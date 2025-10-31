Corrida por IA custa US$ 80 bilhões. O retorno vai justificar o risco?

As gigantes de tecnologia gastaram cerca de US$ 80 bilhões em inteligência artificial (IA) no último trimestre, segundo balanços divulgados nesta semana. Para as empresas, é um sinal de que elas não querem ficar para trás, enquanto para os investidores, traz uma questão: até quando os gastos serão saudáveis?

A maior parte dos investimentos foi direcionada à construção de data centers e compra de chips de alto desempenho, com foco no treinamento e operação de modelos de IA generativa. O objetivo, para as big techs, é atender à crescente demanda por serviços de IA e manter a liderança em um setor que pode definir o futuro da tecnologia global.

Empresas como Meta (META), Microsoft (MSFT), Google (GOOGL) e Amazon (AMZN) deixaram claro que os gastos vão continuar subindo em 2026, impulsionados pela corrida para desenvolver modelos mais potentes e acelerar a entrega de produtos baseados em IA para bilhões de usuário.

Em meio à crescente demanda

Meta lidera em gastos, mas decepciona

As ações da Meta acumularam queda de 11,3% desde quarta-feira, 29, após a empresa sinalizar que seus investimentos em IA vão crescer de forma “notavelmente maior” em 2026, superando os US$ 72 bilhões totais previstos para este ano.

A empresa, que registrou receita de US$ 51,2 bilhões no trimestre, ainda não apresentou um modelo claro de retorno financeiro com IA.

Apesar da expansão no faturamento, o mercado reagiu com cautela à falta de prazos e resultados concretos. A companhia também registrou uma despesa recorde com pesquisa e desenvolvimento, equivalente a 30% da receita — o maior nível em dois anos.

Durante a divulgação dos resultados, o CEO Mark Zuckerberg afirmou que o foco da Meta é se antecipar ao cenário mais otimista possível. Caso os investimentos se revelem exagerados, a infraestrutura poderá ser redirecionada para as operações principais, como publicidade. Segundo ele, o maior risco seria “subinvestir”.

Google e Microsoft mostram mais confiança

Diferentemente da Meta, Google e Microsoft conseguiram apresentar resultados mais alinhados com os altos investimentos.

O Google anunciou que o Gemini já alcançou 650 milhões de usuários mensais, e que a receita com produtos empresariais de IA já chega a bilhões de dólares por trimestre.

A receita do Google Cloud subiu 34%, para US$ 15,2 bilhões, e o backlog da empresa com serviços de computação chegou a US$ 155 bilhões. A Alphabet revisou sua projeção de investimentos para este ano, de US$ 85 bilhões para até US$ 93 bilhões.

A Microsoft também aumentou suas despesas com IA, atingindo US$ 34,9 bilhões em investimentos no trimestre, 74% a mais do que no ano passado. A empresa afirmou que vai dobrar sua infraestrutura de data centers nos próximos dois anos, em resposta à alta demanda.

Amazon corre para atender a demanda

A Amazon, que divulgou resultados na quinta-feira, 30, abriu o Project Rainier, um complexo de data centers de US$ 11 bilhões onde rodam os modelos Claude da startup de IA Anthropic, em centenas de milhares de chips Trainium 2, desenvolvidos pela própria companhia. O movimento reforça sua disputa direta com Microsoft e Google na corrida por infraestrutura de inteligência artificial.

A empresa reportou lucro líquido de US$ 21,2 bilhões no terceiro trimestre, alta de 38%, impulsionado por um ganho contábil de US$ 9,5 bilhões com a valorização da Anthropic — e não por suas operações principais. A AWS, tradicional motor de lucros da Amazon, teve receita de US$ 33 bilhões, mas o lucro operacional cresceu apenas 9,6%, pressionado pelo aumento dos investimentos.

Com capital comprometido de US$ 8 bilhões na Anthropic, a Amazon também viu seu fluxo de caixa livre cair 69% em um ano, reflexo da alta nos gastos com infraestrutura, que chegaram a US$ 35,1 bilhões no trimestre.