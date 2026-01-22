IA divide empresas: líderes veem eficiência, mas funcionários relatam sobrecarga

A inteligência artificial está dividindo opiniões nas empresas. Apesar do discurso de executivos sobre ganhos de produtividade, a maioria dos funcionários afirma que a IA economiza pouco ou nenhum tempo no trabalho diário.

A conclusão é de uma pesquisa da consultoria Section, realizado com 5.000 trabalhadores de grandes empresas nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, divulgada pelo Wall Street Journal.

De acordo com a pesquisa, 40% dos profissionais que não ocupam cargo de gestão acreditam que não economizam tempo com recursos de IA. Apenas 2% dos funcionários de alto escalão pensam da mesma forma.

Por outro lado, 43% dos executivos afirmam economizar entre 8 e 12 horas semanais ou mais com a ferramenta, enquanto somente 12% dos trabalhadores relatam ganho de tempo nessa mesma faixa.

Segundo a Section, a percepção geral sobre IA varia conforme o nível hierárquico nas empresas. Cerca de 70% dos funcionários dizem se sentir ansiosos ou sobrecarregados com a tecnologia, enquanto gestores se mostram divididos entre preocupação e otimismo. Já entre os diretores e vice-presidentes, mais de 60% têm uma visão positiva, proporção que sobe para 80% entre os C-Suite.

Vale dizer que a maioria dos entrevistados relatou usar IA para tarefas básicas, como substituir a busca do Google ou gerar rascunhos. Um número menor de pessoas a utilizava para atividades mais complexas, como análise de dados ou programação.

Veja todos os números da pesquisa:

Trabalhadores (sem cargo de gestão)

40% dizem que a IA não economiza tempo no trabalho semanal;

27% afirmam economizar menos de 2 horas por semana;

20% relatam ganho de 2 a 4 horas semanais;

9% dizem economizar 4 a 8 horas por semana;

3% afirmam poupar mais de 12 horas semanais com IA.

Executivos

2% dizem que a IA não economiza tempo;

Cerca de 12% relatam ganho de menos de 2 horas semanais;

33% afirmam economizar 4 a 8 horas por semana;

24% dizem poupar 8 a 12 horas semanais;

19% afirmam economizar mais de 12 horas por semana.

Aposta das empresas esbarra na experiência dos funcionários

Impulsionado pela promessa de automação e ganho de produtividade, o setor de inteligência artificial recebeu aportes trilionários em 2025 — segundo a consultoria Gartner, eles somaram US$ 1,75 trilhão no ano passado e devem saltar para US$ 2,52 tri em 2026.

Apesar do alto volume, os aportes contrastam com a percepção de baixo retorno de muitos funcionários, que relatam sobrecarga, incerteza e retrabalho ao incorporar a ferramenta às suas rotinas.

Essa avaliação aparece em um relatório da Workday, em que 85% dos 1.600 trabalhadores entrevistados afirmaram economizar entre uma e sete horas semanais com IA. Essas horas, no entanto, foram compensadas pela necessidade de revisar respostas e corrigir erros gerados pelos sistemas.

A diferença entre investimento e resultados também se reflete no financeiro. Em pesquisa da PricewaterhouseCoopers apresentada nesta semana no Fórum Econômico Mundial, em Davos, apenas 12% dos CEOs disseram que a IA gerou benefícios tanto em custos quanto em receita. Mais da metade dos quase 4.500 executivos ouvidos disse não ter observado impacto relevante até agora.