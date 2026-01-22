Inteligência Artificial

IA divide empresas: líderes veem eficiência, mas funcionários relatam sobrecarga

Levantamento da Section indica que percepção sobre retorno da IA varia conforme o nível hierárquico

Apesar dos altos investimentos, funcionários relatam baixo retorno prático do uso de IA do cotidiano (Getty Images)

Marina Semensato
Colaboradora

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10h00.

A inteligência artificial está dividindo opiniões nas empresas. Apesar do discurso de executivos sobre ganhos de produtividade, a maioria dos funcionários afirma que a IA economiza pouco ou nenhum tempo no trabalho diário.

A conclusão é de uma pesquisa da consultoria Section, realizado com 5.000 trabalhadores de grandes empresas nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, divulgada pelo Wall Street Journal.

De acordo com a pesquisa, 40% dos profissionais que não ocupam cargo de gestão acreditam que não economizam tempo com recursos de IA. Apenas 2% dos funcionários de alto escalão pensam da mesma forma.

Por outro lado, 43% dos executivos afirmam economizar entre 8 e 12 horas semanais ou mais com a ferramenta, enquanto somente 12% dos trabalhadores relatam ganho de tempo nessa mesma faixa.

Segundo a Section, a percepção geral sobre IA varia conforme o nível hierárquico nas empresas. Cerca de 70% dos funcionários dizem se sentir ansiosos ou sobrecarregados com a tecnologia, enquanto gestores se mostram divididos entre preocupação e otimismo. Já entre os diretores e vice-presidentes, mais de 60% têm uma visão positiva, proporção que sobe para 80% entre os C-Suite.

Vale dizer que a maioria dos entrevistados relatou usar IA para tarefas básicas, como substituir a busca do Google ou gerar rascunhos. Um número menor de pessoas a utilizava para atividades mais complexas, como análise de dados ou programação.

Veja todos os números da pesquisa:

Trabalhadores (sem cargo de gestão)

  • 40% dizem que a IA não economiza tempo no trabalho semanal;
  • 27% afirmam economizar menos de 2 horas por semana;
  • 20% relatam ganho de 2 a 4 horas semanais;
  • 9% dizem economizar 4 a 8 horas por semana;
  • 3% afirmam poupar mais de 12 horas semanais com IA.

Executivos

  • 2% dizem que a IA não economiza tempo;
  • Cerca de 12% relatam ganho de menos de 2 horas semanais;
  • 33% afirmam economizar 4 a 8 horas por semana;
  • 24% dizem poupar 8 a 12 horas semanais;
  • 19% afirmam economizar mais de 12 horas por semana.

Aposta das empresas esbarra na experiência dos funcionários

Impulsionado pela promessa de automação e ganho de produtividade, o setor de inteligência artificial recebeu aportes trilionários em 2025 — segundo a consultoria Gartner, eles somaram US$ 1,75 trilhão no ano passado e devem saltar para US$ 2,52 tri em 2026.

Apesar do alto volume, os aportes contrastam com a percepção de baixo retorno de muitos funcionários, que relatam sobrecarga, incerteza e retrabalho ao incorporar a ferramenta às suas rotinas.

Essa avaliação aparece em um relatório da Workday, em que 85% dos 1.600 trabalhadores entrevistados afirmaram economizar entre uma e sete horas semanais com IA. Essas horas, no entanto, foram compensadas pela necessidade de revisar respostas e corrigir erros gerados pelos sistemas.

A diferença entre investimento e resultados também se reflete no financeiro. Em pesquisa da PricewaterhouseCoopers apresentada nesta semana no Fórum Econômico Mundial, em Davos, apenas 12% dos CEOs disseram que a IA gerou benefícios tanto em custos quanto em receita. Mais da metade dos quase 4.500 executivos ouvidos disse não ter observado impacto relevante até agora.

