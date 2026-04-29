Vale usa capacidade ociosa no Brasil para compensar interrupção no Oriente Médio

As tensões geopolíticas no Oriente Médio já afetam a operação da Vale. A mineradora suspendeu as atividades da planta de pelotização em Omã, em meio a gargalos logísticos no Estreito de Ormuz, e pretende usar capacidade ociosa em unidades no Brasil, como Tubarão, no Espírito Santo, para compensar parte da produção originalmente prevista para a região. A expectativa é que a unidade de Omã não retome as atividades antes do terceiro trimestre de 2026.

“Antecipamos uma parada de manutenção na planta de Omã, além das obras de construção dos chamados tie-ins, que são as conexões dessa planta com a unidade de concentração que está sendo construída ali ao lado", explica Marcelo Bacci, vice-presidente de finanças e relações com investidores da Vale.

“Quando olhamos para a produção do ano, essa parada, até este momento, não afeta o volume previsto. Ela apenas mudou um pouco o cronograma entre os trimestres", complementa.

A interrupção ocorre em um momento em que a companhia também lida com pressão de custos provocada pela alta do petróleo e do diesel, dois fatores que ganharam peso no balanço do primeiro trimestre de 2026. A combinação de incerteza geopolítica, custos mais elevados e dúvidas sobre os impactos operacionais ajudou a pressionar as ações da Vale (VALE3), que registravam queda de mais de 4% por volta de 13h30 desta quarta-feira, 29, figurando entre as maiores baixas do Ibovespa.

A reação negativa veio após a mineradora divulgar um balanço considerado “menos empolgante” pelo BTG Pactual, com números levemente inferiores às projeções. O desempenho foi afetado principalmente pela divisão de metais básicos, impactada por ajustes contábeis de preços, mas também refletiu a percepção de que os custos vieram mais pressionados do que o mercado esperava.

No minério de ferro, o custo caixa C1 — indicador que mede o custo de produção por tonelada — sofreu impacto de itens como combustíveis, que aparecem dentro da linha de “Outros” e adicionaram cerca de US$ 0,2 por tonelada na comparação entre o primeiro trimestre de 2025 e o mesmo período de 2026.

Além disso, a própria Vale indicou que, considerando uma premissa de petróleo Brent a US$ 90 por barril e câmbio médio de R$ 5,25, seus custos caixa C1 e all-in caminham para a parte superior das faixas de guidance divulgadas para 2026. O custo all-in representa a soma dos gastos operacionais desde a extração na mina até a entrega no porto, incluindo custos de manutenção.

Essa sinalização reforçou a leitura de que a estrutura de custos da companhia pode estar mais pressionada do que o mercado antecipava. O petróleo pesa principalmente no frete marítimo internacional, componente relevante do custo all-in. Pelas estimativas da companhia, cada variação de US$ 10 por barril no Brent gera impacto de aproximadamente US$ 1 por tonelada nos custos de frete.

Já o diesel afeta o custo caixa C1, por ser utilizado no transporte interno nas minas e nas ferrovias. Uma oscilação de 10% no preço do diesel doméstico no Brasil pode impactar o custo caixa C1 em cerca de US$ 0,15 por tonelada. A Vale, no entanto, observa que a correlação entre petróleo e diesel no Brasil não é direta, já que a Petrobras leva em conta outros fatores além da cotação internacional da commodity na definição dos preços domésticos.

Operação em Omã

Segundo o vice-presidente, a planta de pelotização da Vale Oman Pelletizing Company LLC teve suas atividades suspensas por causa das “dificuldades da região”, especialmente os gargalos logísticos no Estreito de Ormuz, que impediram o cumprimento de rotas para determinados clientes.

Diante desse cenário, a companhia decidiu antecipar paradas de manutenção e obras de interligação, conhecidas como tie-ins, relacionadas a uma nova planta de concentração em construção por um parceiro vizinho.

A paralisação levantou questionamentos sobre o impacto na produção de pelotas e sobre a capacidade das unidades brasileiras de compensar a produção originalmente prevista para Omã. Segundo a companhia, porém, a meta anual de produção de pelotas, entre 30 milhões e 34 milhões de toneladas, não deve ser afetada. A Vale pretende utilizar capacidade ociosa em suas plantas no Brasil para atender à demanda do mercado.

Apesar da interrupção, Omã e o Oriente Médio continuam estratégicos para a Vale no longo prazo. “Obviamente, vamos ter que aguardar o desenrolar desse conflito, porque a situação pode mudar em termos de precificação de mercado e de disponibilidade de gás, que é um tema importante na região. Mas tudo leva a crer que, voltando a uma situação normal, será interessante implantar o projeto lá", diz Bacci.

Dessa forma, a região permanece no radar da companhia para o desenvolvimento dos chamados mega hubs, complexos industriais voltados à concentração e aglomeração de minério de ferro para a produção de metálicos de redução direta. Esses projetos ainda estão em fase de pré-viabilidade e envolvem negociações com parceiros globais. Uma decisão final de investimento, no entanto, dependerá da estabilização do cenário geopolítico e da disponibilidade de gás natural na região.

Proteção contra a volatilidade

Mesmo com a pressão provocada pela guerra e pela alta do petróleo, a Vale afirma ter mecanismos importantes de proteção contra a volatilidade. A mineradora conta com exposição de frete totalmente contratada, contratos de longo prazo e instrumentos de hedge para aproximadamente 70% do consumo projetado de óleo bunker em 2026, com proteção para preços do Brent acima de US$ 80 por barril.

No primeiro trimestre, o custo de frete da empresa ficou US$ 6,7 por tonelada abaixo da rota de mercado Brasil–China, mostrando que esses instrumentos ajudam a suavizar parte da pressão.

Segundo Bacci, isso faz da Vale uma das empresas mais protegidas contra a inflação atual do petróleo. “Enquanto produtores de custo mais elevado podem ter sofrido aumentos próximos de US$ 10 por tonelada em razão da alta do petróleo, o impacto no custo all-in da Vale teria sido menor, entre US$ 4 e US$ 5 por tonelada no trimestre. Isso faz com que exista uma vantagem, e é por isso que o preço [do minério] subiu”, explica.

Ainda assim, a existência desses redutores de risco não eliminou a preocupação dos investidores. A leitura predominante é que, mesmo protegida contra parte da alta do petróleo e do frete, a Vale passou a operar com uma base de custos mais próxima do teto de suas próprias projeções. Isso reduz o espaço para surpresas positivas no curto prazo e ajuda a explicar a reação negativa das ações após o balanço.

Na visão da companhia, porém, a pressão de custos foi compensada pela reação dos preços dos produtos vendidos. Para Bacci, o trimestre mostrou a resiliência do negócio em um cenário de incertezas, marcado por guerra, volatilidade no petróleo e aumento de custos.

“Os preços dos nossos produtos mais do que reagiram a esses aumentos de custos, compensaram esses aumentos de custos de forma que a nossa margem ficou intacta ou até aumentou um pouquinho”, afirmou.

Outro ponto de atenção foi o fluxo de caixa livre. Embora tenha permanecido positivo, o indicador foi pressionado por uma saída relevante de capital de giro, o que diminuiu a geração de caixa disponível após investimentos e contribuiu para uma percepção mais cautelosa sobre o trimestre.

Apesar disso, a administração da Vale defende que os resultados demonstram três pontos centrais: desempenho operacional robusto, resiliência do negócio e evolução dos metais de transição. Segundo Bacci, a companhia vem mantendo uma operação “muito robusta”, com volumes de vendas, geração de caixa e previsibilidade operacional consistentes com o que tem sido entregue nos últimos trimestres.

O executivo também chamou atenção para a Vale Base Metals, divisão de metais de transição, cujo Ebitda mais que dobrou em relação ao mesmo período do ano anterior.

Para os analistas do BTG Pactual, a situação em Omã adiciona um componente de risco ao trimestre, já considerado mais fraco. Ainda assim, a avaliação é que os fundamentos da companhia seguem sólidos. O banco destaca que a Vale continua protegida contra parte dos efeitos da alta do petróleo decorrente da crise geopolítica, graças à exposição de frete totalmente contratada e aos hedges de combustível.

Na visão do BTG, a execução operacional da Vale em outros ativos ajuda a compensar os impactos sazonais e geopolíticos ligados à paralisação em Omã. Além disso, os preços do minério de ferro acima de US$ 100 por tonelada seguem oferecendo suporte aos resultados, mitigando parte das incertezas operacionais momentâneas.