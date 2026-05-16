Países europeus e Irã negociam sobre tráfego pelo Estreito de Ormuz

Vários países europeus estão negociando com o Irã para obter autorização para atravessar o Estreito de Ormuz, via estratégica para o tráfego de petróleo, bloqueada desde o início da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. A informação, divulgada neste sábado, 16, é da televisão estatal iraniana.

"Após a passagem de navios procedentes de países do Leste Asiático, em particular da China, do Japão e do Paquistão, hoje recebemos informações de que europeus iniciaram negociações com a Marinha da Guarda Revolucionária para atravessar o estreito", anunciou a emissora, sem revelar os países.

O bloqueio exercido pelo Irã na via vem causando perturbações aos mercados de todo o mundo, e concede a Teerã um instrumento de pressão estratégico. Antes do conflito, transitavam pelo estreito 20% de todo o combustível consumido no planeta.

Plano iraniano de gestão de tráfego

O presidente da Comissão Parlamentar de Segurança Nacional, Ebrahim Azizi, afirmou que o país implementou "um mecanismo profissional de gestão do tráfego" no Estreito de Ormuz, que em breve estará operacional.

"Serão beneficiados [pelo mecanismo] apenas os navios comerciais e as partes que cooperarem com o Irã", enfatizou. Segundo o comunicado, também serão cobradas taxas correspondentes pelos serviços.

"A via permanecerá fechada aos operadores do projeto chamado 'liberdade'", destacou, em referência a uma iniciativa militar temporária dos Estados Unidos que pretende escoltar navios comerciais bloqueados no estreito.

Washington mantém um bloqueio aos portos iranianos, apesar do precário cessar-fogo que entrou em vigor em 8 de abril.

Na quinta-feira, 14, o Irã anunciou que suas forças navais haviam autorizado a passagem de mais de 30 navios chineses pelo estreito. A China é a principal importadora de petróleo iraniano.