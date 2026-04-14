Como o Claude Cowork pode transformar a gestão do seu negócio

O gatilho foi o lançamento de novas ferramentas da Anthropic para o Claude Cowork, um assistente de IA capaz de executar tarefas no ambiente corporativo. (NurPhoto/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 14 de abril de 2026 às 15h45.
A adoção de inteligência artificial nas empresas avança para além da automação pontual e começa a reconfigurar a forma como os negócios são operados no dia a dia.
Com a promessa de reduzir o tempo gasto em tarefas operacionais, ferramentas como o Claude Cowork, da Anthropic, passam a assumir atividades que tradicionalmente exigiam horas de trabalho humano, como organização de dados, análise de documentos e execução de rotinas administrativas.
A tecnologia funciona como um agente capaz de executar múltiplas tarefas simultaneamente, acessar arquivos locais, navegar na internet e estruturar entregas completas sem acompanhamento contínuo.
Na prática, o usuário delega demandas e retorna posteriormente com os resultados já organizados, o que altera a dinâmica entre execução e tomada de decisão dentro das empresas. As informações foram retiradas da Forbes.
Entre as aplicações demonstradas, está a capacidade de analisar grandes volumes de dados em poucos minutos.
A ferramenta consegue processar centenas de documentos, categorizar informações, identificar padrões e gerar relatórios estruturados. Esse tipo de uso pode ser aplicado a diferentes contextos empresariais, como feedbacks de clientes, pesquisas de mercado e relatórios internos.
Além da análise, o Claude Cowork também executa tarefas operacionais, como pesquisa de fornecedores, comparação de opções e preenchimento de formulários online. Nesse modelo, a decisão permanece com o profissional, enquanto a execução é conduzida pela inteligência artificial.
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A possibilidade de executar múltiplas tarefas em paralelo modifica a forma como profissionais organizam o trabalho. Enquanto a ferramenta conduz análises, pesquisas ou produção de materiais, o foco humano se desloca para decisões estratégicas e direcionamento das demandas.
O uso eficiente desse tipo de tecnologia depende diretamente da capacidade de formular instruções claras e detalhadas, além de interpretar os resultados gerados.
Nesse contexto, o domínio de ferramentas de inteligência artificial passa a integrar o conjunto de competências relevantes no ambiente corporativo, especialmente em funções ligadas à gestão e à análise de dados.