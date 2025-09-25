xAI de Elon Musk lança Grok4 Fast com mais velocidade e menor custo

Novo modelo consome 40% menos tokens de raciocínio e amplia acesso a funcionalidades de IA, incluindo buscas na web e geração de código (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 11h11.
A empresa de inteligência artificial de Elon Musk, xAI, anunciou o Grok4 Fast, uma versão aprimorada de seu modelo principal Grok, que promete maior desempenho e redução de custos. Segundo a empresa, o novo sistema oferece resultados comparáveis ao Grok4, utiliza 40% menos tokens de raciocínio e reduzi o preço em 98%.
O Grok4 Fast é voltado tanto para usuários corporativos quanto consumidores, e oferece recursos como geração de código, buscas na web e integração com o X. A xAI afirma que a arquitetura unificada do modelo combina abordagens de raciocínio e não raciocínio, o que permite respostas detalhadas ou instantâneas conforme a necessidade do usuário.
A empresa planeja novos aprimoramentos, que incluem capacidades multimodais e recursos de agente de IA, baseados no feedback dos usuários coletado na plataforma X. O lançamento reforça o avanço da xAI em direção ao desenvolvimento de inteligência artificial avançada, como havia Musk indicado anteriormente que o Grok caminha para a IA geral, ou seja, de nível humano.
