15 franquias baratas para quem quer deixar de ser CLT a partir de R$ 4.990

Para quem quer empreender com mais segurança e menos capital, as microfranquias despontam como uma alternativa acessível e estruturada. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), esse modelo de franquia exige investimento inicial de até R$ 135 mil.

A grande vantagem está no acesso à experiência de uma marca consolidada, com suporte contínuo e modelos de negócio que exigem menos estrutura física, pessoal e recursos.

O especialista Marcelo Cherto, consultor e referência no setor de franquias, modelos de unidade franqueada compactos, híbridos e ‘satélites’ vão se multiplicar.

"O objetivo é acelerar a expansão, aumentar a capilaridade da rede e, ao mesmo tempo, reduzir o volume de investimentos iniciais necessários para se implantar uma franquia e também seus custos operacionais", explica o consultor em seu artigo publicado na EXAME.

Entre os modelos de microfranquias existem aqueles que podem ser gerenciadas à distância. Segundo o Cherto, esse movimento abre novas oportunidades no mercado de franquias.

“Franqueadoras podem explorar modelos como lojas menores, dark kitchens, dark stores, store-in-store e unidades móveis. Franqueados, por sua vez, devem considerar modelos híbridos e satélites para alcançar maior escalabilidade com menos capital e mais rentabilidade", diz Cherto.

A seguir, listamos algumas microfranquias com até R$ 135 mil de investimento inicial, incluindo o faturamento médio e o prazo estimado para retorno:

KoalaCar

Fundada em 2015, a KoalaCar é uma microfranquia de limpeza a seco de veículos, com baixo custo, rápido retorno e consciência ambiental. O nome da marca foi inspirado no coala, que não bebe água e se hidrata apenas das plantas. Numa lavagem convencional, consome-se mais de 300 litros de água, mas com os produtos da empresa, esse número é zero. A marca foi reformulada, voltou a ser franqueada em 2024, não necessita de um ponto físico e planeja faturar R$ 15 milhões em 2025.

Investimento inicial: R$ 4.990

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

3, 2, 1 GO!

Fundada em 2019, a 3,2,1 GO! é uma rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagem completas para a Disney e outros destinos nacionais e internacionais. A marca visa explorar o potencial do mercado de turismo em expansão e também atua com viagens para empreendedores que buscam fazer estudo de viabilidade de seus negócios fora do país. Um dos modelos de negócio da rede é home office, com 50 franqueados no Brasil e no exterior, como Orlando, Nepal e Portugal.

Investimento inicial: R$ 12 mil

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

Santa Carga

Fundada em 2013, a Santa Carga nasceu no Rio de Janeiro e hoje conta com 960 unidades espalhadas pelo Brasil. Nesse formato, o franqueado é dono de sua própria unidade (totem), tendo como responsabilidade localizar os pontos para instalação dos totens e captação e gerenciamento dos 40 anúncios que o aparelho comporta.

Investimento inicial: R$ 19.900

Faturamento médio mensal: R$ 8.316

Prazo de retorno: a partir de 8 meses

Jan-Pro

A Jan-Pro é uma rede de franquias especializada em serviços de limpeza comercial, com modelos para cada perfil de investidor, seja com ou sem a necessidade de funcionários na equipe. Nascida nos Estados Unidos e com mais de 30 anos de experiência, a marca chegou ao Brasil em 1991 e hoje está presente em 8 países e conta com mais de 10 mil franqueados no mundo.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Vinho24h

Fundada em 2025, a Vinho24h que integra a holding Super Franquias é uma rede de franquias de adegas autônomas para condomínios, operando 24 horas e 7 dias por semana, sem funcionários. Cada adega comporta 90 garrafas a um preço sugerido de R$ 49,90 com cinco nacionalidades, mais de 15 rótulos. A adega autônoma ainda dispõe de uma tela de LED para anúncios de mídia paga. A rede oferece também clube de assinatura com benefícios e eventos.

Investimento inicial: R$ 32.900

Faturamento médio mensal: R$ 11.482

Prazo de retorno: até 14 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, é a maior rede de limpeza residencial e empresarial do país. Está presente em todos os estados e tem mais de 500 unidades. Em cidades com até 30 mil habitantes, oferece modelo home based.

Investimento inicial: R$ 49.300

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: 14 meses

Honest Market

Fundada em 2020, é referência nacional em minimercados autônomos. Com mais de 550 lojas em 23 estados, opera 24 horas por dia com pagamento via totem ou app e sem custo de implantação para o franqueado.

Investimento inicial: R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: 12 meses

CleanNew

Criada em 2015, é uma das maiores franquias de higienização de estofados do Brasil, atuando em formato home based. Os serviços incluem blindagem de sofás, colchões, poltronas, automóveis e até aeronaves.

Investimento inicial: R$ 59.900

Faturamento médio mensal: R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Mikro Market

Maior franquia de conveniência autônoma do Rio de Janeiro. Presente em condomínios, hospitais, hotéis e até estações de metrô. Fundada em 2021.

Investimento inicial: R$ 60 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: a partir de 6 meses

Minha Quitandinha

Startup fundada em 2020, oferece minimercados autônomos 24h em residenciais e centros comerciais. O franqueado é responsável pelo reabastecimento e controle remoto da unidade.

Investimento inicial: R$ 45 mil

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Aiqfome

Primeiro app de delivery do Brasil, atua fortemente em cidades do interior. Desde 2020 integra o Grupo Magalu. O franqueado atua na comercialização local do aplicativo.

Investimento inicial: R$ 41 mil

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Airlocker

Fundada em 2019, é a primeira franquia brasileira de armários inteligentes. Com operação 100% autônoma, exige do franqueado apenas 4 horas semanais de dedicação.

Investimento inicial: R$ 99 mil

Faturamento médio mensal: até R$ 20 mil

Prazo de retorno: até 25 meses

Mr. Fit

Rede de fast-food saudável com opções veganas e low carb. No modelo home office, o franqueado gerencia as entregas.

Investimento inicial: R$ 9.999

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 4 a 8 meses

Market4u

Rede de mercados autônomos com mais de 2.200 unidades em 155 cidades. Funciona 24h e é gerenciado remotamente pelo franqueado.

Investimento inicial: R$ 80 mil

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil a R$ 15 mil

Prazo de retorno: 16 a 24 meses

Espetto Carioca

Rede de espetos com mais de 30 sabores, opera em contêiner alugado e possui modelo enxuto de operação.

Investimento inicial: R$ 100 mil

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses