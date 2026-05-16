Milhares marcham em Londres em atos anti-imigração e pró-palestina

Duas manifestações contrárias aconteceram neste sábado, 16, reunindo milhares de pessoas no centro de Londres. De um lado, apoiadores do ativista anti-imigração e islamofóbico Tommy Robinson. Do outro, integrantes de uma marcha pró-Palestina e antirracista. Ambas as marchas foram escoltadas por cerca de 4 mil policiais.

Os atos políticos coincidiram com a final da Copa da Inglaterra, entre Manchester City e Chelsea, no estádio de Wembley, com capacidade para 90.000 espectadores.

As forças de segurança afirmam ter detido 31 pessoas, mas asseguraram que as duas marchas transcorreram "sem incidentes importantes".

A polícia não divulgou nenhuma estimativa de participação, mas afirmou que esperava que a marcha "Unite The Kingdom", organizada por Robinson, superasse os 50.000 participantes.

Robinson já havia organizado uma manifestação em setembro de 2025 na capital britânica, que reuniu 150.000 pessoas em defesa do que o coletivo designa como "liberdade de expressão".

O gabinete do primeiro-ministro, o trabalhista Keir Starmer, anunciou que havia vetado a entrada no país de 11 "agitadores estrangeiros de extrema direita", incluindo a colombiana-americana Valentina Gómez, acusada de "declarações incendiárias e desumanizadoras contra os muçulmanos".

Enquanto isso, uma jornalista da AFP que acompanhou os episódios afirmou que milhares de pessoas participaram da marcha pró-Palestina.

A manifestação foi organizada para lembrar a Nakba (“Catástrofe”, em árabe), nome dado à expulsão de cerca de 760.000 palestinos durante a criação do Estado de Israel, e também para se opor à extrema-direita.