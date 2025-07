O governo da China anunciou nesta quarta-feira (9) um novo pacote de medidas com o objetivo de estabilizar o mercado de trabalho, em meio aos desafios causados por uma prolongada guerra comercial com os Estados Unidos, informa a agência Reuters. As ações incluem subsídios ampliados de seguridade social, empréstimos especiais e apoio direcionado a jovens em busca de emprego.

De acordo com um comunicado do Conselho de Estado, as autoridades locais em algumas regiões vão aumentar os reembolsos do seguro-desemprego. Pequenas empresas poderão receber até 90% do valor, ante os atuais 60%, enquanto empresas de grande porte terão acesso a até 50%, em comparação com os 30% anteriores.

As empresas que estiverem passando por dificuldades operacionais poderão solicitar a postergação do pagamento das contribuições para os fundos de aposentadoria, seguro-desemprego e seguro contra acidentes de trabalho. Essa flexibilização busca aliviar a pressão financeira sobre os empregadores e evitar demissões em massa.

Políticas adicionais

O gabinete chinês também orientou governos locais e departamentos a assumirem responsabilidade política pela estabilidade do emprego, monitorando a aplicação das políticas e introduzindo novas medidas conforme necessário. O governo indicou que poderá implementar políticas adicionais de forma gradual, conforme a situação do mercado de trabalho evoluir.

Entre as iniciativas específicas voltadas aos jovens, empresas que contratarem pessoas desempregadas entre 16 e 24 anos, com vínculo formal e contribuição integral para a seguridade social por ao menos três meses, poderão receber um subsídio único de até 1.500 yuans (cerca de US$ 209) por pessoa. Além disso, jovens desempregados e trabalhadores migrantes terão mais acesso à educação técnica, com flexibilização nos critérios de idade para matrícula em escolas profissionais.

Dados do Escritório Nacional de Estatísticas chinês, divulgados no mês passado, apontam que a taxa de desemprego entre jovens de 16 a 24 anos, excluindo universitários, caiu para o menor nível em 11 meses, mas ainda permanece alta, em 14,9%. Já entre os adultos de 25 a 29 anos, também sem incluir estudantes, a taxa teve leve recuo de 7,1% para 7,0%.

Apesar das medidas, pesquisas recentes com empresas chinesas indicam que muitas enfrentam crescente pressão para reduzir salários e cortar postos de trabalho, como forma de lidar com a demanda fraca tanto no mercado interno quanto no exterior.