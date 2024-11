Quanto rende R$ 20 mil por mês na poupança e no Tesouro Direto?

Investir em opções seguras como a poupança ou o Tesouro Direto é uma escolha popular para quem busca preservar o capital e obter rendimentos mensais consistentes. Com a Selic em 11,25% ao ano, a rentabilidade dessas alternativas muda, e é importante entender como cada uma delas se comporta antes de decidir onde aplicar o seu dinheiro. Abaixo, apresentamos os cálculos atualizados para R$ 20 mil investidos e analisamos qual opção é mais vantajosa.

Rendimento da Poupança

A poupança é isenta de Imposto de Renda e possui regras de rendimento vinculadas à taxa Selic. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), que atualmente está próxima de zero.

Cálculo do rendimento mensal:

Valor investido: R$ 20.000

Rendimento mensal: 0,5% (ou 0,005 em decimal)

Juros mensais: R$ 20.000 × 0,005 = R$ 100,00

Apesar de ser uma opção prática e acessível, o rendimento da poupança é limitado, principalmente em cenários de alta inflação.

Rendimento no Tesouro Direto (Tesouro Selic)

O Tesouro Selic é uma opção segura, pois é emitido pelo governo brasileiro, e acompanha a taxa Selic. Com a Selic a 11,25% ao ano, o rendimento bruto do Tesouro Selic é próximo a esse percentual. Entretanto, há incidência de Imposto de Renda e taxa de custódia da B3 (0,2% ao ano), que reduzem o rendimento líquido.

Cálculo do rendimento mensal bruto:

Valor investido: R$ 20.000

Rendimento anual bruto: 11,25% (ou 0,1125 em decimal)

Rendimento mensal bruto: (11,25% / 12) × 20.000 ≈ R$ 187,50

Cálculo do rendimento mensal líquido:

Imposto de Renda: Alíquota de 20% para investimentos entre 181 e 360 dias: R$ 187,50 × 0,20 = R$ 37,50

Taxa de custódia: 0,2% ao ano, equivalente a R$ 3,34 por mês (R$ 20.000 × 0,0025 ÷ 12)

Juros líquidos: R$ 187,50 - R$ 37,50 - R$ 3,34 ≈ R$ 146,67

Comparação entre Poupança e Tesouro Selic

Poupança: Rendimento mensal de R$ 100,00 , sem incidência de Imposto de Renda ou taxas administrativas.

Rendimento mensal de , sem incidência de Imposto de Renda ou taxas administrativas. Tesouro Selic: Rendimento mensal líquido de R$ 146,67, já descontando o IR e a taxa de custódia.

Mesmo com os descontos, o Tesouro Selic oferece um rendimento significativamente maior do que a poupança. Além disso, ele mantém alta liquidez, permitindo o resgate a qualquer momento.

Qual é a melhor opção para investir R$ 20 mil?

A escolha entre poupança e Tesouro Selic depende dos seus objetivos financeiros. A poupança é uma alternativa simples e isenta de tributos, mas oferece uma rentabilidade inferior, especialmente em cenários de taxa Selic elevada. Já o Tesouro Selic, apesar de ter impostos e taxas, compensa com um rendimento maior, tornando-se uma opção mais atrativa para quem busca maior retorno com segurança.

Conclusão:

Com a Selic a 11,25% ao ano, o Tesouro Selic é a escolha mais vantajosa em termos de rentabilidade. Porém, a decisão final deve levar em conta seu perfil de investidor, necessidade de liquidez e objetivos financeiros. Considere as vantagens e os custos de cada alternativa antes de investir.

