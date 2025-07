22 franquias baratas para trabalhar sem funcionários a partir de R$ 4.990

As franquias autônomas estão ganhando espaço como uma alternativa atraente para quem quer empreender com mais flexibilidade, sem a necessidade de gerir uma equipe.

Nesse modelo, o franqueado assume toda a gestão do negócio, oferecendo vantagens como custo operacional reduzido, flexibilidade no dia a dia e um modelo de negócios simplificado.

Sem não depender de funcionários, o empreendedor pode focar nas atividades essenciais, com o respaldo da franqueadora para o que for necessário.

Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de franquias brasileiro cresceu 8,9% no primeiro trimestre de 2025, atingindo R$ 65,9 bilhões em receita. Nesse cenário, as microfranquias, que dispensam a contratação de colaboradores, destacam-se como uma excelente porta de entrada para o mercado de franquias.

"Ao buscar uma microfranquia, é fundamental atentar para aspectos como a documentação correta, a transferência de know-how e suporte, o perfil comercial do franqueado, além de ter expectativas realistas em relação ao faturamento", diz Melitha Novoa Prado, sócia-fundadora do NPMP Advogados.

Confira a seguir 23 opções de franquias ideais para quem deseja empreender de forma autônoma, sem a necessidade de contratar funcionários.

Lavô

Maior franquia de lavanderias self-service do Brasil. Conta com mais de 600 unidades pelo Brasil e tem a missão de democratizar e simplificar o serviço. A franquia dispensa funcionários e pode ser gerenciada à distância, através do sistema online, o que a torna uma ótima opção para quem busca investir.

Investimento Inicial: a partir de R$ 230 mil (incluso taxa de franquia, máquinas e mobiliário)

Faturamento médio mensal: R$ 20 a R$ 30 mil

Prazo estimado de retorno: 18 meses em média

Minha Quitandinha

Startup de tecnologia em varejo, atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Com lojas enxutas, que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana e sem intermediários para a realização das compras, tem o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança. Neste modelo de negócio, o franqueado é responsável pelo gerenciamento e reposição de mercadorias nas unidades, sem a necessidade de funcionário.

Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil (incluso taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno estimado: 10 a 18 meses

CleanNew

A rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900 (incluso equipamentos, estoque, kits e uniforme e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

market4u

A rede de mercados autônomos, líder no segmento, é um exemplo de franquia que dispensa a presença de funcionários no dia a dia da operação. A rede funciona 100% por meio de tecnologia e autoatendimento, com lojas instaladas dentro de condomínios residenciais e comerciais. Os pontos operam 24 horas por dia, sete dias por semana, e o franqueado realiza a gestão de forma remota, precisando apenas abastecer as unidades presencialmente em datas programadas. Fundada em 2020, a marca já ultrapassa 2.200 lojas ativas em 155 cidades do Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil (incluso estoque inicial, taxa de franquia, equipamentos e câmeras)

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil a R$ 15 mil

Prazo de retorno do investimento: 16 a 24 meses

Airlocker

Primeira franquia brasileira de armários inteligentes, a Airlocker oferece maior praticidade e conveniência a moradores de condomínios e ao público que frequenta complexos comerciais. Para o franqueado, a rede possibilita o gerenciamento do próprio negócio por meio de uma tecnologia de ponta e sem burocracias. Além de não precisar de funcionários, proporciona uma média de trabalho semanal de apenas 4 horas e conta com um suporte 24/7 para o software.

Investimento inicial: a partir de R$ 99 mil (incluso taxa de franquia, taxa de implementação e aproximadamente 6 armários)

Faturamento médio mensal: até R$ 20 mil

Prazo de retorno: para operação de 15 armários é de até 25 meses

Mr. Fit

A Mr. Fit é uma rede pioneira no conceito de fast-food saudável no Brasil, com refeições, sanduíches e opções inovadoras como estrogonofe de biomassa de banana-verde e sucos funcionais. Com um cardápio que inclui opções veganas e low carb, a rede atende a um público crescente que busca alimentação prática e saudável nas mais de 880 unidades pelo país. No modelo home office, o franqueado fica responsável por gerenciar as entregas dos produtos do conforto de casa, sem a necessidade de funcionários.

Investimento inicial: a partir de R$ 9.999,00 (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 4 a 8 meses

3, 2, 1 GO!

Rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagens completas para os parques de Orlando e outros destinos nacionais e internacionais. A empresa atua no modelo home office e possibilita trabalhar sozinho, sem funcionários, e de qualquer lugar do mundo. A 3, 2, 1 GO! atua como consultora e cuida de todos os detalhes, desde a emissão de visto e seguro viagem, até passagem aérea e hospedagem, tudo pensado de forma exclusiva e personalizada. A rede faturou R\$ 4,4 milhões em 2024, tem 70 franqueados no Brasil e no exterior, como Estados Unidos, Europa e Ásia.

Investimento inicial: R$ 12 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

KoalaCar

Fundada em 2015, a marca é uma microfranquia de limpeza a seco de veículos, com baixo custo, rápido retorno, consciência ambiental e dispensa a contratação de funcionários, já que o próprio franqueado pode realizar os agendamentos e fazer os serviços. Numa lavagem convencional, consome-se mais de 300 litros de água, mas com os produtos da KoalaCar, esse número é zero. A marca foi reformulada e planeja chegar a 100 unidades em 2025.

Investimento inicial: R$ 4.990 (incluso taxa de franquia + kit inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

BR Barbearia

Fundada em 2017, em Belém do Pará, a BR Barbearia é a maior rede de barbearias da América Latina, com 52 unidades. Com operação baseada 100% na Lei do Salão Parceiro e sem necessidade de funcionários, a rede oferece alta rentabilidade e autonomia total ao franqueado, que gerencia a unidade à distância. Seu maior diferencial está na tecnologia proprietária, composta por três pilares: SMC – Sistema de Monitoramento Contínuo; Software Financeiro e Software de Fidelidade (em desenvolvimento).

Investimento inicial: a partir de R$ 90 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 28 mil e R$ 40 mil mensais

Prazo de retorno: entre 12 e 24 meses

Honest Market Brasil

Fundada em 2020, a Honest Market Brasil se consolidou como líder e referência nacional no segmento de minimercados autônomos. Atualmente, a rede conta com mais de 550 lojas em operação distribuídas por 23 estados e pelo Distrito Federal. Seus minimercados funcionam 100% de forma autônoma, sem atendentes, operando 24 horas por dia, sete dias por semana, oferecendo um mix de produtos personalizado, com pagamento facilitado por totem e aplicativo, tudo isso sem custo de implantação para os franqueados.

Investimento inicial: R$ 50 mil

Faturamento médio mensal R$ 25 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Jan-Pro

A Jan-Pro é uma rede de franquias especializada em serviços de limpeza comercial, com modelos para cada perfil de investidor, seja com ou sem a necessidade de funcionários na equipe. Nascida nos Estados Unidos e com mais de 30 anos de experiência, a marca chegou ao Brasil em 1991 e hoje está presente em 8 países e conta com mais de 10 mil franqueados no mundo.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil (depende do modelo)

Prazo de retorno do investimento: 12 a 18 meses

aiqfome

O aiqfome é um aplicativo de delivery que atua principalmente em cidades do interior. A rede opera com um modelo de negócio home based, de baixo investimento, no qual o franqueado comercializa o aplicativo para os restaurantes da região. Foi o 1º app de delivery do Brasil, atualmente o 2º maior do país, líder no interior, com mais de 6 milhões de usuários e mais de 33 milhões de pedidos por ano. Desde 2020 integra a vertical food do Grupo Magalu. Período de implantação em até 2 meses.

Investimento inicial: a partir de R$ 41 mil

Faturamento mensal: em média R$ 60 mil

Prazo de retorno: em média 18 meses

Santa Carga

Fundada em 2013, a Santa Carga que integra a holding Super Franquias é uma rede de franquias especializada em totens e oferece Wi-Fi marketing e capacidade para recarregar até 14 dispositivos móveis simultaneamente. A empresa nasceu no Rio de Janeiro e hoje conta com 960 unidades espalhadas pelo Brasil. No modelo de negócio autônomo, o franqueado é dono de sua própria unidade (totem), tendo como responsabilidade localizar os pontos para instalação dos totens e captação e gerenciamento dos 40 anúncios que o aparelho comporta.

Investimento inicial: R$ 19.900

Faturamento médio mensal: R$ 8.316,00

Prazo de retorno: a partir de 8 meses

Vinho24h

Fundada em 2025, a Vinho24h que integra a holding Super Franquias é uma rede de franquias de adegas autônomas para condomínios, operando 24 horas e 7 dias por semana, sem funcionários. Cada adega comporta 90 garrafas a um preço sugerido de R$ 49,90 com cinco nacionalidades, mais de 15 rótulos. Nesse formato, o franqueado atua como gestor da sua franquia, monitorando as vendas remotamente, captando anúncios e fomentando o clube do vinho no condomínio em que a adega estará instalada.

Investimento inicial: R$ 32.900

Faturamento médio mensal: R$ 11.482 (6 vendas por dia + 5 anunciantes)

Prazo de retorno: até 14 meses

Mikro Market

A Mikro Market é a maior franquia do Rio de Janeiro de mercado de conveniência autônomo, podendo ser instalado em condomínios residenciais e empresariais, até mesmo em universidades, hotéis, hospitais e recentemente inaugurou uma unidade no metrô, sempre em formato sem funcionários. Com um modelo de negócios criado para gerar praticidade e segurança a Mikro Market, fundada em 2021, estreou no segmento do franchising no fim de 2023 e já conta com 150 unidades.

Investimento inicial: a partir de R$ 60 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: a partir de 6 meses

4Charge

A 4Charge é uma rede de franquias especializada em totens e carregadores que aliam praticidade e visibilidade para marcas. Fundada em 2019, a empresa já conta com mais de 100 unidades espalhadas pelo país. Os equipamentos, além de recarregar dispositivos, funcionam como plataformas para exibição de anúncios. O modelo de negócio é home based, permitindo ao franqueado flexibilidade na rotina e atuação estratégica com visitas a clientes e parceiros.

Investimento inicial: R$ 14.9 mil

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil

Prazo de retorno: até 6 meses

Marketing Bag

A Marketing Bag é uma franquia home based que oferece um modelo inovador de publicidade através de saquinhos de pão distribuídos gratuitamente em padarias parceiras. Fundada por André Jácomo durante a pandemia, a rede já fatura R$ 1 milhão por ano e está presente em mais de 130 unidades cidades de 14 estados brasileiros. O modelo de negócio conecta anunciantes locais com consumidores, gerando milhares de visualizações, enquanto os franqueados trabalham remotamente com baixo investimento inicial. O grande diferencial da franquia é o suporte personalizado, que acompanha intensivamente os novos empreendedores nos primeiros 60 dias de operação, garantindo rentabilidade desde o início.

Investimento inicial: R$ 7.990

Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

Prazo de retorno: 3 meses

Publicarga

A Publicarga é uma franquia de mídia out-of-home inovadora que oferece totens de carregamento de celulares com espaços publicitários estratégicos. Fundada em 2024, a rede conta com os equipamentos fabricados em aço carbono com pintura eletrostática, disponíveis no modelo de 40 polegadas e são instalados em estabelecimentos comerciais como academias, restaurantes e lojas.

Investimento inicial: R$ 18.900

Faturamento médio mensal: R$ 11.880

Prazo de retorno: 6 a 9 meses

Maria Gasolina Express

A Maria Gasolina Express é uma rede de franquias de minimercados autônomos gourmet com mais de 150 franqueados espalhados por todo o Brasil. A rede se destaca pelo oferecimento de um mix variado de produtos e pelos espaços das lojas, com lay-out agradável e área de convivência com internet, micro-ondas e forno elétrico para que os clientes possam preparar e comer as suas refeições no local. O papel do franqueado é administrar o ponto comercial - o que pode ser feito em qualquer horário.

Investimento inicial: R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: 22 meses

Take a Break

A Take a Break é uma rede de minimercados autônomos criada em 2022 em Fortaleza (CE). Com mais de 50 unidades instaladas e investimento acessível, a Take a Break oferece suporte completo aos franqueados, desde a abertura do CNPJ até a gestão estratégica mensal. A rede foca na expansão em espiral, priorizando as regiões Norte e Nordeste, com o objetivo de democratizar o acesso ao modelo de honest market em todo o Brasil.

Investimento inicial: R$ 32 mil

Faturamento médio mensal: R$ 12 mil

Prazo de retorno: até 12 meses

Go Fit Box

Lançada em 2020, a Go Fit Box é uma rede de franquias de academia autônoma. Com foco na saúde e bem-estar das pessoas, o modelo consiste em um box que conta com equipamentos para que os usuários possam realizar treinamentos em cabines individuais e personalizadas. O franqueado não precisa ser professor de educação física e nem de funcionários, embora seja recomendado.

Investimento inicial: R$ 69 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 12 meses

T&D Sustentável

Franquia especializada no combate ao desperdício de água em empresas, hotéis, escolas, hospitais, etc. O grande diferencial é oferecer para os clientes sua tecnologia própria chamada SEA (Sistema de Economia de Água), que oferece um pacote completo de serviços integrados, otimizando o consumo de água, realizando treinamentos de conscientização e boas práticas, gerenciando diariamente o consumo, e também, propondo projetos de eficiência e melhorias, de forma gratuita, sem custos operacionais, em troca, recebe 50% do valor economizado.