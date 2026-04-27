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Nubank anuncia R$ 45 bilhões em investimentos no Brasil em 2026

Com 113 milhões de clientes, empresa prevê R$ 2,5 bi só em infraestrutura nos próximos cinco anos

Sede do Nubank em São Paulo: empresa se associou à Febraban como parte do processo para obter licença bancária (Nubank/Divulgação)

Sede do Nubank em São Paulo: empresa se associou à Febraban como parte do processo para obter licença bancária (Nubank/Divulgação)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 27 de abril de 2026 às 11h37.

O Nubank vai investir R$ 45 bilhões no Brasil em 2026, valor que quase dobrou nos últimos dois anos, segundo a instituição. A fintech tem 113 milhões de clientes no país, o que equivale a mais de 60% da população adulta.

Os recursos serão destinados a quatro frentes: desenvolvimento de plataformas de crédito com inteligência artificial, lançamento de novos produtos, expansão de escritórios e times pelo país (com R$ 2,5 bilhões para infraestrutura nos próximos cinco anos) e reforço da base de capital.

A Nu Holdings encerrou 2025 com receita de R$ 91 bilhões, crescimento de 45% em câmbio neutro, lucro líquido de R$ 16,2 bilhões e retorno sobre patrimônio (ROE) de 33%. A carteira de crédito chegou a R$ 179,7 bilhões, alta de 40% sobre 2024, e os depósitos totalizaram R$ 230,3 bilhões.

A empresa busca obter uma licença bancária no Brasil ainda em 2026 e, como parte desse processo, se associou à Febraban no último mês.

O Nubank afirma que 31,5 milhões de brasileiros entraram no sistema financeiro formal por meio da plataforma e que 18,4 milhões tiveram seu primeiro cartão de crédito pela fintech. A companhia estima que seus clientes economizaram US$ 28,1 bilhões em tarifas em relação ao que pagariam em bancos tradicionais.

Além do Brasil, a empresa atua no México, com 15 milhões de clientes, e na Colômbia, com 4 milhões.

Acompanhe tudo sobre:NubankBancos

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