SpaceX pode reservar fatia maior do IPO para fãs e investidores próximos de Musk

A SpaceX avalia destinar até 30% de sua oferta pública inicial, o IPO, a investidores individuais, em uma estratégia incomum para tentar dar mais estabilidade às ações logo na estreia. A lógica seria se apoiar na base de simpatizantes de Elon Musk para reduzir o risco de vendas rápidas logo após a abertura de capital.

Segundo o texto enviado, o plano ainda não está fechado, mas a ideia seria ampliar a participação do varejo muito além do padrão visto em grandes ofertas. Em vez de concentrar a distribuição em investidores institucionais, como fundos e gestoras, a SpaceX passaria a apostar mais em pessoas físicas e em nomes considerados próximos ao empresário.

O desenho teria sido apresentado a Wall Street por Bret Johnsen, diretor financeiro da companhia. A proposta combina uma fatia maior para o varejo com a escolha de investidores com algum grau de proximidade ou confiança em relação a Musk, numa tentativa de montar uma base acionária menos propensa a sair do papel nos primeiros dias de negociação.

Nesse modelo, o Bank of America ficaria responsável pela distribuição doméstica ao varejo, com foco em indivíduos de alto patrimônio e escritórios americanos ligados ao círculo do empresário. O Morgan Stanley atuaria com investidores menores de varejo, enquanto o Citi cuidaria da distribuição internacional para pessoas físicas fora dos Estados Unidos.

A aposta foge do padrão porque ofertas desse porte costumam privilegiar investidores profissionais, vistos como mais preparados para sustentar preço e liquidez. No caso da SpaceX, a leitura seria a oposta: que os apoiadores de Musk poderiam agir como uma base mais leal e menos inclinada a vender ações imediatamente em busca de lucro rápido.

Por trás dessa escolha está também a necessidade de arrumar a casa financeira antes da listagem. Segundo o texto, as dívidas somadas de X e xAI, que chegam a US$ 17,5 bilhões, seriam quitadas integralmente antes do IPO. O movimento ajudaria a aliviar a pressão sobre o grupo de empresas de Musk em um momento de gastos elevados com centros de dados, contratações e expansão de negócios de inteligência artificial.

A operação ainda ganha peso porque outras frentes do império do bilionário atravessam um período de maior aperto. A Tesla, por exemplo, sofreu queda anual de US$ 3,3 bilhões em receita, enquanto a xAI continua ampliando investimentos em infraestrutura. Nesse contexto, a abertura de capital da SpaceX aparece não apenas como marco de mercado, mas como peça relevante na reorganização financeira do ecossistema de Musk.

Também segundo o texto-base, investidores já vinham demonstrando otimismo com uma avaliação potencial muito acima dos US$ 200 bilhões atribuídos à empresa em outubro de 2024. O Financial Times havia citado expectativa de valor de mercado até sete vezes superior, o que ajuda a explicar o interesse em uma estrutura de IPO capaz de maximizar demanda e reduzir ruídos na estreia.

Modelo de distribuição reforça estilo pessoal de Musk

A proposta reflete um traço recorrente da atuação de Elon Musk: misturar mercado financeiro, marca pessoal e engajamento de público. Ao reservar uma parcela maior do IPO para investidores individuais, a SpaceX transformaria em estratégia de colocação algo que Musk já faz há anos em outros negócios: mobilizar uma comunidade de seguidores que acompanha seus projetos quase como uma base de consumidores e defensores.

Essa abordagem pode ajudar a suavizar a entrada na Bolsa, mas também levanta dúvidas. Quanto maior a dependência de entusiasmo pessoal e de vínculos com o empresário, maior o risco de que a precificação da oferta se afaste de critérios mais tradicionais de mercado. Ainda assim, a aposta parece seguir a lógica de Musk de usar seu capital simbólico como ativo financeiro.

Se avançar nesses termos, o IPO da SpaceX poderá se tornar um dos exemplos mais claros de como o prestígio pessoal de um fundador pode ser incorporado à própria engenharia de uma oferta pública. Não seria apenas uma abertura de capital de uma empresa espacial, mas também um teste sobre o peso que a imagem de Musk ainda consegue ter na sustentação de uma estreia bilionária.