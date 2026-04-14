Como bolos personalizados com IA ajudaram essa startup nas vendas — e teve receita de US$ 130 mil

Em um ambiente corporativo saturado por e-mails e abordagens digitais, captar a atenção de potenciais clientes se tornou um desafio crescente.

É nesse cenário que surge a Daymaker, startup fundada pelo norueguês William Lindholm, que substitui mensagens frias por bolos personalizados como forma de apresentar propostas comerciais.

A estratégia, apoiada por inteligência artificial, tem apresentado resultados rápidos. Em cerca de seis semanas, a empresa elevou sua receita mensal de US$ 10 mil para US$ 130 mil, com 35% das campanhas convertidas em reuniões.

A operação combina personalização e tecnologia para estruturar pedidos, automatizar processos e viabilizar escala. As informações foram retiradas do Inc.

IA como base para criação

A trajetória de Lindholm com inteligência artificial antecede a criação da Daymaker. Ainda na Noruega, ele passou a utilizar plataformas como a Lovable para identificar empresas recém-criadas que não possuíam presença digital.

Durante ligações comerciais, desenvolvia protótipos de sites em tempo real, apresentando soluções enquanto conversava com os potenciais clientes e finalizando as entregas poucos minutos após o contato.

A estratégia resultou na geração de US$ 60 mil em poucos meses, recurso que foi utilizado para financiar o lançamento da startup. Mesmo sem formação técnica, Lindholm estruturou, com apoio de ferramentas de IA, uma plataforma capaz de automatizar processos, integrar dados e sustentar o crescimento do negócio.

Esse modelo permitiu à empresa conquistar seus primeiros 50 clientes, vender cerca de 200 bolos e atrair investidores, além de levantar US$ 100 mil a uma avaliação de US$ 3 milhões.

Atualmente, a equipe utiliza novas ferramentas de desenvolvimento baseadas em IA, para ampliar a capacidade operacional e acelerar a expansão.

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Mudança de modelo e adaptação do produto

A Daymaker não nasceu com foco em prospecção comercial. No lançamento, a proposta estava voltada para o envio automatizado de bolos de aniversário a colaboradores de empresas.

A plataforma integrava sistemas de recursos humanos, permitindo o cadastro de funcionários, definição de regras — como tipo de bolo por idade — e gestão completa da logística de entrega.