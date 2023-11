Black Friday 2023: saiba como aproveitar da maneira certa

Confira como aproveitar da melhor forma possível a Black Friday 2023 com o nosso guia completo e exclusivo.

Descubra estratégias inteligentes para aproveitar ao máximo os descontos, conheça as tendências mais quentes deste ano e desvende as ofertas imperdíveis.

Prepare-se para uma jornada de economia e descubra como tornar sua Black Friday uma experiência de compras verdadeiramente extraordinária, unindo economia e oportunidades.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento anual de compras que começou nos Estados Unidos e agora se espalhou pelo mundo. Tradicionalmente, ocorre no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, marcando o início da temporada de compras natalinas.

Durante a Black Friday, as lojas oferecem descontos significativos em uma variedade de produtos, desde eletrônicos e roupas até eletrodomésticos e brinquedos.

As promoções muitas vezes são tão atraentes que os consumidores enfrentam filas e buscam ofertas online. O termo "Black Friday" originou-se da ideia de que os varejistas saíam do vermelho (prejuízo) para o preto (lucro) devido ao aumento massivo nas vendas.

O evento tornou-se um fenômeno cultural, impulsionando a economia e proporcionando aos consumidores a oportunidade de fazer compras vantajosas.

Muitas empresas buscam formas de vender mais em datas comemorativas ao longo do ano, como esta e no Natal e dia das mães, por exemplo.

Quando é a Black Friday?

A Black Friday, um evento emblemático ocorrendo no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, geralmente cai entre os dias 23 e 29 de novembro.

Além disso, muitos varejistas estendem as promoções ao longo de toda a semana, transformando-a na popular "Black Week". Além destas, há também a tendência do "Black November", uma expansão ainda mais longa das ofertas ao longo de todo o mês.

Esta adaptação do conceito oferece aos consumidores a oportunidade de aproveitar descontos expressivos ao longo de várias semanas, permitindo uma antecipação estratégica de compras para as festividades de fim de ano.

Assim, novembro torna-se um mês repleto de oportunidades para os consumidores aproveitarem ofertas vantajosas. Muitas pessoas buscam aumentar o limite de seus cartões de crédito para essa data.

Como a Black Friday funciona?

A Black Friday funciona como um fenômeno de compras com descontos expressivos. Os varejistas, tanto físicos quanto online, oferecem promoções significativas em uma ampla variedade de produtos.

Os descontos muitas vezes são profundos, atraindo multidões e estimulando as vendas. No ambiente online, as lojas geralmente lançam ofertas especiais à meia-noite, levando a um frenesi de compras virtual.

Nas lojas físicas, as portas abrem cedo, e os consumidores enfrentam filas para garantir as melhores ofertas. A estratégia por trás da Black Friday é impulsionar as vendas, limpar estoques e atrair clientes para o início da temporada de compras natalinas.

Além disso, o evento cria uma sensação de urgência, incentivando os consumidores a agirem rapidamente para aproveitar as ofertas antes que acabem. É possível pagar os produtos com diversas formas, como saldo em conta corrente, cartão de crédito, Pix e outros.

Como evitar fraudes na Black Friday?

Evitar fraudes durante a Black Friday exige vigilância e precauções cuidadosas. Em primeiro lugar, é crucial comprar apenas de vendedores confiáveis e conhecidos, seja em lojas físicas ou online.

Verificar a autenticidade do site e suas políticas de segurança é essencial para proteger informações pessoais. Utilizar métodos de pagamento seguros e evitar compartilhar dados sensíveis por e-mail ou em sites não seguros é uma prática recomendada.

Além disso, é importante ficar atento a ofertas que parecem muito boas para serem verdadeiras, pois podem ser iscas para fraudes. Monitorar as contas bancárias regularmente após as compras ajuda a identificar qualquer atividade suspeita.

É vantajoso evitar pagamentos em Pix, pois é difícil reaver transações desse tipo. O ideal é usar cartão de crédito, que permite o estorno das operações.

Em resumo, a atenção aos detalhes, a pesquisa prévia e o uso de práticas de segurança online são fundamentais para garantir uma experiência de compras segura durante a Black Friday.

9 dicas para aproveitar a Black Friday

Veja abaixo algumas dicas para aproveitar da maneira certa a Black Friday.

1. Alertas de Promoções

Cadastre-se em newsletters e aplicativos de lojas para receber notificações de promoções exclusivas, assegurando acesso prioritário às ofertas. Mantenha-se informado e na vanguarda das oportunidades durante suas compras. Existem programas de fidelidade que dão ofertas exclusivas nesta data.

2. Planejamento Estratégico

Evite compras impulsivas antecipando-se. Priorize necessidades, criando uma lista e estabelecendo um orçamento realista para evitar gastos excessivos e garantir escolhas conscientes durante suas compras.

3. Pesquisa de Preços

Utilize várias fontes online e físicas para comparar preços. Ferramentas e aplicativos são aliados valiosos na busca pelas melhores ofertas, assegurando economia real em suas compras.

4. Aproveite a Black Friday da Mercado Pago

A Black Friday Mercado Pago traz uma oportunidade incrível: abrindo uma Conta Mercado Pago, ganhe um cupom de R$ 35,00 para usar no Mercado Livre durante a pré-Black Friday, válida de 30/10 a 19/11.

5. Descontos Antecipados

Fique atento, pois alguns varejistas oferecem promoções antes da Black Friday. Esteja alerta para prévias e lançamentos especiais, garantindo que não perca oportunidades únicas de economia durante esse período de ofertas.

6. Cupons de Desconto

Explore sites de cupons em busca de códigos promocionais exclusivos. Utilize aplicativos e extensões de navegador para facilitar a busca por ofertas adicionais, garantindo descontos exclusivos em suas compras.

7. Priorize Necessidades

Concentre-se em itens essenciais, resistindo a impulsos desnecessários. Priorize produtos que verdadeiramente agreguem valor ao seu dia a dia, garantindo escolhas conscientes e evitando gastos excessivos durante suas compras. Assim, é possível evitar se endividar e deixar os juros compostos gerar dívidas.

8. Métodos de Pagamento Seguros

Escolha métodos confiáveis, como o Mercado Pago, que não apenas proporciona segurança, mas também apresenta promoções exclusivas.

Ao optar por essa opção durante a Black Friday, você maximiza seus benefícios, garantindo uma experiência segura e vantajosa nas transações.

9. Conheça as Políticas de Devolução

Antes de efetuar a compra, compreenda as políticas de devolução das lojas. Isso simplifica possíveis trocas e assegura uma experiência de compra mais tranquila, proporcionando maior confiança e satisfação ao consumidor.