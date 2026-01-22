Vice-presidente da OpenAI conta o motivo de ter deixado a empresa após sete anos

Jerry Tworek, veterano e vice-presidente de pesquisa da OpenAI, anunciou sua saída da empresa após quase sete anos no início de janeiro, em uma decisão que pegou de surpresa o setor de inteligência artificial.

Tworek ingressou na OpenAI em 2019, quando ela ainda era um pequeno laboratório de pesquisa, com cerca de 30 funcionários. Ele participou de alguns dos principais avanços da empresa e de todo o setor de IA, como o desenvolvimento do modelo 01, do OpenAI Codex — base do GitHub Copilot — e de recursos do GPT-4 e ChatGPT.

O pesquisador comunicou sua saída por meio de uma publicação no X, em que afirmou que busca liberdade para trabalhar em projetos de pesquisa de maior risco.

"Embora eu esteja saindo para tentar explorar tipos de pesquisa que são difíceis de fazer na OpenAI, esta é uma empresa especial e um lugar especial no mundo, que já tem um lugar permanente na história da humanidade", escreveu.

Dias depois, Tworek reforçou esse posicionamento em entrevista ao podcast Core Memory, gravada após o anúncio oficial de sua saída. No episódio, ele afirmou que passou a considerar cada vez mais difícil inovar à medida que a companhia adotava métodos mais conservadores, movimento que, segundo ele, reflete uma tendência mais ampla entre grandes empresas do setor.

"Há vários aspectos de pesquisa que são difíceis de fazer em uma empresa que compete em um setor tão brutal. Uma das dinâmicas é que essas companhias acabam se tornando mais conservadoras para não ficarem para trás", disse.

Apesar de sugerir uma "falta de ambição" da OpenAI para explorar novos modelos e projetos, Tworek reforçou que vê como impressionante o crescimento da empresa e do setor em tão pouco tempo. "É algo que não acho que exista em outra parte da história", afirmou.

Para o pesquisador, ideias mais promissoras podem estar surgindo fora dos grandes laboratórios corporativos. Ele indicou, sem dar muitos detalhes, que pode estar envolvido em um grande projeto de IA na Polônia, sua terra natal.

Dança das cadeiras

A saída de Tworek ocorre em meio a uma grande movimentação de executivos no setor de IA e a reorganização das lideranças no setor. Ainda neste mês, a Thinking Machines Lab — fundada pela ex-CTO da OpenAI, Mia Murati — perdeu dois de seus cofundadores, Luke Metz e Barret Zoph, que voltaram à OpenAI.

Barret Zoph voltou à empresa para assumir o cargo de diretor de tecnologia (CTO), enquanto Metz e Sam Schoenholz também retomaram posições técnicas na companhia. Segundo a OpenAI, o retorno do grupo vinha sendo planejado há várias semanas.