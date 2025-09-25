xAI de Elon Musk lança Grok4 Fast com mais velocidade e menor custo

A empresa de inteligência artificial de Elon Musk, xAI, anunciou o Grok4 Fast, uma versão aprimorada de seu modelo principal Grok, que promete maior desempenho e redução de custos. Segundo a empresa, o novo sistema oferece resultados comparáveis ao Grok4, utiliza 40% menos tokens de raciocínio e reduzi o preço em 98%.

O Grok4 Fast é voltado tanto para usuários corporativos quanto consumidores, e oferece recursos como geração de código, buscas na web e integração com o X. A xAI afirma que a arquitetura unificada do modelo combina abordagens de raciocínio e não raciocínio, o que permite respostas detalhadas ou instantâneas conforme a necessidade do usuário.

A empresa planeja novos aprimoramentos, que incluem capacidades multimodais e recursos de agente de IA, baseados no feedback dos usuários coletado na plataforma X. O lançamento reforça o avanço da xAI em direção ao desenvolvimento de inteligência artificial avançada, como havia Musk indicado anteriormente que o Grok caminha para a IA geral, ou seja, de nível humano.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga