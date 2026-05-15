xAI lança Grok Build para disputar mercado de programação com IA com Anthropic

A xAI, empresa de inteligência artificial fundada por Elon Musk, deu seu primeiro passo concreto no segmento de programação profissional: o Grok Build, agente de IA voltado a tarefas de desenvolvimento de software, entrou em fase de testes restrita a assinantes pagantes. A iniciativa responde a uma lacuna que o próprio Musk reconhece e que seu time de liderança transformou em prioridade.

O agente opera a partir de comandos do usuário para executar sequências complexas de programação de forma autônoma. Michael Nicolls, presidente da xAI e executivo da Starlink, disse em comunicado enviado à Bloomberg que o desempenho do Claude, assistente da Anthropic, foi estabelecido como a régua de curto prazo para o Grok Build.

O mercado de ferramentas de codificação com IA é considerado um dos de maior recorrência e fidelização dentro do setor, e a Anthropic vem construindo posição consistente nesse espaço. Em maio de 2025, a empresa lançou o Claude Opus 4 e o Claude Sonnet 4, que conseguiram trabalhar em tarefas de desenvolvimento por 7 horas consecutivas. Adicionalmente, a empresa oficializou também o Claude Code, IA de agentes de desenvolvimento que se tornou líder do setor.

Para a xAI, o timing do lançamento tem peso estratégico que vai além do produto em si. Depois de meses de turbulência interna, a empresa fechou parceria com a Cursor, startup especializada em assistência para programadores, e vem tentando estabilizar sua base técnica. As contratações, no entanto, não têm sustentado o ritmo: saídas recentes de perfis sêniores, como o pesquisador Devendra Chaplot, cofundador da Mistral AI que havia acabado de se integrar à empresa, expõem a fragilidade do processo de reconstrução.

IPO da SpaceX aumenta aposta em produto

Há um pano de fundo financeiro que torna a pressão ainda mais concreta. A SpaceX — controladora da xAI desde a fusão realizada em fevereiro de 2026 — se aproxima do que pode ser a maior abertura de capital (IPO) da história, com captação estimada acima de US$ 75 bilhões e valuation projetado em mais de US$ 2 trilhões. Nesse contexto, apresentar a xAI como competitiva no mercado de IA para desenvolvedores é parte da tese de valor que Musk precisa entregar a potenciais investidores.

O Grok Build é, portanto, um sinal de que a xAI está se adiantando para alcançar o objetivo antes que a janela prevista para o IPO se feche.