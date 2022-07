O que é Day Trade e como funciona essa modalidade?

Existem diversos tipos de operações no mercado financeiro e uma das mais famosas é o day trade. Este formato de operação é bastante complexo, sendo recomendado para investidores mais avançados, visto que existem diversos riscos inerentes à operação de day trade na bolsa de valores.

Nesse sentido, é importante entender o que é day trade, uma modalidade que permite aos investidores terem ganhos diariamente, mas que, se utilizada com pouca qualificação, pode acarretar grande prejuízo.

O que é o day trade?

Como o próprio nome sugere, é uma operação de compra e venda de ativos ou derivativos em um mesmo dia, ou melhor, em um mesmo pregão na bolsa de valores. As operações de day trade procura lucrar em oscilações de curtíssimo prazo dos ativos em negociação.

É possível realizar operações de day trade com qualquer ativo da bolsa de valores, como, por exemplo, fundos imobiliários (FIIs), ETFs, opções, ações ou outros tipos de contratos.

Um ponto bastante importante a ser considerado em operações de day trade é que elas têm caráter especulativo. Dessa forma, não existe preocupação com a empresa ou ativo com o qual a operação está sendo realizada, mas sim em sua volatilidade e preço. As estratégias no day trade estão relacionadas a identificar o momento certo de compra e venda de um ativo através de técnicas específicas.

Vantagens do day trade

É possível listar uma série de vantagens do day trade, contudo, as que mais se destacam são a alavancagem e a agilidade das operações. Operar alavancado significa que você não precisa pagar pelo ativo, apenas é necessário pagar a diferença entre os preços de compra e venda. Isso permite que o day trader potencialize os ganhos para além do saldo que possui em conta.

Contudo, a alavancagem é um recurso que deve ser utilizado com cautela, visto que você passa a utilizar, como crédito, dinheiro do banco de investimentos. Com isso, enquanto pode potencializar os ganhos da operação, pode potencializar suas perdas devido a maior exposição.

Por fim, a velocidade dessas operações é uma importante vantagem. É possível receber os ganhos de uma operação no mesmo dia. O lucro da operação pode estar disponível para saque em até 24 horas por parte do day trader.

Como amenizar os riscos no day trade?

O day trade, se realizado por pessoas com qualificação para a atividade, pode gerar bons lucros para aqueles que realizam este tipo de operação. As operações são de alto risco, assim como a maioria dos investimentos em renda variável, principalmente para aqueles que não buscam estudar a modalidade.

Existem diversas estratégias de day trade, é importante entender qual melhor se adequa a operação que está sendo realizada. Para isso, é necessário estudar, principalmente, o que é chamado análise técnica, que fornece ao day trader o conhecimento necessário sobre a hora de comprar ou vender ativos.

Por fim, é importante diversificar seu capital, alocando apenas uma pequena parte para operações de day trade, mantendo o restante em outras modalidades de renda variável e também em renda fixa para gerenciar os riscos de sua carteira.

