Corrida global por inovação acelera investimentos em IA na América Latina

Um levantamento da da Emerge, realizado em parceria com o Cubo Itaú e a American Chemical Society, aponta que o Brasil concentra 72,3% das deep techs na América Latina, consolidando-se como o principal polo latino-americano do setor. Os dados foram foram tirados com base na análise de editais públicos de fomento, bancos de dados abertos de startups, informações de fundos de investimento e mapeamentos próprios,

Assim, o estudo concluiu que países da América Latina estão direcionando recursos para startups que criam tecnologias de ponta, em busca de ganhar espaço na corrida global por inovação.

Alguns setores se destacam

De acordo com o estudo, saúde e bem-estar respondem por 37% dos negócios mapeados, seguidos por agronegócio e alimentos, com 28%.

Já áreas de alta relevância global, como energia e clima (7%) e mobilidade e logística (2%), permanecem pouco exploradas, mesmo diante do potencial da região para liderar a transição energética e a descarbonização. Além disso, há um forte peso na área da biotecnologia (45%).

Diferente do restante da América Latina, no entanto, o cenário brasileiro chama a atenção pela ampla diversidade setorial, ao reunir startups de inteligência artificial, materiais avançados e soluções aplicadas a indústrias tradicionais.

Esses materiais de última geração, capazes de superar significativamente as propriedades de substâncias convencionais, reforçam o papel do país como fonte de inovação científica.

