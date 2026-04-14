Inteligência Artificial

Anthropic nega uso político de doação milionária e tenta conter ruído regulatório nos EUA

Repasse de US$ 20 milhões a grupo ligado a super PAC gerou interpretação de influência eleitoral em ano decisivo para a regulação de IA

Dario Amodei, CEO da Anthropic: empresa nega envolvimento em campanhas políticas de parlamentares antes das eleições dos EUA (Getty Images)

Dario Amodei, CEO da Anthropic: empresa nega envolvimento em campanhas políticas de parlamentares antes das eleições dos EUA (Getty Images)

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 14 de abril de 2026 às 09h14.

No início de fevereiro, a Anthropic transferiu US$ 20 milhões ao grupo Public First Action, organização do tipo super PAC que defende uma regulação mais rigorosa da inteligência artificial nos Estados Unidos. Na época, o repasse foi interpretado como um claro sinal de que a empresa estava financiando anúncios políticos em favor de candidatos alinhados à segurança em IAAgora, a empresa dona do Claude negou o boato em comunicado à Transformer.

Conforme um porta-voz da companhia, o dinheiro enviado não pode ser utilizado para qualquer tipo de atividade que possua influência direta em eleições federais. O objetivo declarado era financiar educação pública sobre política de IA e promover o uso responsável da tecnologia; o financiamento de campanhas de candidatos não estava incluso. 

"A doação da Anthropic para a Public First Action foi uma contribuição para uma organização 501(c)(4) destinada exclusivamente a apoiar sua missão de educar o público sobre políticas de IA e promover uma IA segura e responsável", comentou a empresa em nota à Transformer. 

O que é um super PAC

O Public First Action é um dos super PACs que destinam milhões de dólares a gastos eleitorais declarados à autoridade eleitoral americana (FEC). Assim como as organizações Public First, Defending our Value e Jobs and Democracy, super PACs são fundos independentes que financiam ações em diferentes meios para apoiar ou prejudicar determinados candidatos. A intenção é moldar a opinião pública sem a intervenção de grupos políticos oficiais.

A limitação redimensiona o peso real do grupo no cenário político. O Public First Action e os três super PACs mencionados acima somaram até agora US$ 3,48 milhões em gastos eleitorais declarados à autoridade eleitoral americana (FEC). Por outro lado, o grupo rival Leading the Future, ligado à OpenAI, já declarou US$ 50 milhões em doações e afirma ter captado US$ 125 milhões no total, com contribuições de nomes como Greg Brockman, presidente da OpenAI, e os sócios do fundo Andreessen Horowitz.

Em entrevista ao The New York Times, Brad Carson, líder do Public First Action, disse que a organização arrecadou US$ 50 milhões. Ele afirmou a desproporção financeira entre os grupos não é um problema, já que pesquisas de opinião mostram amplo apoio popular de americanos a regras mais duras para a implementação de IA. O argumento, porém, fica mais frágil com a confirmação de que a principal doação do grupo não alimenta o caixa eleitoral.

Enquanto isso, a Anthropic e o Public First Action optaram por não vir à tona imediatamente com a explicação de que o dinheiro não está disponível para uso político. Assim, a percepção do público sobre a influência política do grupo apoiado por uma das maiores empresas de IA do mercado foi mantida de pé por meses; em ano de eleições nos EUA, a busca de companhias do ramo por aprovação governamental tende a crescer.

Na época, a empresa comunicou que "recursos significativos têm sido direcionados a organizações políticas que se opõem a esforços de segurança em IA", o que foi interpretado como um passo adiante em investimentos em campanhas de parlamentares com objetivos claros quanto ao avanço da tecnologia para alcance nacional.

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