15 franquias baratas para empreender sozinho a partir de R$ 4.990

Uma das maiores dores dos empreendedores hoje é a contratação de funcionários. Custos trabalhistas, dificuldade de encontrar mão de obra qualificada e alta rotatividade pesam no caixa e na rotina de quem está começando um negócio. Nesse cenário, franquias que dispensam a contratação de equipe e podem ser tocadas pelo próprio dono vêm ganhando força no mercado.

Segundo o ranking das maiores microfranquias da Associação Brasileira de Franchising (ABF), modelos de franquias com investimento de até 135 mil reais cresceu 17% no ano passado.

Ideais para quem deseja começar sem sócios, equipe e com gestão direta do dia a dia, as redes compactas podem ir de quiosques a operação home based, além de combinar praticidade e autonomia.

Confira a seguir opções baratas neste mercado para quem quer começar a empreender sozinho:

Minha Quitandinha

Startup de tecnologia em varejo, atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Com lojas enxutas, que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana e sem intermediários para a realização das compras, proporcionando conveniência, qualidade e segurança. Neste modelo de negócio, o franqueado é responsável pelo gerenciamento e reposição de mercadorias nas unidades, sem a necessidade de presença constante no negócio, sendo possível administrar sozinho.

Investimento inicial: a partir de 45 mil reais (incluso taxa de franquia e instalação)

a partir de 45 mil reais (incluso taxa de franquia e instalação) Faturamento médio mensal: 18 mil reais

18 mil reais Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Airlocker

Primeira franquia brasileira de armários inteligentes, a Airlocker oferece maior praticidade e conveniência a moradores de condomínios e ao público que frequenta complexos comerciais. Ideal para quem deseja empreender sozinho, a rede possibilita o gerenciamento do próprio negócio por meio de uma tecnologia de ponta e sem burocracias. Além de não precisar de funcionários, proporciona uma média de trabalho semanal de apenas 4 horas e conta com um suporte 24/7 para o software.

Investimento inicial: a partir de 99 mil reais (incluso taxa de franquia, taxa de implementação e aproximadamente 6 armários)

a partir de 99 mil reais (incluso taxa de franquia, taxa de implementação e aproximadamente 6 armários) Faturamento médio mensal: até 20 mil reais

até 20 mil reais Prazo de retorno: para operação de 15 armários é de até 25 meses

market4u

Com operação enxuta e tecnologia que dispensa atendentes, opções como o market4u, rede de mercados autônomos que funciona dentro de condomínios residenciais e comerciais, permitem começar a empreender sozinho, mesmo sem experiência prévia no varejo. A rede líder em mercados autônomos na América Latina, já está presente em mais de 155 cidades brasileiras e oferece uma operação simples e escalável. Por funcionar 24 horas por dia, sem a necessidade de atendentes e com gestão via aplicativo, o market4u é uma solução prática para empreendedores que desejam investir sozinhos.

Investimento inicial: a partir de 80 mil reais (incluso estoque inicial, taxa de franquia, equipamentos e câmeras)

a partir de 80 mil reais (incluso estoque inicial, taxa de franquia, equipamentos e câmeras) Faturamento médio mensal: de 10 mil a 15 mil reais por unidade

de 10 mil a 15 mil reais por unidade Prazo de retorno: 16 a 24 meses

Mr. Fit

Rede de fast-food de alimentação saudável no Brasil com refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. Hoje, presente em 26 estados brasileiros e em processo de internacionalização já com unidades em Portugal e no Paraguai. A rede atua com o modelo home office, em que o franqueado fica responsável por receber as marmitas ultracongeladas prontas e gerencia as entregas dos produtos do conforto de casa, adaptando os horários de trabalho, sem a necessidade de funcionários.

Investimento inicial total: 9.999 reais (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

9.999 reais (incluso taxa de franquia e estoque inicial) Faturamento médio mensal : de 4 mil a 30 mil reais

: de 4 mil a 30 mil reais Prazo de retorno: 4 a 8 meses

3, 2, 1 GO!

Rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagens completas para os parques de Orlando e outros destinos nacionais e internacionais. Para quem quer começar a empreender sozinho, com baixo investimento inicial e até mesmo conciliar com outro trabalho, é possível atuar no modelo home office e criar seus próprios horários.

Investimento inicial : 12 mil reais (incluso taxa de franquia)

: 12 mil reais (incluso taxa de franquia) Faturamento médio mensal: de 15 e 50 mil reais em média

de 15 e 50 mil reais em média Prazo de retorno: de 3 a 6 meses

KoalaCar

Microfranquia de limpeza a seco de veículos, com baixo custo, rápido retorno e consciência ambiental, ideal para quem quer começar a empreender sozinho, sem a necessidade de abrir uma loja ou contratar um funcionário. Numa lavagem convencional, consome-se mais de 300 litros de água, mas com os produtos da empresa, esse número é zero.

Investimento inicial: 4.990 reais (Modelo Home Based, incluso taxa de franquia + kit inicial)

4.990 reais (Modelo Home Based, incluso taxa de franquia + kit inicial) Faturamento médio mensal: 10 mil reais

10 mil reais Prazo de retorno: de 3 a 6 meses

CleanNew

Uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. O modelo é ideal para quem quer empreender sozinho, com mais autonomia, baixo custo fixo e flexibilidade de agenda.

Investimento inicial: 59.900 reais (incluso equipamentos, estoque, kits e uniforme e taxa de franquia)

59.900 reais (incluso equipamentos, estoque, kits e uniforme e taxa de franquia) Faturamento médio mensal: de 14 mil a 30 mil reais

de 14 mil a 30 mil reais Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

Selava

A Selava Express é uma franquia de lavanderia de autosserviço com mais de 100 unidades pelo Brasil, presente em 16 estados. A marca começou no franchising em 2022 e segue em plena expansão. Empresa familiar já na 3ª geração, a Selava nasceu em São Luís (MA), em 1986, e desde então, continua apaixonada por lavar roupas e inovar.

Investimento inicial: a partir de 175 mil reais

a partir de 175 mil reais Faturamento médio mensal : 20 a 30 mil reais

: 20 a 30 mil reais Prazo de retorno: 18 meses

Jan-Pro

A Jan-Pro é uma rede de franquias especializada em serviços de limpeza comercial, com modelos para cada perfil de investidor, seja com ou sem a necessidade de funcionários na equipe. Nascida nos Estados Unidos e com mais de 30 anos de experiência, a marca chegou ao Brasil em 1991 e hoje está presente em 8 países e conta com mais de 10 mil franqueados no mundo.

Investimento inicial: a partir de 20 mil reais

a partir de 20 mil reais Faturamento médio mensal: de 4 mil a 30 mil reais (depende do modelo)

de 4 mil a 30 mil reais (depende do modelo) Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Aiqfome

O aiqfome é um aplicativo de delivery que atua principalmente em cidades do interior. A rede opera com um modelo de negócio home based, de baixo investimento, no qual o franqueado comercializa o aplicativo para os restaurantes da região. Foi o 1º app de delivery do Brasil, atualmente o 2º maior do país, líder no interior, com mais de 6 milhões de usuários e mais de 33 milhões de pedidos por ano. Desde 2020 integra a vertical food do Grupo Magalu. Período de implantação em até 2 meses.

Investimento inicial: a partir de 41 mil reais

a partir de 41 mil reais Faturamento mensal : em média 60 mil reais

: em média 60 mil reais Prazo de retorno: em média 18 meses

Mikro Market

A Mikro Market é a franquia de maior faturamento médio no segmento de mercado de conveniência autônomo. Uma operação pode ser instalada em condomínios residenciais e empresariais, até mesmo em universidades, hotéis, hospitais, metrô e shoppings, sempre em formato sem funcionários.

Investimento inicial: a partir de 60 mil reais

a partir de 60 mil reais Faturamento médio mensal: 25 mil reais

25 mil reais Prazo de retorno: a partir de 6 meses

Santa Carga

Fundada em 2013, a Santa Carga que integra a holding Super Franquias é uma rede de franquias especializada em totens e oferece Wi-Fi marketing e capacidade para recarregar até 14 dispositivos móveis simultaneamente. A empresa nasceu no Rio de Janeiro e hoje conta com 960 unidades espalhadas pelo Brasil. Nesse formato, o franqueado é dono de sua própria unidade (totem), tendo como responsabilidade localizar os pontos para instalação dos totens e captação e gerenciamento dos 40 anúncios que o aparelho comporta.

Investimento inicial: 19.900 reais

19.900 reais Faturamento médio mensal : 8.316 reais (para cada totem)

: 8.316 reais (para cada totem) Prazo de retorno: a partir de 8 meses

Honest Market Brasil

Fundada em 2020, a Honest Market Brasil se consolidou como líder e referência nacional no segmento de minimercados autônomos. Atualmente, a rede conta com mais de 550 lojas em operação distribuídas por 23 estados e pelo Distrito Federal. A Honest Market chegou para revolucionar a forma de otimizar o maior ativo das pessoas: o tempo. Seus minimercados funcionam 100% de forma autônoma, sem atendentes, operando 24 horas por dia, sete dias por semana, oferecendo um mix de produtos personalizado, com pagamento facilitado por totem e aplicativo, tudo isso sem custo de implantação para os franqueados.

Investimento inicial: 50 mil reais

50 mil reais Faturamento médio mensal: 25 mil reais

25 mil reais Prazo de retorno: 12 meses

Vinho24h

Fundada em 2025, a Vinho24h que integra a holding Super Franquias é uma rede de franquias de adegas autônomas para condomínios, operando 24 horas e 7 dias por semana, sem funcionários. Cada adega comporta 90 garrafas a um preço sugerido de 49,90 reais com cinco nacionalidades, mais de 15 rótulos. A rede ainda oferece assinaturas para seu clube do vinho, onde os assinantes têm benefícios e cupons de descontos, além de eventos exclusivos. Nesse formato, o franqueado atua como gestor da sua franquia, monitorando as vendas remotamente, captando anúncios e fomentando o clube do vinho no condomínio em que a adega estará instalada.

Investimento inicial: 32.900 reais

32.900 reais Faturamento médio mensal: 11.482 reais (6 vendas por dia + 5 anunciantes)

11.482 reais (6 vendas por dia + 5 anunciantes) Prazo de retorno: até 14 meses