Essa empresa quer transformar a IA em algo tão simples quanto um SMS — mas como?

Uma nova geração de ferramentas de inteligência artificial começa a avançar sobre um dos principais barreiras da tecnologia: a usabilidade.

Lançado publicamente em março, o Poke surge com a proposta de transformar o uso de agentes de IA em algo tão simples quanto enviar uma mensagem de texto, ampliando o acesso a recursos que antes exigiam conhecimento técnico mais avançado.

A solução permite que usuários interajam com um assistente virtual por canais já conhecidos, como SMS, iMessage e Telegram, e em alguns mercados, WhatsApp. A proposta é reduzir a complexidade operacional e aproximar a inteligência artificial da rotina cotidiana, eliminando a necessidade de instalação de softwares ou configurações técnicas. As informações foram retiradas do TechCrunch.

IA mais próxima da rotina do usuário

Na prática, o Poke atua como um agente capaz de executar tarefas em nome do usuário. Entre as funcionalidades estão organização de agenda, envio de lembretes, monitoramento de saúde, controle de dispositivos domésticos inteligentes e até edição de fotos.

Diferentemente dos chatbots tradicionais, voltados principalmente para respostas e pesquisas, o foco está na execução de ações e automações.

A iniciativa ganha relevância em um contexto de crescente interesse por sistemas baseados em agentes de IA. Esse movimento já mobiliza grandes empresas de tecnologia e investimentos robustos.

A própria OpenAI realizou aquisições estratégicas nesse segmento, enquanto líderes do setor, como Jensen Huang, da Nvidia, reforçam a necessidade de estratégias específicas para esse tipo de tecnologia dentro das organizações.

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Crescimento do mercado

A solução também oferece uma biblioteca de ‘receitas’, automações pré-configuradas que podem ser ativadas com poucos cliques. Elas abrangem áreas como produtividade, finanças, saúde e desenvolvimento, permitindo que usuários personalizem o uso da inteligência artificial de acordo com suas rotinas.

Do ponto de vista de mercado, o crescimento da empresa acompanha o interesse pelo setor. A startup já levantou US$ 25 milhões em investimentos e alcançou avaliação de US$ 300 milhões, refletindo a aposta de investidores no potencial de democratização dos agentes de IA.

A estratégia de precificação segue o mesmo princípio de acessibilidade. O uso básico é gratuito, enquanto funções mais complexas, que exigem processamento em tempo real, são cobradas de forma variável. O modelo busca equilibrar custo operacional e adoção em larga escala.