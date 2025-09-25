Inteligência Artificial

xAI de Elon Musk lança Grok4 Fast com mais velocidade e menor custo

Modelo visa democratizar acesso a soluções avançadas de inteligência artificial, com base em feedback de usuários da plataforma X

Novo modelo consome 40% menos tokens de raciocínio e amplia acesso a funcionalidades de IA, incluindo buscas na web e geração de código (Getty Images)

Novo modelo consome 40% menos tokens de raciocínio e amplia acesso a funcionalidades de IA, incluindo buscas na web e geração de código (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 11h11.

A empresa de inteligência artificial de Elon Musk, xAI, anunciou o Grok4 Fast, uma versão aprimorada de seu modelo principal Grok, que promete maior desempenho e redução de custos. Segundo a empresa, o novo sistema oferece resultados comparáveis ao Grok4, utiliza 40% menos tokens de raciocínio e reduzi o preço em 98%.

O Grok4 Fast é voltado tanto para usuários corporativos quanto consumidores, e oferece recursos como geração de código, buscas na web e integração com o X. A xAI afirma que a arquitetura unificada do modelo combina abordagens de raciocínio e não raciocínio, o que permite respostas detalhadas ou instantâneas conforme a necessidade do usuário.

A empresa planeja novos aprimoramentos, que incluem capacidades multimodais e recursos de agente de IA, baseados no feedback dos usuários coletado na plataforma X. O lançamento reforça o avanço da xAI em direção ao desenvolvimento de inteligência artificial avançada, como havia Musk indicado anteriormente que o Grok caminha para a IA geral, ou seja, de nível humano.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

  • Contextualização sobre o cenário atual da IA
  • Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia
  • Estudos de caso de empresas referências no uso da IA
  • Principais formas de atuação do especialista em IA
  • Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialElon Musk

Mais de Inteligência Artificial

Google anuncia inteligência artificial para jogos mobile

Agências do governo dos EUA aprovam uso de modelo de IA da Meta

OpenAI amplia ChatGPT com recursos avançados, mas limita a planos Pro

Google Gemini e 1 Billion Summit lançam maior prêmio de cinema em IA do mundo

Mais na Exame

Minhas Finanças

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 54 milhões nesta quinta-feira, 25

Tecnologia

iFood lança chip com internet e apps ilimitados por R$ 25 para entregadores

Esporte

São Paulo x LDU: veja os desafios do tricolor paulista para conquistar uma vaga na semifinal

Brasil

O que se sabe sobre a queda do avião no Pantanal