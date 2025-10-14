Conheça Geoffrey Hinton, o 'padrinho da IA' que ganhou o Nobel de Física em 2024

Geoffrey Hinton é um psicólogo cognitivo e cientista da computação britânico-canadense amplamente reconhecido como o "padrinho da IA" (Godfather of AI). Seu trabalho estabeleceu as contribuições fundamentais que levaram ao desenvolvimento do deep learning e transformaram a paisagem do aprendizado de máquina moderna.

Nascido em Londres, Inglaterra, em 6 de dezembro de 1947, Hinton formou-se em Psicologia Experimental pela Universidade de Cambridge em 1970. Ele obteve seu PhD em Inteligência Artificial pela Universidade de Edimburgo em 1978.

Em 1982, durante sua colaboração com a Carnegie Mellon University, Hinton foi coautor do algoritmo de backpropagation (retropropagação) com David Rumelhart e Ronald J. Williams. Esse método se tornou crucial para o treinamento de redes neurais.

A pesquisa de Hinton resultou em avanços notáveis em redes neurais. Entre seus conceitos mais influentes estão:

Backpropagation: assim como um aluno que corrige seus erros ao receber uma nota, o algoritmo de aprendizado analisa a diferença entre a resposta da rede neural e a resposta correta, ou seja, o erro;

Máquinas de Boltzmann: um tipo de rede neural recorrente que calcula probabilidades;

Deep Belief Networks: uma classe de modelos de deep learning que ajudaram a criar as tecnologias de reconhecimento de imagem e fala.

Seu trabalho culminou no desenvolvimento da AlexNet em 2012, uma rede neural que superou drasticamente a concorrência em tarefas de classificação de imagens no banco de dados ImageNet.

Destaques da carreira e reconhecimento

Geoffrey Hinton ocupou diversas posições acadêmicas, primariamente na Universidade de Toronto. Em 2013, ele co-fundou a DNNresearch, que foi adquirida pelo Google. Ele atuou como vice-presidente e Engineering Fellow na gigante de tecnologia até 2023.

A partir de 2023, Hinton expressou publicamente preocupações sobre os perigos da IA avançada, tornando-se uma das vozes mais proeminentes sobre os riscos existenciais inerentes a esses sistemas. O legado de Hinton continua a moldar a abordagem teórica e prática da Inteligência Artificial.

Seu trabalho lhe rendeu o prestigiado Prêmio Turing em 2018 e a Gerhard Herzberg Canada Gold Medal em 2010. Em 8 de outubro de 2024, ele recebeu o Prêmio Nobel de Física por seu trabalho pioneiro nos algoritmos de aprendizado de máquina que sustentam as aplicações modernas de IA.

Em 2025, Geoffrey Hinton emitiu um alerta sobre a iminente substituição de diversos empregos pela IA, principalmente nas áreas de “colarinho branco”, que seriam trabalhadores que ocupam funções em ambientes de escritório como advogados e trabalhadores de call center.

