A Nvidia quer brigar com a Apple — e escolheu o laptop como arma

Em 2020, a Apple lançou o M1 e mudou o mercado de laptops. Era a primeira vez que um fabricante colocava CPU e GPU num único chip com memória compartilhada.

E o resultado foi uma máquina mais rápida, mais eficiente e com mais bateria do que qualquer laptop Windows da época. Intel e AMD ficaram anos tentando alcançar. A Qualcomm tentou replicar o modelo no Windows e não conseguiu. Agora é a vez da Nvidia.

O RTX Spark, anunciado nesta segunda-feira, 1º, na Computex de Taipei, é o primeiro chip completo para PCs da Nvidia. Combina CPU de 20 núcleos, GPU Blackwell com 6.144 CUDA cores e até 128 GB de memória unificada num único componente.

Os primeiros laptops chegam ao mercado neste outono, com Dell, HP, Asus, Lenovo, Acer e MSI entre os fabricantes parceiros. É exatamente a mesma arquitetura que tornou o Apple Silicon dominante, mas, dessa vez, para o Windows.

Por que a Apple dominou e a Qualcomm não conseguiu

A Apple não ganhou o mercado de laptops premium apenas com hardware superior, mas sim pela combinação de hardware e software completamente integrados.

O sistema operacional macOS foi reescrito para tirar proveito do M1 desde o primeiro dia. A camada de emulação Rosetta 2 permitiu que software antigo rodasse enquanto os desenvolvedores migravam.

A Qualcomm nunca conseguiu reproduzir essa coesão no Windows. As vendas de laptops com Snapdragon X chegaram a apenas 720 mil unidades no terceiro trimestre de 2024, representando menos de 0,8% dos PCs embarcados no período, segundo dados da Canalys.



A Microsoft demorou para lançar uma ISO oficial do Windows 11 para dispositivos Arm, deixando os primeiros adotantes sem suporte por meses, segundo o Tom's Hardware.

A ABI Research projetou que PCs com arquitetura Arm não devem superar 13% do mercado em 2025 — apesar de o CEO da Qualcomm ter declarado publicamente que esperava atingir 50% em cinco anos.

O que a Nvidia tem de diferente

A Nvidia trabalhou com a Microsoft por três anos para garantir compatibilidade com o ecossistema Windows for Arm antes do lançamento.

A Adobe está fazendo uma reformulação arquitetural completa do Photoshop e do Premiere para o RTX Spark, prometendo até duas vezes mais desempenho em IA e gráficos. Blackmagic Design, Blender, CapCut e OTOY também confirmaram suporte, segundo a Gizmochina.

Os principais desenvolvedores de jogos estão adaptando seus títulos e sistemas anti-cheat para a nova plataforma.

Em termos de especificações, a Nvidia afirma que o RTX Spark roda jogos AAA como 007 First Light e Forza Horizon 6 a 1440p acima de 100 fps com bateria, em laptops de apenas 14mm de espessura e cerca de 1,36 kg, segundo o WCCFTech.

A empresa também afirma que o chip roda modelos de IA com 120 bilhões de parâmetros localmente, edita vídeo 12K e renderiza cenas 3D acima de 90 GB.

Esses números são declarações da Nvidia e ainda não foram validados por benchmarks independentes — a empresa prometeu divulgar dados comparativos quando os primeiros laptops estiverem à venda.

O terceiro diferencial é a credibilidade. A Nvidia fornece hardware para os maiores desenvolvedores de software do mundo há décadas.

Quando a empresa diz que seu chip roda modelos de IA localmente de forma eficiente, os desenvolvedores acreditam — porque já conhecem o CUDA, o TensorRT e o ecossistema de IA da empresa.

O que a Apple ainda tem de vantagem

A Apple não está em risco imediato.

Seu controle total sobre hardware e software continua sendo uma vantagem estrutural que nenhum fabricante de chips para Windows consegue replicar completamente.

No segmento de jogos, a comparação é menos sobre hardware e mais sobre ecossistema.

O macOS tem suporte de jogos significativamente mais limitado do que o Windows — a maioria dos grandes títulos ainda não tem versão nativa para Mac. Isso torna qualquer comparação direta de desempenho em games inconclusiva, segundo o Notebookcheck.



A vantagem da Nvidia nesse segmento é o acesso ao catálogo completo de jogos Windows, não necessariamente a superioridade de hardware.

O que muda para o mercado de laptops

A batalha que se aproxima é pela fatia mais lucrativa do mercado: laptops premium acima de US$ 1.000, onde a Apple domina há anos e onde a Qualcomm nunca conseguiu entrar de verdade.

É exatamente esse o segmento que a Nvidia declarou como alvo inicial para o RTX Spark.

Se a Nvidia conseguir entregar o que promete — IA agêntica local, jogos em nível de console, bateria de dia inteiro e compatibilidade de software sem fricção — será a primeira vez desde 2020 que alguém coloca um desafio real ao domínio da Apple no topo do mercado de laptops. A Qualcomm tentou. A Intel tentou com o Core Ultra. Nenhum conseguiu. A diferença é que desta vez quem tenta é a empresa mais valiosa do mundo.