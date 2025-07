Meta anuncia supercluster de IA para 2026 e promete investimento bilionário

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, afirmou nesta segunda-feira, 14, que a empresa colocará em operação seu primeiro supercluster de inteligência artificial (IA) no ano de 2026 e que, para isso, estará disposto a investir centenas de bilhões de dólares.

Com o nome de Prometheus, o sistema será parte de uma infraestrutura de computação em larga escala que integra os novos planos da companhia para avançar no desenvolvimento de IA generativa. A empresa também planeja construir outros superclusters, incluindo o Hyperion, que poderá atingir até 5 gigawatts de capacidade nos próximos anos.

"O Meta Superintelligence Labs terá níveis de computação líderes do setor e, de longe, a maior computação por pesquisador. Estou ansioso para trabalhar com os melhores pesquisadores para avançar a fronteira", escreveu o executivo em uma publicação no Facebook.

Planos da Meta

A Meta tem intensificado sua presença no setor com contratações estratégicas e aportes bilionários. No mês passado, a empresa divulgou um investimento de US$ 14 bilhões na Scale AI, empresa que fornece dados para treinamento de modelos de linguagem e visão computacional.

Antes disso, Zuckerberg discutiu a aquisição da startup de busca com inteligência artificial Perplexity AI. As negociações, que não foram tornadas públicas oficialmente, fracassaram por divergências entre as partes, segundo a Bloomberg.