Internacional

Parlamentar confirma sequestro de 42 estudantes na Nigéria

O sequestro não foi reivindicado, mas os grupos jihadistas Boko Haram e seu rival Estado Islâmico na África Ocidental estão ativos na região

Nigéria: O ataque ocorreu pouco depois de soldados do exército abandonarem a cidade (AFP/AFP)

Nigéria: O ataque ocorreu pouco depois de soldados do exército abandonarem a cidade (AFP/AFP)

Da redação, com agências e AFP

Publicado em 16 de maio de 2026 às 18h19.

O senador Mohammed Ali Ndume da Nigéria confirmou, neste sábado, 16, o sequestro de 42 crianças ocorrido na sexta-feira, 15, no nordeste do país. A região é epicentro de uma insurgência jihadista.

Mais cedo, moradores e pais de alunos na cidade de Mussa, no estado de Borno, haviam informado sobre o sequestro de entre 35 e 43 menores por supostos jihadistas durante o ataque a uma escola.

Um morador chamado Bukar Buba afirmou que a comunidade se reuniu no sábado e constatou o sequestro. No entanto, os números de crianças levadas ainda divergem entre a contagem das autoridades locais e o que foi divulgado na mídia nacional.

O ataque ocorreu pouco depois de soldados do exército abandonarem a cidade, explicou Buba, cuja filha e sobrinha estão entre as pessoas sequestradas.

Segundo ele, o exército passou a noite vasculhando os arredores em busca dos estudantes, mas não conseguiu encontrar "nem uma única criança".

O sequestro não foi reivindicado, mas os grupos jihadistas Boko Haram e seu rival Estado Islâmico na África Ocidental estão ativos na região.

Acompanhe tudo sobre:NigériaSequestrosTerrorismo

Mais de Internacional

Xabi Alonso é cotado como próximo técnico do Chelsea

Países europeus e Irã negociam sobre tráfego pelo Estreito de Ormuz

Milhares marcham em Londres em atos anti-imigração e pró-palestina

Israel bombardeia Faixa de Gaza e mata chefe militar do Hamas

Mais na Exame

Internacional

Xabi Alonso é cotado como próximo técnico do Chelsea

Mercados

Alta dos juros ameaça euforia com ações de IA em Wall Street

Esporte

Futebol brasileiro bate recorde de receitas; veja quem mais faturou na Série A

Brasil

Ciro Gomes lança pré-candidatura ao governo do Ceará com foco em segurança