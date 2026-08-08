Internacional

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Crise no estreito de Ormuz: conheça o porto e o oleoduto que estão lucrando com o fechamento
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O Irã impôs, neste sábado, 8, novas exigências aos Estados Unidos para reabrir o Estreito de Ormuz. Entenda como essas condições podem atrapalhar os acordos de paz e beneficiar rotas alternativas de petróleo

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