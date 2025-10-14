Sucesso com IA depende do operacional e não da tecnologia, afirma pesquisa

Apesar do boom e da rápida adoção da inteligência artificial (IA) no ambiente corporativo, os resultados práticos para muitas organizações têm sido decepcionantes. Uma pesquisa recente da Lucid sobre prontidão de IA revelou que apenas 34% das organizações relatam ter um ROI positivo na maioria ou em todas as suas iniciativas de IA.

O CEO da Lucid Software, Dave Grow, afirma que o desafio para desbloquear o valor da IA não é tecnológico, mas sim operacional. Líderes precisam focar intencionalmente nos fluxos de trabalho e práticas internas para concretizar o potencial da tecnologia.

Na corrida para acompanhar o ritmo da IA, as empresas priorizam a velocidade em detrimento de fundamentos operacionais. A pesquisa indicou que 61% dos trabalhadores do conhecimento acreditam que a estratégia de IA de suas empresas está pouco ou nada alinhada com as capacidades operacionais.

Um exemplo crítico é a documentação de processos. Apenas 16% dos entrevistados afirmaram que seus fluxos de trabalho estão extremamente bem documentados, um insumo essencial para qualquer iniciativa de IA. A principal barreira para documentar o conhecimento em escala é a falta de tempo(41% dos entrevistados), seguida pela falta de ferramentas adequadas (30%).

Grow ressalta que as equipes não conseguem aproveitar totalmente a IA sem processos claros e bem estruturados. Ele cita o caso de um executivo de uma empresa Fortune 500 que exige ganhos de eficiência por meio da IA, mas depende de ferramentas legadas que não foram criadas para colaboração em equipe.

Mesmo com a IA acelerando a produção de documentos e a automação, a colaboração continua fundamental. A pesquisa mostra que 23% dos entrevistados dizem que a colaboração é frequentemente ou sempre o gargalo em trabalhos complexos.

O sucesso da implementação de IA exige o envolvimento consistente de partes interessadas para debater nuances, priorizar ações e garantir o entendimento compartilhado das decisões.

O novo diferencial competitivo

Existe uma grande diferença na percepção sobre a estratégia de IA dentro das empresas. Enquanto 61% dos executivos de alto escalão (C-suite) consideram sua abordagem bem planejada, essa concordância cai para 49% entre gerentes e apenas 36% entre funcionários de nível inicial.

Para fechar essa lacuna, é necessário mais do que apenas um plano. Organizações precisam construir processos mais robustos, aprimorar a documentação e promover uma melhor colaboração. A nova vantagem competitiva na adoção da IA reside na rigidez dos sistemas operacionais que a sustentam.

