Alô, Ancelotti: Neosaldina leva Endrick à Times Square e pede escalação do atacante

O brasileiro quer ver Endrick em campo na Copa do Mundo. Segundo dados da plataforma de monitoramento Brandwatch, o nome do jogador foi mencionado 31.480 vezes durante a estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos, no sábado, 13.

Apostando justamente nessa popularidade do atacante, Neosaldina, tradicional marca de analgésico da Hypera Pharma, levou a imagem de Endrick à Times Square em uma ação inédita da marca.

Com a mensagem "Dor de cabeça para escalar os titulares, Mister? Conte com a potência de Endrick e Neosaldina", a mara provocou o técnico da seleção, Carlo Ancelotti, sobre a escalação de Endrick (que não acabou não acontecendo no jogo de sábado).

Segundo a Hypera, a ideia com a publicidade transforma a clássica dor de cabeça em uma metáfora para um dilema vivido pelos técnicos: quem escalar para uma partida.

A ação também marca a estreia da Neosaldina na Times Square.

"A veiculação na Times Square marcou a chegada da Neosaldina a um dos espaços publicitários mais icônicos do planeta e reforça a trajetória da marca, que há décadas alivia dores de cabeça dos brasileiros", diz a marca em comunicado.