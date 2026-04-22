Como usar o Starlink no celular: o que mudou com a conectividade via satélite direto ao smartphone

Starlink Direct to Cell: satélites da SpaceX transformam celulares comuns em aparelhos com cobertura global (Getty Images)
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Publicado em 22 de abril de 2026 às 10h54.
A ideia de nunca mais ficar sem sinal parecia ficção até pouco tempo atrás. Com o Starlink Direct to Cell, satélites da SpaceX passaram a funcionar como torres de celular no espaço e agora transmitem sinal diretamente para os celulares, sem precisar de antena parabólica, chip especial ou aplicativo.
O serviço já opera em países como Estados Unidos, Chile e Nova Zelândia, e mais de 650 satélites com capacidade Direct to Cell estão em órbita. No Brasil, a tecnologia ainda não tem data de lançamento.
O Direct to Cell usa frequências 4G LTE compatíveis com os modems que já existem dentro de celulares atuais. Quando o aparelho perde o sinal da operadora terrestre, ele busca o satélite Starlink de forma automática. O usuário não precisa fazer nada além de manter o sistema operacional atualizado e as configurações de rede emergencial ativadas.
O Starlink Direct to Cell (também chamado de Starlink Mobile) é um sistema em que satélites de órbita baixa, a poucas centenas de quilômetros da Terra, emitem sinais nas mesmas frequências usadas pelas redes móveis terrestres. O smartphone reconhece esse sinal como se viesse de uma torre convencional.
A conexão depende de dois elementos: um celular compatível com LTE e uma operadora local que tenha acordo comercial com a SpaceX. Sem essa parceria, o aparelho até detecta o satélite, mas não ativa a conexão. Nos Estados Unidos, a T-Mobile foi a primeira parceira. No Chile, o serviço opera com a Entel. Japão (KDDI), Austrália (Optus) e Canadá (Rogers) estão em fases de teste ou lançamento.
Mais de 60 modelos já funcionam com o serviço. A compatibilidade exige hardware com suporte a bandas LTE específicas e firmware atualizado. Os principais aparelhos confirmados incluem:
A SpaceX afirma que trabalha com fabricantes para expandir a lista e otimizar modelos mais antigos.
O processo varia conforme o sistema operacional, mas segue um caminho semelhante em todos os aparelhos.
No iPhone (iOS):
No Android (Samsung, Pixel, Motorola):
Depois da ativação, o celular conecta-se ao satélite de forma automática quando perde o sinal terrestre. Na barra de status, aparece um identificador como "T-Mobile SpaceX" ou "T-Sat+Starlink".
O serviço evoluiu em fases desde o lançamento dos primeiros satélites em janeiro de 2024 e já concentra várias funcionalidades:
A SpaceX planeja lançar os satélites V3 a partir de maio de 2027, usando o foguete Starship. Esses satélites pesam cerca de 2 toneladas (contra cerca de 800 kg dos V2 Mini atuais) e carregam antenas com capacidade de upload de 160 Gbps, contra 6,7 Gbps da geração atual.
A meta declarada pela SpaceX no MWC é implantar cerca de 1.200 satélites V3 em seis meses após o início dos lançamentos, o que permitiria cobertura global contínua. Com a geração V3, a expectativa é que o Direct to Cell atinja velocidades de até 150 Mbps, usando a banda S de espectro que a SpaceX adquiriu com a compra da EchoStar por US$ 17 bilhões.
A aquisição do espectro próprio reduz a dependência da Starlink em relação às operadoras parceiras — um movimento que pode redesenhar o modelo de negócio do serviço.
Até abril de 2026, o Direct to Cell não opera comercialmente no Brasil. A Anatel já autorizou 7.500 satélites da Starlink a sobrevoar o território nacional, mas a ativação do serviço no celular esbarra em duas frentes que ainda não se resolveram.
A primeira é comercial. Nenhuma operadora brasileira — Vivo, Claro ou TIM — assinou contrato com a SpaceX para o Direct to Cell. Claro e TIM conduzem testes com concorrentes do sistema, como AST SpaceMobile e Lynk, o que indica que a disputa pelo mercado D2D no país ainda está aberta.
A segunda é regulatória. A Anatel criou um sandbox para facilitar experimentos com tecnologia direct-to-device (D2D), e novas regras do Regulamento Geral de Telecomunicações, em vigor desde outubro de 2025, abriram um atalho: a Starlink pode solicitar uma outorga de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e operar sem depender de parceria com operadoras locais, mas nenhuma empresa fez o pedido formal até agora.
O Brasil já é o segundo maior mercado da Starlink no mundo, com mais de 1 milhão de acessos de banda larga fixa via satélite. Em fevereiro de 2026, o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, afirmou que o país reúne condições para liderar o mercado D2D na América Latina. A expectativa do setor é que as negociações avancem ao longo d ano, mas sem data confirmada.
Por enquanto, não. O Direct to Cell foi criado para cobrir áreas onde torres de celular não alcançam: zonas rurais, estradas, trilhas, alto-mar, regiões ribeirinhas. Em ambientes urbanos, o sinal de satélite não atravessa bem edifícios e estruturas de concreto.
O próprio nome do serviço nos EUA, T-Satellite, sugere que é um complemento à rede terrestre. A conexão ativa quando o sinal da operadora cai, e o celular volta à rede convencional assim que encontra uma torre terrestre.