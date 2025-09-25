Corrida global por inovação acelera investimentos em IA na América Latina

Estudo revela 1.316 startups de base científica e tecnológica na região (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 12h02.
Um levantamento da da Emerge, realizado em parceria com o Cubo Itaú e a American Chemical Society, aponta que o Brasil concentra 72,3% das deep techs na América Latina, consolidando-se como o principal polo latino-americano do setor. Os dados foram foram tirados com base na análise de editais públicos de fomento, bancos de dados abertos de startups, informações de fundos de investimento e mapeamentos próprios,
Assim, o estudo concluiu que países da América Latina estão direcionando recursos para startups que criam tecnologias de ponta, em busca de ganhar espaço na corrida global por inovação.
De acordo com o estudo, saúde e bem-estar respondem por 37% dos negócios mapeados, seguidos por agronegócio e alimentos, com 28%.
Já áreas de alta relevância global, como energia e clima (7%) e mobilidade e logística (2%), permanecem pouco exploradas, mesmo diante do potencial da região para liderar a transição energética e a descarbonização. Além disso, há um forte peso na área da biotecnologia (45%).
Diferente do restante da América Latina, no entanto, o cenário brasileiro chama a atenção pela ampla diversidade setorial, ao reunir startups de inteligência artificial, materiais avançados e soluções aplicadas a indústrias tradicionais.
Esses materiais de última geração, capazes de superar significativamente as propriedades de substâncias convencionais, reforçam o papel do país como fonte de inovação científica.
