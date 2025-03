Criado em novembro de 2024, o AiXBT é considerado um dos maiores e mais famosos "influenciadores" do mercado de criptomoedas criado e operado inteiramente por uma inteligência artificial. Reunindo mais de 300 mil seguidores, a sua conta no X, antigo Twitter, acabou se tornando uma vítima de um golpe nesta semana, mostrando que até os influenciadores sintéticos não estão livre desse risco.

Informações mais recentes indicam que a conta perdeu 55,5 unidades de ether, equivalentes no momento a mais de US$ 100 mil. Os ativos teriam sido roubados pelo criador de uma outra conta na rede social, de nome FungusMan, que começou a interagir com o AiXBT.

O influenciador sintética tem um sistema de resposta automática para qualquer comentário que receber em suas publicações, e o golpe teria explorado esse mecanismo. A partir de interações com o bot, foi possível convencer a conta a enviar espontaneamente as unidades da criptomoeda.

A transferência teria ocorrido a partir de uma carteira digital da Simulacrum, que permite gerar operações em redes blockchain a partir de interações em redes sociais. Na prática, portanto, o golpe foi de engenharia social, em que a vítima é convencida a transferir dados ou fundos.

Dessa vez, porém, a "vítima" foi uma inteligência artificial. O desenvolvedor responsável pelo AiXBT informou que o golpe envolveu uma falha de segurança, mas que a conta do influenciador já recebeu novas medidas de salvaguarda para evitar golpes desse tipo.

Logo após a confirmação do golpe, a criptomoeda própria do AiXBT, que possui o mesmo nome, caiu mais de 20%. O token foi criado no blockchain Base, ligado à corretora de criptomoedas Coinbase. A queda representou mais um duro golpe para o token.

Desde a sua máxima de preço, em 16 de janeiro, a criptomoeda já caiu quase 90%, indicando um crescente desinteresse de investidores no projeto. O golpe intensificou o movimento, afastando ainda mais investidores e capital do token.

O AiXBT é considerado um agente de inteligência artificial. Os agentes de IA podem realizar diversas ações de forma independente, sem precisar de comandos ou aprovações de humanos. Nesse caso, a independência gira em torno da interação com usuários nas redes sociais.

