Opinião: a cultura organizacional precisa ser tratada como infraestrutura

Marcas buscam pertencimento em ecossistemas culturais e na economia da atenção (Dragana/Shutterstock)
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Publicado em 15 de junho de 2026 às 15h00.
Por Fabrício Penafiel*
O marketing cultural vive um ponto de inflexão. Durante muito tempo, a relação entre marcas e cultura foi mediada por uma lógica de visibilidade: patrocinar festivais, associar-se a artistas, ocupar espaços simbólicos.
Hoje, esse modelo perdeu parte de sua eficiência porque a disputa deixou de ser por presença e passou a ser por pertencimento.
Em um ambiente de atenção fragmentada, não basta mais aparecer na cultura. É preciso fazer parte dela de forma contínua, orgânica e reconhecível.
Isso muda não apenas a execução das estratégias de marketing, mas a própria definição do que é construir marca.
Esse deslocamento acontece em paralelo à consolidação da música como uma das principais infraestruturas da economia de atenção.
Segundo o Global Music Report 2026, da IFPI, o mercado global de música gravada movimentou US$ 31,7 bilhões em 2025, com o streaming representando cerca de 70% da receita total.
Mais do que um dado de crescimento, isso revela um sistema em que a cultura musical opera como fluxo contínuo de consumo, descoberta e identidade. A música deixou de ser apenas entretenimento. Ela se tornou ambiente. E isso é decisivo para o marketing.
O modelo tradicional de marketing cultural foi construído sobre a lógica da exposição: associar marcas a momentos culturais específicos. O problema é que esse modelo pressupõe que cultura é evento, quando, na prática, cultura hoje é sistema.
O que vemos emergir é outra lógica: marcas deixando de atuar como patrocinadoras para se tornarem participantes de ecossistemas culturais. Isso exige menos campanhas pontuais e mais presença consistente em comunidades criativas.
Essa mudança é impulsionada por três forças estruturais: a fragmentação da mídia e o enfraquecimento de narrativas únicas; a ascensão da creator economy como nova camada de produção cultural; e a centralidade da música como linguagem de comunidade nas plataformas digitais.
O resultado é um ambiente em que relevância não é mais construída por alcance, mas por integração.
Se cultura é o território, a música é hoje uma das suas principais infraestruturas de distribuição. A consolidação de ecossistemas híbridos entre mídia, música e creator economy, como o crescimento de hubs de conteúdo e selos ligados a plataformas digitais reforça esse movimento.
A música não apenas circula cultura: ela organiza comunidades, define identidades e estrutura atenção.
Um exemplo disso são iniciativas como o Podpah Records ganham relevância. Mais do que um braço musical, esses ambientes representam uma nova camada do ecossistema cultural digital, onde artistas, creators e audiência coexistem em fluxo contínuo de produção e consumo.
Para marcas, isso significa algo importante: a cultura não está mais em torno das plataformas. Ela está dentro delas.
Em outras palavras: marcas que continuam operando cultura como mídia estão atrasadas em relação às marcas que já a tratam como ecossistema.
No marketing contemporâneo, relevância não se constrói apenas por visibilidade, mas por participação. Marcas que conseguem ocupar um papel ativo dentro da cultura tendem a criar relações mais duradouras com seu público e abrir novos caminhos de expansão.
Nesse sentido, cultura deixa de ser apenas um canal de comunicação e passa a funcionar como uma verdadeira plataforma de construção de marca e, mais recentemente, de conquista de novos públicos e expansão de lifestyle, onde marcas deixam de vender apenas produtos e passam a vender repertórios culturais e formas de viver.
*Com mais de duas décadas de atuação em comunicação, branding e criatividade, Fabrício Penafiel construiu uma trajetória que conecta marketing, cultura e empreendedorismo.