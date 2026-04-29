China paralisa emissão de licenças para robotáxis após falha em massa da Baidu

Baidu: divisão de robotáxis da empresa tem falha coletiva que dificulta expansão de setor (VCG/VCG /Getty Images)
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Publicado em 29 de abril de 2026 às 11h14.
A China parou de emitir licenças para veículos autônomos por tempo indeterminado. A mudança vem em decorrência de uma falha causada por robotáxis da Baidu que estavam em circulação em Wuhan: nos últimos dias de março, dezenas de automóveis da divisão Apollo Go prejudicaram o trânsito da cidade chinesa ao pararem de funcionar simultaneamente. As informações da Bloomberg.
O ocorrido chamou a atenção na época após inúmeras chamadas à polícia local. As primeiras investigações apontavam para um "erro de sistema" que não prejudicou a saída de passageiros dos automóveis. Agora, três ministérios convocaram uma reunião com autoridades das cidades chinesas que permitem veículos de direção autônoma. A proibição não tem prazo para determinar e reguladores agora exigem que haja revisão completa dos sistemas. Novos critérios, como reforço no monitoramento de segurança para passageiros, também foram estabelecidos como condicionais para o retorno da normalidade.
Fontes ouvidas pela Bloomberg disseram que a proibição temporária impede que empresas do setor adicionem veículos às frotas, façam testes ou continuem com as iniciativas de expansão para mais cidades. Sem lucratividade até o momento, as empresas podem enfrentar momentos de incerteza a depender de quanto tempo o banimento durará e quando podem retomar as tentativas de expansão internacional.
A Apollo Go, por exemplo, já disputa espaço de mercado com a empresa de carros autônomos Waymo, do Google, pelo domínio do interesse internacional. A intenção é que os veículos da iniciativa, que já é a maior da China, não se restrinjam às 12 cidades em que operam atualmente e que as centenas de veículos possam chegar a milhares.
Não é a primeira vez que um incidente envolvendo a Baidu resulta em congelamento de autorizações. Em 2024, protestos de taxistas em Wuhan — preocupados com o impacto dos robotáxis sobre seus empregos — já haviam levado reguladores a suspender aprovações por meses. As licenças só foram retomadas no início de 2025.
Em resposta, as ações da Baidu caíram 2,8% em Hong Kong. Outras marcas com projetos similares nas regiões, como Pony AI e WeRide, recuaram 5,5% e 4,7%, respectivamente. Sem lucratividade até o momento, as empresas podem enfrentar momentos de incerteza a depender de quanto tempo o banimento durará.
A Soochow Securities analisou que o setor de veículos autônomos na China deve movimentar cerca de 83 bilhões de yuans (US$ 12 bilhões) até 2030. Por ora, porém, a indústria aguarda a liberação do país para evitar um tombo relevante para empresas que ainda não são lucrativas e dependem de expansão contínua para justificar seus valuations.