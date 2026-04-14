Você sabe quem está por trás dos chips da Google e a Anthropic?

A Broadcom, empresa global de tecnologia especializada no desenvolvimento e fornecimento de semicondutores e infraestrutura para sistemas digitais, ampliou seus acordos com Google e Anthropic para a produção de chips voltados à inteligência artificial.

A empresa confirmou que passará a produzir versões futuras de chips de IA para o Google, além de expandir sua parceria com a Anthropic, que terá acesso a cerca de 3,5 gigawatts de capacidade computacional baseada em processadores desenvolvidos pela gigante de tecnologia.

O movimento ocorre em um momento de forte expansão da demanda por poder computacional, impulsionada pelo avanço de aplicações baseadas em inteligência artificial.

A Anthropic, responsável pelo chatbot Claude, registrou crescimento acelerado ao longo do último ano, com aumento relevante na base de usuários e na adoção corporativa. As informações foram retiradas da CNBC.

Crescimento da demanda por infraestrutura

Dados divulgados pela própria Anthropic indicam que a receita anualizada da empresa ultrapassou US$ 30 bilhões, avanço expressivo em relação aos cerca de US$ 9 bilhões registrados no fim do ano anterior.

A startup também informou contar com mais de 1.000 clientes corporativos com gastos superiores a US$ 1 milhão por ano, o dobro do volume observado dois meses antes.

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Disputa por capacidade computacional

A Broadcom já fornece suporte ao Google na fabricação de unidades de processamento de tensores (TPUs), utilizadas em aplicações de inteligência artificial.

Durante teleconferência recente, o CEO da empresa, Hock Tan, afirmou que a companhia iniciou 2026 com o fornecimento de aproximadamente 1 gigawatt de capacidade para a Anthropic.

A expectativa é que esse volume ultrapasse 3 gigawatts até 2027, indicando a intensidade da demanda por processamento especializado.

Estimativas de analistas da Mizuho apontam que a Broadcom pode gerar US$ 21 bilhões em receita com IA a partir da parceria com a Anthropic em 2026, com potencial de alcançar US$ 42 bilhões no ano seguinte.