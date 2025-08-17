30 franquias baratas a partir de R$ 9.999 para empreender com alimentação

O setor de alimentação continua como o motor do franchising brasileiro. Em 2024, o segmento de food service cresceu 3% em número de unidades e teve alta de 15,6% no faturamento, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). Já são mais de 900 redes ativas no país, com modelos de negócios variados — de microfranquias a operações robustas.

A tendência se manteve no primeiro trimestre de 2025, com alta de 6% no número de unidades e aumento de 4% no faturamento.

Segundo a 14ª Pesquisa Setorial de Foodservice da ABF, feita em parceria com a consultoria Galunion, 84% das redes relataram crescimento de receita no último ano, sendo que 41% apontaram aumento superior a 10%.

Para quem quer empreender com foco em alimentação, há opções que exigem investimento a partir de 10 mil reais, com diferentes formatos: delivery, quiosques, cafeterias, dark kitchens e mais.

A seguir, selecionamos franquias de alimentação com informações completas sobre investimento, faturamento médio e prazo de retorno. Confira:

Mr. Fit

Rede de fast-food de alimentação saudável com refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis. Hoje, presente em 26 estados brasileiros e em processo de internacionalização já com unidades em Portugal e no Paraguai. A rede opera com modelo home office, no qual o franqueado recebe as marmitas ultracongeladas prontas e coordena a operação e entregas diretamente de casa.

Investimento inicial total: R$ 9.999 (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno estimado: 4 a 8 meses

JAH Açaí, Sorvetes e Picolés

A rede de açaí tem o conceito de oferecer ao consumidor autonomia total sobre seu produto, desde o tamanho do pote, passando pelas torneiras de açaí até os toppings. Desde 2015 no franchising, atualmente conta com mais de 180 unidades em operação em 14 estados, atendendo mais de 500 mil clientes mensalmente na rede. Em 2025, a marca iniciou a internacionalização, escolhendo a Alemanha para explorar fora do país a potência do açaí enquanto matéria-prima.

Investimento inicial total: a partir de R$ 150 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno estimado: 12 a 24 meses

Pizza Prime

Fundada em 2011, em Indaiatuba (SP), é a maior rede brasileira de pizzarias e oferece pizzas de longa fermentação, opções veganas e sabores doces inovadores. A marca possui uma cozinha central própria que distribui insumos porcionados além de manter a loja conceito localizada em Indaiatuba, onde realiza treinamentos e garante excelência aos franqueados. Com mais de 80 unidades em 10 estados, a rede cresce com base em inovação, simplicidade operacional e foco total na experiência do consumidor.

Investimento inicial total: a partir de R$ 179 mil (incluso taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 210 mil

Prazo de retorno estimado: de 24 a 36 meses

Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais

A rede combina uma cafeteria especializada e uma loja de cosméticos à base do grão verde em um só ambiente. Com cerca de 200 itens no portfólio, apresenta um mix de produtos que une qualidade e tecnologia. Hoje, a marca conta com 12 unidades no Brasil e se destaca como uma excelente opção de investimento para quem deseja atuar nos segmentos de gastronomia e cosméticos, em um modelo inovador 2 em 1.

Investimento inicial: a partir modelo quiosque R$ 182.900

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo estimado de retorno: 24 a 30 meses

Grupo HSH

O Grupo HSH, rede de delivery, rede de delivery especializada em culinária asiática e havaiana, formado pelas marcas Home Sushi Home, ManguShoyu e HotChop. Fundada em 2016 pelos sócios Amauri Sales de Melo e Bartolomeu Ferreira em João Pessoa (PB), hoje a rede conta com 20 unidades distribuídas em 12 estados brasileiros. Oferecendo uma experiência gastronômica que gera conexão afetiva com quem recebe os pratos em casa ou no trabalho. Com o modelo de franquia enxuta com formato 3 por 1, o Grupo HSH une eficiência e diversidade no cardápio.

Investimento inicial total: R$ 186 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 165 mil

Prazo de retorno estimado: a partir de 18 meses

Casa de Bolos

Criada com muito carinho pelas mãos talentosas da Vó Sônia em parceria com seus filhos, a Casa de Bolos é a maior franquia de bolos do Brasil e pioneira no segmento. Com mais de 600 unidades pelo país e uma loja inaugurada na Europa, em Lisboa (PT), a rede apresenta um cardápio com mais de 100 sabores, feitos a partir de uma produção 100% artesanal e com fruta de verdade.

Investimento inicial total: R$ 187 mil (incluso taxa de franquia, instalação e capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 57 mil

Prazo de retorno estimado: 24 meses

Açaí Concept

Fundada em 2014 pelos sócios Rodrigo Melo e Miguel Teixeira em Maceió (AL), é referência na comercialização de açaí e cremes tropicais. No Brasil está presente em 18 estados em que atuam com diferentes modelos de negócios: loja de rua, shopping, quiosque, container e também o de store in store, negociado a partir de parcerias estratégicas com redes de conveniência.

Investimento inicial: R$ 190 mil no modelo quiosque (inclui taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 55 mil

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Harõ Sushi

Harõ Sush se consagrou no formato de dark kitchen, atendendo pedidos para delivery e retirada no balcão, além de algumas unidades que oferecem espaço físico. Operando como franquia desde 2020, tem opção de investimento que permite ao empreendedor a operação das seis marcas do grupo em um único ponto.

Investimento inicial: a partir de R$ 217 mil (taxa de franquia, marketing inaugural, despesas de treinamento, implantação do sistema, projeto arquitetônico e decoração, consultoria)

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno: 16 a 24 meses

Hapoke

O Hapoke é uma franquia do tradicional poke havaiano e se consagrou no formato dark kitchen, atendendo pedidos para delivery e retirada no balcão, além de algumas unidades que oferecem espaço físico. Operando como franquia desde 2021, a rede faz parte do Grupo Harõ.

Investimento inicial: a partir de R$ 217 mil (taxa de franquia, marketing inaugural, despesas de treinamento, implantação do sistema, projeto arquitetônico e decoração, consultoria)

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno: 16 a 24 meses

Di Blasi Pizzas

Criada em 2012, é uma rede de pizzarias referência no mercado de delivery que, presente no franchising desde 2021, detém 50 unidades, sendo 34 em operação e 16 em implantação. Com cardápios adaptados por região, a marca mantém rígido controle de qualidade e atenção a cada etapa: da massa ao atendimento final.

Investimento inicial total: a partir de R$ 290 mil (incluso taxa de franquia e implantação)

Faturamento médio mensal: R$ 160 mil

Prazo de retorno estimado: a partir de 18 meses

Frutaria Ipiranga

Fundada em 2018, a Frutaria Ipiranga, rede de restaurantes de comida saudável, nasceu com a proposta de levar alimentação nutritiva de forma simples e acessível. Com cardápio baseado em wraps, saladas, sucos e pratos leves, a rede de franquias aposta em uma operação digitalizada e em um formato enxuto de negócios. Hoje, a rede conta com 8 unidades em operação e pretende alcançar a marca de 20 lojas até o fim de 2026.

Investimento inicial total: a partir de R$ 377 mil (incluso taxa de franquia, instalação, equipamento, TI e segurança)

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno estimado: 18 a 24 meses

Cuor di Crema

Rede fundada em 2012 que respeita as tradições e os processos de produção das legítimas gelaterias italianas que garantem produtos 100% naturais, sem adição de gordura, aromatizantes e conservantes. O gelato Cuor di Crema tem uma lista extensa de sabores autênticos, são mais de 90 receitas que proporcionam uma experiência única por seu preparo com matérias-primas nacionais e importadas, além do uso exclusivo de frutas in natura.

Investimento inicial total: a partir de R$ 475 mil (incluso estrutura, equipamentos e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno estimado: 22 a 38 meses

Boulangerie Carioca

Inspirada nas mais sofisticadas padarias e cafeterias francesas, a rede abriu as portas da primeira loja em 2015 e encanta os clientes com um ambiente aconchegante e uma seleção variada de delícias parisienses e da culinária mundial, como macarons, pães, doces, quiches, croissants e outros quitutes fresquinhos. Como parte da Antaris Foods Brands Franchising, pretende concluir 2025 com 10 unidades. Com lojas de rua, de shopping ou mesmo quiosques, a marca chama atenção e se adapta a públicos de metrópoles ou cidades menores.

Investimento inicial: a partir de R$ 490 mil (no modelo quiosque, incluso estrutura, equipamentos e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Johnny Rockets

Presente em mais de 30 países e com faturamento médio de R$ 5 bilhões por ano em todo o mundo, a marca americana criada em 1986 abriu a primeira unidade no Brasil em 2013 e pretende fechar 2025 com 50 restaurantes. As lojas possuem temática da década de 1950 e disponibilizam no cardápio as melhores opções de hambúrgueres, batatas, shakes, porções e pratos, servidos pelos animados garçons dançarinos.

Investimento inicial: a partir de R$ 960 mil (no modelo Express, para praça de alimentação, incluso estrutura, equipamentos e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 220 mil

Prazo de retorno de Investimento: 18 a 36 meses

aiqfome

O aiqfome é um aplicativo de delivery que atua principalmente em cidades do interior. A rede opera com um modelo de negócio home based, de baixo investimento, no qual o franqueado comercializa o aplicativo para os restaurantes da região. Foi o 1º app de delivery do Brasil, atualmente o 2º maior do país, líder no interior, com mais de 6 milhões de usuários e mais de 33 milhões de pedidos por ano. Desde 2020 integra a vertical food do Grupo Magalu.

Investimento inicial: a partir de R$ 41 mil

Faturamento mensal: em média R$ 60 mil

Prazo de retorno: em média 18 meses

Momento Bendito

Inaugurado em 2013, é uma cafeteria artesanal que valoriza os detalhes, os ingredientes selecionados e o conforto. Com um cardápio variado de cafés, doces e lanches, o Bendito tornou-se um refúgio para quem busca uma pausa saborosa em meio à rotina. Franquia disponível no formato Loja, no modelo 10 m² ou 40 m², ou no novo modelo “janelinha”, store in store , voltada para os foratos pegar e levar e delivery.

Investimento inicial: a partir de R$ 87 mil no modelo Janelinha

Faturamento médio mensal: R$ 70 mil (40 m²) / R$ 50 mil (10 m²)

Prazo de retorno: a partir de 24 a 36 meses

Maria Açaí

A Maria Açaí é uma franquia brasileira especializada em açaí, que tem ganhado destaque no mercado. A franquia tem como foco o açaí artesanal com alta concentração de frutas e oferece um faturamento médio mensal de R$ 45 mil, com retorno do investimento em cerca de 18 meses.

Investimento inicial: R$ 110 mil

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno do investimento: a partir de 18 meses

Açaí Sunset

Criada em 2016, o Açaí Sunset conta com 16 lojas em operação nos estados do Maranhão e Piauí. O açaí da rede é fabricado sem xarope de guaraná ou aromatizantes.

Investimento inicial: a partir de R$ 120 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 30 mil a R$ 100 mil (média da rede: R$ 50 mil)

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Fizzoli Sorvetes

Lançada em 2025, a Fizzoli Sorvetes é uma marca que nasceu com um modelo de expansão estruturado, que oferece uma franquia com operação simplificada, pensada para quem deseja empreender com autonomia e qualidade de vida.

Investimento inicial: a partir de R$ 130 mil

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Porto do Sabor

A Porto do Sabor é especializada na venda de sucos, açaí e sanduíches naturais. Foi criada em 1997, no Rio de Janeiro, e entrou no sistema de franquias em 2014. Com mais de 600 opções de refeições e lanches rápidos para o café da manhã, almoço ou jantar, a franquia do Porto do Sabor foca em saudabilidade e tem como carros chefes o açaí e a torta integral de frango.

Investimento Inicial total: a partir de R$ 135 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo estimado de retorno: 28 a 36 meses

Banana Food

Combinando sabor, praticidade e bem-estar, a rede de alimentação saudável Banana Food oferece um vasto cardápio com opções nutritivas e acessíveis com foco em qualidade de vida. Fundada em 2017 na cidade de Colatina (ES), a marca conta com dois formatos voltados para franquias.

Investimento inicial: R$ 186.900

Faturamento médio mensal: R$ 86 mil

Prazo de retorno do investimento: 18 a 24 meses

Espetto Carioca

Fundado em 2011, é uma das maiores redes de espetos do país, com mais de 30 sabores no cardápio — de carnes tradicionais a opções veganas — e mais de 150 mil espetos consumidos mensalmente.

Investimento inicial: a partir de R$ 196 mil no modelo quiosque

Faturamento médio mensal:a partir de R$ 80 mil

Prazo de retorno: a partir de 18 a 24 meses

Bob Beef

Com 15 lojas em três estados (Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal), a rede de franquia Bob Beef traz no seu cardápio uma variedade de hambúrgueres e combos com ingredientes selecionados. O investimento na marca oferece ao investidor quatro operações de hamburgueria, com públicos distintos, em uma mesma cozinha de delivery compartilhada, o que otimiza custos operacionais e de locação.

Investimento inicial: R$ 200 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno do investimento: a partir de 18 a 24 meses

Usina Burger

Nascido em 2016 em Nova Iguaçu, baixada do Rio de Janeiro, a Usina Burger, conhecido por usar os blends 100% artesanais e não usar produtos congelados, hoje conta com 7 lojas em operação por todo o Estado do Rio de Janeiro. O modelo de franquia funciona no formato de lojas física e delivery.

Investimento inicial: R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Prazo de retorno de investimento: 24 meses

Justo Café

A rede de cafeterias nasceu em 2018, no Leste Fluminense do Rio de Janeiro. O Justo Café inaugurou um conceito inovador em cafeteria, com produtos de alta qualidade e um ambiente acolhedor, com cafés gourmet e um vasto portfólio de acompanhamentos. Atualmente a marca conta com 3 unidades em funcionamento, além de outras duas que serão inauguradas em breve.

Investimento Inicial: a partir de R$ 290 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo estimado de retorno: 24 meses

Forneria Carioca

A franquia de pizzaria carioca é delivery, nasceu em 2010, e ganhou fama pelas redondas feitas de forno à lenha, com recheios tradicionais bem servidos no subúrbio do Rio, e o lema de “Pizza Raiz”. Hoje, a Forneria Carioca conta com cinco unidades e tem o foco de expandir a rede em larga escala, para isso, a marca entrou no sistema de franchising ano passado, oferece para os franqueados um modelo de negócio com investimento inicial a partir de R$ 290 mil.

Investimento Inicial: a partir de R$ 290 mil

Faturamento médio mensal: R$ 250 mil

Prazo estimado de retorno: 12 a 24 meses

Frango no Pote (Grupo FNP)

Fundado em 2012, o Frango no Pote, rede brasiliense especializada no tradicional frango frito brasileiro, começou com um modelo de negócio focado exclusivamente no delivery. Um mês após, com o sucesso do lançamento, a marca inaugurava sua primeira loja física. Hoje, com 60 unidades espalhadas por 17 estados brasileiros em 4 modelos de negócios, o Frango no Pote tem como meta abrir 100 lojas até o final de 2025.

Investimento inicial: a partir de R$ 299 mil

Faturamento médio mensal: R$ 185 mil

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Meatz Burger

Nascido em 2015, em um trailer na região de Águas Claras, em Brasília, o Meatz Burger, conhecido pela operação que foca em burgers simples e autênticos, hoje conta com mais de 20 lojas em 6 estados brasileiros e 8 anos de mercado.

Investimento inicial: a partir de R$ 300 mil

Faturamento médio mensal: R$ 230 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Oliver’s Pizza

Fundada no litoral do Rio de Janeiro, a Oliver 's Pizza é uma das marcas do Grupo ØLV. Com sete unidades físicas e delivery espalhadas pelo estado a marca oferece um cardápio com mais de 50 sabores entre coberturas doces e salgadas, preparadas com massa artesanal, além de versões especiais e sazonais.

Investimento inicial: R$ 300 mil (formato Oliver’s Delivery)

Faturamento médio mensal: R$ 191 mil

Previsão de retorno: 15 a 18 meses

Duo Gelatto

Fundada em 2017, a Duo Gelatto é uma rede de franquias especializada em sorvetes, açaís e picolés. A linha de produtos é diversificada com mais de 150 sabores exclusivos, com fabricação própria (incluindo uma linha zero açúcar), 70 opções de toppings, além de milk-shakes e o açaí do Pará, 100% natural. A marca tem franquias desde 2022, por meio de um modelo de negócio que inclui sorveterias e açaiterias com espaços amplos de até 600 m² e mais de 100 assentos, focados na experiência do cliente com brinquedotecas, espaços pet friendly e ambientes interativos.

Investimento inicial: R$ 350 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno do investimento: a partir de 16 a 18 meses

Buteco Seu Rufino

Fundado em 2015, é um bar de alma familiar, inspirado nos valores de Seu Rufino. Oferece um ambiente acolhedor e comidas que remetem à tradição brasileira, sendo um espaço onde amigos e famílias se encontram para viver bons momentos.

Investimento inicial: a partir de R$ 425 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil (70 m²) e R$ 250 mil (150 m²)

Prazo de retorno: a partir de 18 a 24 meses

HUB Rão 5 x 1 | Sushi Rão, Pizza do Rão, Najah Rão, China Rão e Rão Burger

Fundado em 2013 com a rede Sushi Rão aposta em um formato de franquia multimarcas. O modelo de negócio oferece aos investidores a possibilidade de operar as cinco principais marcas do Grupo Rão (Sushi Rão, Pizza do Rão, Najah Rão, China Rão e Rão Burger) em uma única unidade. Esse formato garante uma maior rentabilidade ao investidor, que irá operar cinco segmentos diferentes dentro do setor food service com foco em delivery, além de disponibilizar uma redução de custos, poder de negociação diante de fornecedores e parceiros, maior solidez de faturamento e eventual otimização de mão de obra.

Investimento inicial total: a partir de R$ 500 mil

Faturamento médio mensal: R$ 350 mil

Tempo de retorno: 24 meses a 48 meses

Boteco Mané

Inaugurado em 2019 no coração do Flamengo (RJ), rapidamente se tornou um fenômeno entre os cariocas. Com um clima democrático e atendimento caloroso, o Mané é hoje uma rede de bares vibrante com mais de 20 unidades no Rio e em São Paulo, conquistando os amantes do verdadeiro espírito de boteco. Franquias disponíveis no formato Boteco, com 70 m² ou 150 m².

Investimento inicial: a partir de R$ 563 mil (70 m²) / R$ 865 mil (150 m²)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 150 mil (70 m²) / R$ 250 mil (150 m²)

Prazo de retorno: a partir de 18 a 24 meses

Billy The Grill | Billy Chama Alta

A marca pioneira do Grupo Alento, criada em 2010 pelos irmãos Luiz Felipe e Luiz Sérgio Costa, é especializada em carnes servidas na pedra, e conquistou seu espaço nas praças de alimentação com um cardápio que combina agilidade e tradição, com foco em cortes clássicos como picanha, contrafilé e ancho. Hoje, a marca conta com 42 lojas e mais de 2 milhões de clientes atendidos por ano.

Investimento inicial: a partir de R$ 750 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 220 mil | Chama Alta: a partir de R$ 250 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Vizinhando

É a marca do Grupo Alento com a proposta de ser o “seu quintal fora de casa”: um bar e restaurante casual que celebra a cultura do encontro, o espeto na brasa e a cerveja de garrafa. Criado em 2014 a marca oferece uma experiência acolhedora e autêntica, com um cardápio variado que valoriza a “comida raiz”, incluindo chapas de churrasco, menu executivo, petiscos, feijoada e porções generosas. Atualmente, o Vizinhando conta com 7 unidades no Rio de Janeiro e segue como uma oportunidade atrativa para quem busca investir no segmento de alimentação.