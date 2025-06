TikTok e Instagram querem chegar nas TVs de olho em sucesso do YouTube

TikTok e Instagram estão se preparando para lançar apps exclusivos para TVs, mirando uma fatia do lucrativo mercado de streaming, após o sucesso de YouTube no segmento. De acordo com o site The Information, as redes sociais querem replicar o feito do app de vídeos do Google, que pela primeira vez liderou a audiência televisiva nos Estados Unidos, superando gigantes como Netflix, Disney e canais de TV tradicionais.

A competição pelo mercado de streaming, avaliado em US$ 108,73 bilhões em 2025, pode ficar ainda mais acirrada.

Modelo de sucesso do YouTube: tecnologia, conteúdo e dados

Com a crescente popularidade de plataformas digitais para consumo de conteúdo na TV, o YouTube já estabeleceu um modelo bem-sucedido, baseado em tecnologia de segmentação precisa e conteúdo diversificado, o que permite à plataforma conquistar uma audiência massiva.

Em 2024, estima-se que o YouTube tenha gerado cerca de US$ 36 bilhões em receita. O aplicativo se destaca pela sua integração com o ecossistema do Google, otimizando campanhas publicitárias e mantendo os usuários engajados por mais tempo.

A reação da concorrência e os desafios no Brasil

Além da tecnologia, a variedade de conteúdo também é um pilar importante. O YouTube oferece de tudo, desde podcasts até esportes ao vivo e vídeos de humor, o que atrai públicos de todas as idades.

E com o domínio da tela principal da casa, como mostrou a Nielsen, o aplicativo já é o principal meio de acesso ao YouTube nos EUA, disponível pré-instalado em Smart TVs e boxes de streaming, com funcionalidades específicas para o ambiente da TV, como multiview e trailers automáticos.

A concorrência, no entanto, já sente a pressão. A Disney entrou com um processo contra o YouTube após perder um executivo-chave da área de distribuição, e a Netflix já reconheceu que a plataforma do Google compete diretamente por tempo de tela.

O futuro do streaming no Brasil e o papel das redes sociais

No Brasil, enquanto a TV aberta ainda predomina com 70% de audiência, o consumo de streaming cresceu 71% desde 2021, e a tendência é que mais plataformas, como TikTok e Instagram, acompanhem o movimento do YouTube e busquem atrair anunciantes do mercado bilionário da TV.

Com investimentos em conteúdo gerado por criadores digitais e até mesmo acordos exclusivos com grandes ligas esportivas, como a NFL, o YouTube mostrou que a briga pela atenção dos espectadores e dos anunciantes vai muito além dos tradicionais canais de TV.