligência artificial Grok e poderá fornecer minerais críticos para projetos de infraestrutura tecnológica da companhia de Musk.

"Estamos ansiosos pela possibilidade de trabalhar com a equipe da SpaceX nesta jornada empolgante", disse Korte.

SpaceX é a 8ª maior empresa da Nasdaq

De acordo com os termos do IPO, Rinehart e outros investidores não têm influência direta sobre o voto da empresa. Musk, presidente do conselho e diretor executivo, detém a maioria das ações da SpaceX, tornando-se o primeiro trilionário do mundo após a estreia da empresa na bolsa.

A empresa é a oitava maior empresa da Nasdaq, bolsa de valores com forte presença de empresas de tecnologia, valendo mais do que a Tesla e a Meta. Ela fica atrás apenas da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Amazon, Microsoft, Apple, Google e Nvidia.

Apesar da forte recepção do mercado, a SpaceX ainda não registra lucro líquido. Em 2025, a empresa faturou US$ 18,7 bilhões, mas encerrou o ano com prejuízo de US$ 4,9 bilhões, resultado atribuído aos investimentos em expansão da Starlink, no desenvolvimento do foguete Starship e em projetos de inteligência artificial.

No prospecto entregue aos investidores, a empresa afirma ter como missão desenvolver as tecnologias necessárias para tornar a vida multiplanetária. Entre os projetos de longo prazo estão a expansão da infraestrutura espacial da companhia e a criação de bases permanentes na Lua e em Marte.