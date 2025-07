20 franquias baratas a partir de R$ 2.850 para trabalhar de casa (e no interior)

O modelo de microfranquia tem ganhado força nos últimos anos, impulsionado por empreendedores que buscam independência financeira com baixo risco e mais flexibilidade. Esse movimento é ainda mais visível fora das capitais, onde o custo de vida é menor, a concorrência é mais diluída e há espaço para negócios mais enxutos.

Cidades pequenas e médias, que antes estavam fora do radar das grandes redes, se tornaram prioridade para franqueadoras que querem crescer sem depender dos grandes centros urbanos. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), 48% das franquias no país já operam em municípios com menos de 500 mil habitantes, e o número de unidades no interior cresceu 12% em 2024.

Para quem quer empreender sem ponto físico, com operação simples e retorno rápido, as microfranquias são uma porta de entrada acessível. Muitos desses modelos funcionam em home office, com operações autônomas, sem funcionários e com gestão remota — e ainda contam com o suporte e a metodologia testada da franqueadora.

Nesta lista, reunimos 20 franquias baratas para trabalhar de casa (e no interior), com investimento inicial a partir de R$ 2.850. Confira:

Aiqfome

Primeiro app de delivery do Brasil, o aiqfome atua com foco no interior e se destaca por operar com modelo home based, em que o franqueado atua comercialmente com restaurantes locais. É o segundo maior app de delivery do país, com mais de 33 milhões de pedidos por ano.

Investimento inicial: R$ 41 mil

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Santa Carga

Rede de totens de recarga com wi-fi e publicidade, a Santa Carga permite operação sem funcionários. O franqueado é responsável por buscar locais para instalação e vender mídia nos totens. Ideal para atuação local e remota.

Investimento inicial: R$ 19.900

Faturamento médio mensal: R$ 8.316 (por totem)

Prazo de retorno: a partir de 8 meses

Mr. Fit

Pioneira em fast-food saudável no Brasil, a Mr. Fit atua com modelo de entrega gerenciado em home office. O cardápio oferece pratos como estrogonofe de biomassa e sucos funcionais.

Investimento inicial: R$ 9.999

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 4 a 8 meses

3, 2, 1 GO!

Especializada em viagens para Orlando e destinos nacionais e internacionais, a franquia oferece operação totalmente remota e personalizada. Ideal para quem quer atuar como consultor de viagens no interior.

Investimento inicial: R$ 12 mil

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

CleanNew

Rede de higienização de estofados e veículos, com modelo home based e operação via mala de equipamentos de alta tecnologia. Sem necessidade de ponto físico.

Investimento inicial: R$ 59.900

Faturamento médio mensal: R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Vinho 24h

Adegas autônomas para condomínios, sem funcionários, com venda de rótulos e espaço para mídia. Modelo home based, com gestão remota e assinatura de clube do vinho.

Investimento inicial: R$ 32.900

Faturamento médio mensal: R$ 11.482

Prazo de retorno: até 14 meses

Mikro Market

Minimercado autônomo para condomínios, empresas ou espaços públicos. A operação é remota, sem funcionários, ideal para locais com alto fluxo e espaço reduzido.

Investimento inicial: R$ 60 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: a partir de 6 meses

Alfabetizei

Rede de alfabetização com metodologia própria, voltada para crianças com dificuldades de aprendizado. Modelo home based e alta demanda em cidades pequenas.

Investimento inicial: R$ 2.850

Faturamento médio mensal: R$ 11.500

Prazo de retorno: 12 meses

Bem Soluções Financeiras

Franquia financeira com atuação em consórcios, seguros e crédito. Operação pode ser home based, com suporte da franqueadora e portfólio variado.

Investimento inicial: R$ 14.900

Faturamento médio mensal: R$ 12 mil

Prazo de retorno: 3 a 5 meses

Publicarga

Totens de carregamento com espaço publicitário. Modelo home based com suporte intensivo nos primeiros meses. Equipamentos são instalados em comércios locais.

Investimento inicial: R$ 18.900

Faturamento médio mensal: R$ 11.880

Prazo de retorno: 6 a 9 meses

Marketing Bag

Publicidade em saquinhos de pão distribuídos gratuitamente em padarias. Modelo home based e de fácil ativação local.

Investimento inicial: R$ 7.990

Faturamento médio mensal: R$ 8.000

Prazo de retorno: 3 meses

Dr. Escritura

Franquia de regularização de imóveis urbanos e rurais. O franqueado atua na prospecção e o suporte técnico é da franqueadora.

Investimento inicial: R$ 18 mil

Faturamento médio mensal: R$ 21 mil

Prazo de retorno: 4 meses

Maria Brasileira

Maior rede de limpeza do país, com mais de 500 unidades. Modelo ideal para cidades pequenas, com operação simples e alta demanda por serviços domésticos.

Investimento inicial: R$ 49.300

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: 14 meses

market4u

Rede de mercados autônomos para condomínios, com gestão por aplicativo. Operação remota, abastecimento periódico e atuação nacional.

Investimento inicial: R$ 80 mil

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil a R$ 15 mil (por unidade)

Prazo de retorno: 16 a 24 meses

Minha Quitandinha

Minimercado autônomo para prédios e centros comerciais. Modelo enxuto, sem funcionários, com operação remota.

Investimento inicial: R$ 45 mil

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Lavô

Maior franquia de lavanderia self-service do país. Unidades dispensam funcionários e podem ser operadas remotamente.

Investimento inicial: R$ 199 mil

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Airlocker

Primeira rede de armários inteligentes do Brasil. Ideal para locais com alta circulação, como condomínios e centros comerciais. Gestão remota e sem funcionários.

Investimento inicial: R$ 99 mil

Faturamento médio mensal: até R$ 20 mil

Prazo de retorno: até 25 meses

Avantar

Rede de serviços financeiros com método próprio de faturamento previsível. Modelo remoto e com suporte direto da franqueadora.

Investimento inicial: R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: até 6 meses

TFlow

Rede de roupas masculinas com modelos home based e físicos. Pode ser operada de casa ou em ponto comercial.

Investimento inicial: R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil

Prazo de retorno: 2 a 3 meses

Otimiza Licitações

Consultoria especializada para empresas que participam de licitações públicas. Operação remota, com suporte jurídico e técnico completo.

Investimento inicial: R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil

Prazo de retorno: 4 a 6 meses