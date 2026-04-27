Óleo de peixe faz mal ao cérebro? Novo estudo revela risco inesperado

O consumo de óleo de peixe, amplamente associado a benefícios para o cérebro, pode ter efeitos negativos em situações específicas. Um estudo conduzido pela Universidade Médica da Carolina do Sul e publicado na revista Cell Reports descobriu que um dos principais componentes do ômega-3 pode interferir na recuperação cerebral após lesões repetidas.

Os resultados sugerem, no entanto, que o impacto do suplemento depende do contexto biológico — especialmente em casos de traumatismo craniano leve recorrente.

O que o estudo descobriu

A pesquisa foi liderada pelo neurocientista Onder Albayram, que investigou como o cérebro reage ao uso prolongado de óleo de peixe após lesões. Os cientistas identificaram que o ácido eicosapentaenoico (EPA), um dos principais ácidos graxos presentes no suplemento, pode comprometer a regeneração dos vasos sanguíneos no cérebro, reduzindo a capacidade de reparo após o trauma.

Em modelos experimentais, níveis elevados de EPA foram associados a uma recuperação mais lenta e a alterações no funcionamento cerebral. Os animais que receberam suplementação prolongada apresentaram pior desempenho neurológico e acúmulo de proteína nos vasos sanguíneos do córtex.

Nem todos os ômega-3 têm o mesmo efeito

O estudo destaca ainda que diferentes tipos de ômega-3 atuam de formas distintas. Enquanto o DHA é conhecido por seu papel estrutural nas células cerebrais, o EPA segue outra via metabólica e pode ter efeitos variados dependendo da situação. Nos experimentos, o EPA foi relacionado à redução da angiogênese — processo de formação de novos vasos sanguíneos — e à diminuição da integridade da barreira que protege o cérebro.

Para chegar às conclusões, os pesquisadores utilizaram modelos com camundongos submetidos a impactos leves repetidos na cabeça, além de análises em células endoteliais microvasculares do cérebro humano e tecido cerebral de pacientes com encefalopatia traumática crônica (ETC).

Os resultados mostraram que o uso prolongado de óleo de peixe pode alterar processos genéticos ligados à reparação vascular e favorecer o acúmulo de proteínas associadas ao declínio cognitivo. Em células humanas, o EPA foi associado à formação mais fraca de redes vasculares e à menor integridade da barreira entre o cérebro e o sangue.

Uso do suplemento ainda depende do contexto

Os pesquisadores reforçam que o estudo não deve ser interpretado como uma contraindicação geral ao óleo de peixe. Segundo Albayram, a biologia depende do contexto. Os efeitos negativos foram observados em situações específicas, sobretudo em pessoas com histórico de traumatismos cranianos leves repetidos, como atletas de esportes de contato ou vítimas de quedas frequentes.

A principal conclusão é que os benefícios do suplemento não são universais e precisam ser avaliados caso a caso. Os pesquisadores esperam que o trabalho incentive uma análise mais cuidadosa da suplementação de ômega-3, tanto em ambientes clínicos quanto entre o público em geral.

Diante disso, a equipe planeja aprofundar a investigação sobre como o EPA é absorvido e distribuído no organismo, além de entender melhor seus efeitos a longo prazo.