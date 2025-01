Tesouro IPCA+: papel do Tesouro Direto popular entre investidores iniciantes

O Tesouro IPCA+ é um dos títulos mais procurados no programa Tesouro Direto, especialmente por investidores iniciantes que buscam segurança e proteção contra a inflação. Combinando uma taxa fixa de juros com a variação do IPCA — o índice oficial de preços do país —, o título assegura rendimento acima da inflação. Além disso, esse modelo de aplicação é amparado por legislações que garantem a segurança do investimento.

O que é o Tesouro IPCA+ e como funciona?

O Tesouro IPCA+ é um título público emitido pelo Governo Federal com o objetivo de captar recursos no mercado. O principal atrativo está na rentabilidade atrelada à inflação: ele combina o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, com uma taxa fixa de juros definida no momento da compra.

Isso significa que, independentemente da inflação, o investidor receberá uma rentabilidade real ao longo do tempo. O título é indicado para objetivos de médio e longo prazo, como aposentadoria ou reserva de capital.

O que diz a lei reguladora?

Os títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional são regulamentados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), que assegura o cumprimento de obrigações financeiras do governo.

Essa regulação estabelece diretrizes para a emissão de títulos, garantindo transparência e segurança aos investidores.

Por que o governo emite esse tipo de título?

O governo utiliza o Tesouro IPCA+ como forma de captar recursos para financiar atividades públicas e quitar dívidas internas.

A emissão desses papéis oferece uma alternativa estável de financiamento à União, além de atrair investidores que buscam proteger seu capital da inflação.

Como funciona a NTN-B?

A NTN-B, ou Nota do Tesouro Nacional série B, é a nomenclatura oficial do Tesouro IPCA+.

Há duas modalidades: a tradicional, que paga juros semestrais, e a chamada NTN-B Principal, que acumula todos os rendimentos para o vencimento.

Ambas funcionam da mesma forma em relação à composição da rentabilidade, mas se diferenciam pelo fluxo de pagamento de juros.

NTN-B ou NTN-B Principal?

Quem busca uma renda periódica pode optar pela NTN-B tradicional, que paga juros semestrais.

Esse formato pode ser vantajoso para quem deseja complementar a renda ou reinvestir os pagamentos. No entanto, esses rendimentos estão sujeitos à tributação conforme a tabela regressiva do Imposto de Renda.

Já o NTN-B Principal é ideal para quem deseja acumular o máximo possível para um objetivo específico no vencimento.

Rentabilidade anual

Atualmente, com a Selic em 12,25% ao ano, o Tesouro IPCA+ oferece taxas atrativas.

Se a inflação projetada for de 4% para o ano, por exemplo, um título com rendimento de IPCA + 6% garantiria um retorno nominal de 10% (4% de inflação + 6% de juros reais).

Investimento mínimo x preço unitário

O Tesouro IPCA+ apresenta duas características importantes: o preço unitário do título e o investimento mínimo necessário. O investimento mínimo é o menor valor que o investidor precisa desembolsar para adquirir uma fração do título, enquanto o preço unitário representa o valor total do título completo. Ter um título inteiro ou apenas uma fração dele não altera a rentabilidade proporcional, mas pode influenciar o preço na compra e venda. Em outras palavras, mesmo adquirindo apenas uma parcela do título, o investidor receberá o mesmo retorno proporcional que quem possui o título inteiro.

Vantagens e desvantagens do Tesouro IPCA+

Entre as vantagens do Tesouro IPCA+, destaca-se a proteção contra a inflação e a garantia de rentabilidade real.

Contudo, uma das desvantagens é a incidência de impostos e o risco de oscilação nos preços de mercado antes do vencimento, o que pode levar a prejuízos em resgates antecipados.

Como um investidor iniciante pode investir nesse título?

O processo de investimento no Tesouro IPCA+ é simples. O investidor precisa abrir uma conta em uma corretora de valores ou banco autorizado, acessar a plataforma do Tesouro Direto e selecionar o título desejado.

É importante definir o prazo e o objetivo financeiro antes da compra.

Por que você deve saber disso?

O Tesouro IPCA+ é uma ferramenta poderosa para proteger o patrimônio contra a inflação e alcançar objetivos financeiros de longo prazo. Entender seu funcionamento permite que investidores iniciantes tomem decisões mais seguras e alinhadas às suas metas financeiras.