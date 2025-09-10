Como funciona o sistema de franquias?

O mercado de franquia brasileiro faturou R$ 65,9 bilhões só nos primeiros três meses de 2025, um salto de quase 9% em relação ao ano passado, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). São quase 200 mil lojas espalhadas pelo país gerando 1,7 milhão de empregos diretos, números que mostram como o sistema de franquias virou o caminho preferido de muita gente que quer ter o próprio negócio sem partir do zero.

Esse cenário faz sentido ao se analisar que, em um negócio independente, o empresário precisa descobrir sozinho cada detalhe da operação — desde fornecedores até estratégias de marketing —, enquanto a franquia oferece um caminho já pavimentado, com manual de instruções e suporte contínuo.

O que são franquias?

De forma bem simples, uma franquia funciona assim: alguém que já tem uma marca de sucesso, o franqueador, permite que outra pessoa, o franqueado, abra uma loja usando essa mesma marca e seguindo todas as regras do negócio. É como se o franqueado alugasse não apenas uma marca, mas todo um modelo de negócio pronto e testado, incluindo processos operacionais, fornecedores aprovados e estratégias de marketing comprovadas.

O franqueado paga por esse pacote completo de duas formas principais, sendo uma taxa inicial para entrar no clube e mensalidades para continuar usando a marca e recebendo suporte.

Além disso, é importante entender que mesmo operando com a marca de outra empresa, o franqueado é dono do próprio negócio, com CNPJ próprio e responsabilidade sobre lucros e prejuízos. É diferente de ser gerente ou funcionário, já que o sucesso ou fracasso da unidade depende diretamente da gestão do franqueado.

Vantagens e desvantagens das franquias

A maior vantagem é a segurança. O franqueado recebe um plano de negócios pronto, com fornecedores já negociados, processos padronizados, treinamento e suporte para resolver problemas. É como entrar num negócio que já passou pela fase mais arriscada de tentativa e erro.

Outro ponto forte é pegar carona numa marca conhecida. Imagine abrir uma hamburgueria do zero e ter que convencer cada cliente de que seu lanche é bom, versus abrir uma unidade de uma rede famosa onde as pessoas já entram sabendo o que vão encontrar.

Mas nem tudo são pontos favoráveis. A principal reclamação de quem investe em franquias é a falta de liberdade para mudar as coisas. Quer colocar um prato novo no cardápio? Precisa de autorização. Achou uma decoração mais bonita? Esquece, tem que seguir o padrão. Essa rigidez deixa muita gente frustrada, especialmente quem tem perfil mais criativo e gosta de inovar.

Os custos também pesam no bolso. Além do investimento inicial que pode variar de alguns milhares a milhões de reais, todo mês o franqueado paga royalties que comem entre 5% e 10% do faturamento, mais taxas de marketing e outras contribuições. No fim do mês, isso faz diferença no lucro que sobra.

Principais tipos e formatos de franquias

Franquia unitária

É o modelo mais comum e simples, e funciona quando você compra o direito de abrir uma loja em determinado endereço ou região. A maioria dos franqueados começa assim, entendendo o negócio em uma unidade antes de pensar em expandir.

Master franquia

Aqui o investidor compra os direitos de uma região inteira, podendo abrir várias lojas próprias ou vender subfranquias para outros empreendedores. É um investimento bem maior, mas com potencial de retorno proporcional. Funciona como ser o representante oficial da marca num estado ou região.

Microfranquias

São as franquias mais baratas, com investimento até R$ 105 mil segundo a ABF. Muitas podem ser operadas de casa, sem necessidade de alugar um ponto comercial. O faturamento é menor, mas o retorno do investimento costuma ser mais rápido justamente porque os custos são baixos.

Store in store

É quando a franquia funciona dentro de outro comércio, como uma cafeteria dentro de uma livraria ou uma ótica dentro de uma farmácia. Essa parceria divide custos fixos como aluguel e segurança, tornando o investimento inicial bem menor.

Franquia de conversão

Perfeita para quem já tem um negócio próprio e quer se filiar a uma rede maior. O empresário mantém seu ponto e muitas vezes sua equipe, mas passa a operar com a marca e os métodos da franquia. É um dos formatos de franquia que mais cresce porque beneficia tanto o franqueador quanto o empresário local.

Franquia ou negócio próprio: qual compensa mais?

A eterna dúvida entre franquia ou negócio próprio não tem resposta certa, já que depende do que o investidor procura. Se segurança e suporte são prioridades, se você nunca empreendeu antes ou se prefere seguir um caminho já mapeado, a franquia provavelmente é a melhor escolha.

Agora, se você é do tipo que tem mil ideias por minuto, detesta seguir regras dos outros e quer liberdade total para experimentar e mudar o negócio quando quiser, melhor abrir algo próprio. Vai dar mais trabalho, o risco é maior, mas quando der certo o mérito e o lucro são 100% seus.

Sobre dinheiro, franquias levam uma fatia considerável do faturamento em taxas diversas, enquanto negócios próprios ficam com tudo. Mas essa conta não é tão simples, porque desenvolver marca própria, treinar equipe e encontrar bons fornecedores custa tempo e dinheiro que nas franquias já vem no pacote.

Passo a passo para abrir uma franquia

1. Conheça seu perfil e defina quanto pode investir

Antes de qualquer coisa, seja honesto sobre quanto dinheiro tem disponível, incluindo uma reserva para os primeiros meses sem lucro, e se você consegue seguir regras e padrões definidos por outros.

2. Pesquise e compare diferentes redes

Não se apaixone pela primeira opção. Compare investimentos, converse com franqueados atuais e ex-franqueados, visite lojas em funcionamento e analise se o negócio faz sentido na sua cidade.

3. Estude a COF com calma

A Circular de Oferta de Franquia é o documento mais importante dessa jornada. Leia cada linha, entenda todas as taxas e obrigações, e não tenha vergonha de fazer perguntas. Se necessário, contrate um advogado especializado.

4. Negocie e assine o contrato

Depois dos 10 dias obrigatórios para analisar a COF, chegou a hora de assinar. Alguns pontos podem ser negociados, mas a maioria das regras é padrão para toda a rede.

5. Monte a loja e comece a operar

Siga o cronograma do franqueador, participe de todos os treinamentos e aproveite o suporte inicial. Os primeiros meses são cruciais para aprender o negócio e criar sua clientela.

O que é a Circular de Oferta de Franquia (COF)?

A Circular de Oferta de Franquia (COF) é como o manual completo da franquia, já que tem tudo que você precisa saber antes de fechar negócio. Por lei, o franqueador precisa entregar esse documento pelo menos 10 dias antes de você assinar qualquer coisa, justamente para dar tempo de analisar com calma e não tomar decisão no impulso.

Nesse documento tem que estar tudo: quanto a empresa fatura, quantas lojas tem, quantas fecharam nos últimos dois anos e por quê, quanto você vai gastar no total, todas as taxas mensais, se existe território exclusivo, quais produtos precisa comprar do franqueador e muito mais. É a transparência total do negócio num papel só.

O que diz a Lei das Franquias?

A Lei das Franquias no Brasil, atualizada em 2019, é considerada uma das mais completas do mundo. Ela deixa claro que franqueador e franqueado são empresas independentes, sem vínculo empregatício entre eles ou com os funcionários um do outro, o que evita dor de cabeça jurídica.

A lei também obriga transparência total, estipulando que tudo sobre o negócio precisa estar na COF, desde regras de território até multas por quebra de contrato. Para franquias estrangeiras, toda documentação precisa estar em português com tradução oficial paga pelo franqueador. É uma proteção importante para quem está investindo suas economias num negócio.

Royalties de franquia: o que são e como funcionam

Os royalties de franquia funcionam como se fossem o aluguel da marca: todo mês você paga um percentual do faturamento, geralmente entre 5% e 10%, para continuar usando o nome, recebendo suporte e aproveitando as novidades que a rede desenvolve. Esse dinheiro mantém a estrutura da franqueadora funcionando e financia melhorias no sistema.

Além dos royalties mensais, existe a taxa inicial de franquia, paga uma vez só quando você entra na rede, e o fundo de propaganda, que é um valor mensal usado para campanhas de marketing que beneficiam todas as lojas. Vale lembrar que todos esses valores precisam estar claros na COF.

Quem pode ter uma franquia?

Na teoria, qualquer pessoa maior de idade que tenha o dinheiro necessário pode abrir uma franquia. Na prática, o sucesso depende muito do perfil. Funciona melhor para quem tem disciplina para seguir processos, paciência para lidar com pessoas, jogo de cintura para resolver problemas e, principalmente, identificação real com o tipo de negócio escolhido.

Cada rede tem seus próprios critérios de seleção. Algumas exigem experiência no ramo, outras preferem gente sem vícios de mercado. O importante é ter capital não só para o investimento inicial, mas também uma reserva para aguentar os primeiros meses, que costumam ser os mais difíceis até o negócio ter sucesso.

Boas práticas para ter sucesso em uma franquia

O segredo das franquias de sucesso começa pela escolha do ponto. Mesmo com toda orientação do franqueador, quem conhece o bairro e a cidade é você. Um local com bom fluxo de pessoas pode fazer toda a diferença entre lucrar desde o primeiro mês ou passar anos tentando empatar o investimento.

Controle financeiro obsessivo é outra marca de franqueados bem-sucedidos. Saber exatamente quanto cada produto deixa de lucro, acompanhar despesas diariamente e formar uma reserva para emergências e reformas faz a diferença.

Por fim, lembre-se de que franquia não é negócio no piloto automático. Mesmo com manual e suporte, o sucesso depende do trabalho diário, da qualidade do atendimento que você e sua equipe oferecem e do carinho com que cuidam da operação.