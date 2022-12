O que é tape reading e como funciona?

Existem centenas de indicadores disponíveis na maioria das plataformas de negociação, mas poucos sabem que o tape reading é um dos melhores indicadores para negociar na bolsa de valores.

Contudo, poucos têm uma ideia de como ler e interpretar o tape reading. Ao contrário de outros indicadores que possuem níveis de sobrevenda ou sobrecompra, o indicador é específico para cada situação.

Mas afinal, o que é tape reading e como ele funciona na prática?

O que é tape reading?

O tape reading é a técnica de negociação mais antiga usada pelos traders para analisar os preços e o volume das ações. O termo originalmente se referia aos traders que analisavam a leitura real do ticker tape antigo para seus dados de mercado, que incluíam tickers, preços e volume.

Hoje, o tape reading é usado principalmente por day traders que baseiam suas estratégias em informações de negociação intraday no Home Broker, buscando previsões precisas sobre o fluxo de compra e venda de ativos no curto prazo.

Como funciona o tape reading?

Ao contrário do que muitos pensam, o tape reading possui uma estratégia simples. Pense o indicador como uma equação com vários fatores, incluindo o preço do ativo, o volume, o preço de compra e venda e o tamanho da oferta e demanda.

Sendo assim, o objetivo é combinar esses fatores para obter uma imagem mais completa do mercado. Todavia, a chave é saber como combinar efetivamente todos os dados para chegar à informação principal, o que o mercado provavelmente fará a seguir.

Tamanho dos pedidos

O tamanho dos pedidos recebidos pode ajudá-lo a determinar se há algo convincente por trás da ação do preço que o trader está vendo. Ao iniciar uma negociação, o mesmo normalmente deseja ver um grande número de ordens de compra ou venda superiores a 300-400 ações. Não há regras rígidas e rápidas sobre isso. É mais uma sugestão visual que seus olhos são treinados para reconhecer.

Velocidade do pedido

A velocidade do pedido é outro componente-chave da mensagem transmitida pelo tape reading.

Normalmente, quando uma ação rompe um nível de suporte ou resistência, não apenas o livro de pedidos aumenta, mas o trade vê o mercado mais amplo começar a acelerar.

Isso mostra o interesse na ação naquele nível, e esse interesse é maior do que a compra e venda de algum pequeno comerciante.

Condição do pedido

A condição da ordem refere-se a qual lado do spread de compra e venda a negociação é executada. Quando compramos uma ação, queremos ver um grande número de ordens executadas quando solicitadas.

Por outro lado, quando estamos curtos, queremos ver as ordens preenchidas ao preço de compra. Isso nos dá uma pista de como os comerciantes desesperados estão fugindo do estoque.

Quais são as principais vantagens do tape reading?

Duas das principais vantagens do tape reading são:

Uma ótima ferramenta para insights de preços

Ajuda os day traders a cronometrar suas saídas

Uma ótima ferramenta para insights de preços

Mesmo uma compreensão básica da leitura do tape reading fornece informações suficientes para representar claramente os fundamentos intradiários, desequilíbrios de compra/venda, volume, frequência, etc.

À medida que avança e se torna melhor na análise do tape reading, o trader conseguirá reconhecer até mesmo pequenos picos e aumento da pressão de preços.

Será possível também tirar conclusões sobre o número de ordens, o número de ordens canceladas antes da execução, sua posição em relação à estratégia de reversão à média da negociação.

Ajuda os day traders a cronometrar suas saídas

Os day traders que não têm experiência lutam contra um problema principal. Isso é ficar em uma negociação por muito tempo apenas devido ao ego. É o desejo de estar certo, emoções ou incapacidade de suportar o calor do momento.

O tape reading ajuda os traders a superar isso e a fazer melhores movimentos de negociação de curto prazo, trazendo sinais pequenos, mas valiosos, sobre o comportamento de outros participantes do mercado.

Ao analisar as mudanças no preço de compra/venda por meio do tape reading, com o volume, será possível detectar o aumento do momento e decidir sobre permanecer ou sair do mercado.



Acompanhe outros conteúdos do Guia de Investimentos da Exame Invest:

Quais são as ações mais baratas da bolsa?

O que é a taxa Selic?

O que é a bolsa de valores? E a B3?