Parlamentar confirma sequestro de 42 estudantes na Nigéria

Nigéria: O ataque ocorreu pouco depois de soldados do exército abandonarem a cidade (AFP/AFP)
Publicado em 16 de maio de 2026 às 18h19.
O senador Mohammed Ali Ndume da Nigéria confirmou, neste sábado, 16, o sequestro de 42 crianças ocorrido na sexta-feira, 15, no nordeste do país. A região é epicentro de uma insurgência jihadista.
Mais cedo, moradores e pais de alunos na cidade de Mussa, no estado de Borno, haviam informado sobre o sequestro de entre 35 e 43 menores por supostos jihadistas durante o ataque a uma escola.
Um morador chamado Bukar Buba afirmou que a comunidade se reuniu no sábado e constatou o sequestro. No entanto, os números de crianças levadas ainda divergem entre a contagem das autoridades locais e o que foi divulgado na mídia nacional.
O ataque ocorreu pouco depois de soldados do exército abandonarem a cidade, explicou Buba, cuja filha e sobrinha estão entre as pessoas sequestradas.
Segundo ele, o exército passou a noite vasculhando os arredores em busca dos estudantes, mas não conseguiu encontrar "nem uma única criança".
O sequestro não foi reivindicado, mas os grupos jihadistas Boko Haram e seu rival Estado Islâmico na África Ocidental estão ativos na região.