Quais são os maiores supermercados do Distrito Federal? Veja quanto faturam

O Distrito Federal tem um dos mercados mais peculiares do varejo alimentar brasileiro. A capital federal foi planejada para ser uma cidade de funcionários públicos, com renda média alta e padrão de consumo distinto do resto do país. Esse perfil moldou um setor menos disperso, com poucos atores grandes e forte presença do atacarejo, formato híbrido entre atacado e varejo.

As sete maiores redes do DF somaram 13,7 bilhões de reais em faturamento em 2025, segundo o Ranking ABRAS 2026.

O número coloca o Distrito Federal entre os dez mercados estaduais mais relevantes do país, mesmo com população menor que a de boa parte dos estados.

A liderança é do Atacadão Dia a Dia, que faturou 6,6 bilhões de reais e ocupa a 20ª posição nacional. A diferença para o segundo colocado, o Centro Oeste Comercial de Alimentos, com 3,4 bilhões de reais, ilustra a concentração da rede líder no mercado local. Em terceiro vem o São Cristóvão Investimentos e Participações, com 2,6 bilhões de reais.

Quais são os 7 maiores supermercados do Distrito Federal

Atacadão Dia a Dia : faturamento de 6,6 bilhões de reais

: faturamento de 6,6 bilhões de reais Centro Oeste Comercial de Alimentos : faturamento de 3,4 bilhões de reais

: faturamento de 3,4 bilhões de reais São Cristóvão : faturamento de 2,6 bilhões de reais

: faturamento de 2,6 bilhões de reais Comercial Alimentos ITA : faturamento de 426 milhões de reais

: faturamento de 426 milhões de reais Comercial de Alimentos Superbom : faturamento de 368 milhões de reais

: faturamento de 368 milhões de reais Mercado Ponto Alto : faturamento de 80 milhões de reais

: faturamento de 80 milhões de reais Comercial de Alimentos Tradicional: faturamento de 70 milhões de reais

Qual a história do Atacadão Dia a Dia, líder do DF

O Atacadão Dia a Dia é a maior rede de varejo alimentar do Distrito Federal, segundo o Ranking ABRAS 2026, com 6,6 bilhões de reais de faturamento em 2025. A empresa ocupa a 20ª posição no ranking nacional.

A história começa em 1960, em Padre Bernardo, no entorno do DF, quando os irmãos Jaci e Zico Oliveira fundaram a mercearia Casa Oliveira. Em 1964, Jaci e a esposa Cantu abriram um segundo negócio, a Casa Silva, no mesmo município goiano.

O movimento decisivo veio em 1973, com a abertura do Supermercado Pirinópolis em Brazlândia, no Distrito Federal — primeira incursão da família no mercado da capital federal. A rede cresceu de forma incremental, com três lojas em operação no início dos anos 1980. Em 1983, Edis Oliveira Silva, filho de Jaci, assumiu o comando dos negócios. Em 1996, os filhos de Edis, Branco e Marlon Amaral, adquiriram a operação e tornaram-se os únicos sócios.

A virada estratégica veio em 2013, quando os irmãos lançaram a bandeira Atacadão Dia a Dia. A decisão de migrar do supermercado tradicional para o atacarejo coincidiu com o boom desse formato no Brasil e mudou a escala do negócio. A rede saltou de operação regional para o status de uma das maiores do Centro-Oeste, com faturamento de 5 bilhões de reais em 2022 e expansão para Goiás, Bahia, Tocantins e, mais recentemente, Minas Gerais.