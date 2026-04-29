DeFi pode sair fortalecido de ataque hacker milionário, diz banco

O setor de finanças descentralizadas (DeFi) foi abalado por um ataque hacker que desviou US$ 292 milhões da KelpDAO na semana passada. No entanto, um relatório do banco Standard Chartered afirma que o segmento pode sair fortalecido do caso.

Ao site The Block, uma nota enviada pelo head global de ativos digitais do banco, Geoffrey Kendrick, que o roubo de US$ 292 milhões expôs um risco sistêmico em DeFi, mas a resposta de outros protocolos, angariando fundos para cobrir o prejuízo, mostrou maturidade.

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Na invasão que ocorreu neste mês, os hackers conseguiram criar tokens rsETH sem lastro em criptomoedas ether reais. Os rsETH fraudulentos foram então enviados para o protocolo de empréstimos de criptomoedas Aave e deixados como garantia para os cibercriminosos tomarem quantidade semelhante de moedas digitais wrapped ether.

Com isso, foi deixado um rombo milionário na Aave, que ficou com as criptomoedas falsas. Como resultado, o projeto perdeu até US$ 17 bilhões em depósitos e US$ 5,5 bilhões em empréstimos ativos, conforme investidores ficaram com medo da situação financeira do protocolo.

Resgate via DeFi United

Algo que parecia trágico para o setor, contudo, mudou de figura quando a organização DeFi United conseguiu arrecadar mais de US$ 300 milhões para cobrir o rombo e normalizar as condições dos rendimentos dos empréstimos na Aave.

Além do projeto de empréstimos, participam do DeFi United outros projetos, como Mantle, Ether.Fi e Lido. Mais recentemente, o CEO da Consensys e cofundador do Ethereum, Joseph Lubin, também manifestou apoio à iniciativa de resgate.

Para o Standard Chartered, a resposta do setor foi significativa e pode acelerar mudanças estruturais para tornar o segmento mais forte.

Entre elas, o banco cita a Aave V4, lançada no final de março e a esperada Ethereum Economic Zone (EEZ), que deve deixar a Aave menos dependente de pontes de blockchain como a que foi atacada.

Assim, mesmo com todos os problemas, o Standard Chartered continua a projetar que o mercado de tokenização de ativos do mundo real alcançará US$ 2 trilhões até o final de 2028.

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