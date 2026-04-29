Inteligência Artificial

China paralisa emissão de licenças para robotáxis após falha em massa da Baidu

Dezenas de veículos autônomos da Baidu falharam simultaneamente em Wuhan; queda faz China repensar liberação dos automóveis que dirigem sozinhos

Baidu: divisão de robotáxis da empresa tem falha coletiva que dificulta expansão de setor (VCG/VCG /Getty Images)

Baidu: divisão de robotáxis da empresa tem falha coletiva que dificulta expansão de setor (VCG/VCG /Getty Images)

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 29 de abril de 2026 às 11h14.

A China parou de emitir licenças para veículos autônomos por tempo indeterminado. A mudança vem em decorrência de uma falha causada por robotáxis da Baidu que estavam em circulação em Wuhan: nos últimos dias de março, dezenas de automóveis da divisão Apollo Go prejudicaram o trânsito da cidade chinesa ao pararem de funcionar simultaneamente. As informações da Bloomberg.

O ocorrido chamou a atenção na época após inúmeras chamadas à polícia local. As primeiras investigações apontavam para um "erro de sistema" que não prejudicou a saída de passageiros dos automóveis. Agora, três ministérios convocaram uma reunião com autoridades das cidades chinesas que permitem veículos de direção autônoma. A proibição não tem prazo para determinar e reguladores agora exigem que haja revisão completa dos sistemas. Novos critérios, como reforço no monitoramento de segurança para passageiros, também foram estabelecidos como condicionais para o retorno da normalidade.

Fontes ouvidas pela Bloomberg disseram que a proibição temporária impede que empresas do setor adicionem veículos às frotas, façam testes ou continuem com as iniciativas de expansão para mais cidades. Sem lucratividade até o momento, as empresas podem enfrentar momentos de incerteza a depender de quanto tempo o banimento durará e quando podem retomar as tentativas de expansão internacional.

A Apollo Go, por exemplo, já disputa espaço de mercado com a empresa de carros autônomos Waymo, do Google, pelo domínio do interesse internacional. A intenção é que os veículos da iniciativa, que já é a maior da China, não se restrinjam às 12 cidades em que operam atualmente e que as centenas de veículos possam chegar a milhares.

Indústria autônoma na China enfrenta dificuldades para validação interna

Não é a primeira vez que um incidente envolvendo a Baidu resulta em congelamento de autorizações. Em 2024, protestos de taxistas em Wuhan — preocupados com o impacto dos robotáxis sobre seus empregos — já haviam levado reguladores a suspender aprovações por meses. As licenças só foram retomadas no início de 2025.

Em resposta, as ações da Baidu caíram 2,8% em Hong Kong. Outras marcas com projetos similares nas regiões, como Pony AI e WeRide, recuaram 5,5% e 4,7%, respectivamente. Sem lucratividade até o momento, as empresas podem enfrentar momentos de incerteza a depender de quanto tempo o banimento durará.

A Soochow Securities analisou que o setor de veículos autônomos na China deve movimentar cerca de 83 bilhões de yuans (US$ 12 bilhões) até 2030. Por ora, porém, a indústria aguarda a liberação do país para evitar um tombo relevante para empresas que ainda não são lucrativas e dependem de expansão contínua para justificar seus valuations.

Acompanhe tudo sobre:TecnologiaInteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

Com OpenAI e Anthropic, Amazon quer se estabelecer como principal parceira para modelos de IA

Agência chinesa que proibiu negócio entre Meta e Manus pode virar fiscal de startups

OpenAI diz que Musk também defendia estrutura com fins lucrativos e queria controle da empresa

Musk diz em tribunal que OpenAI 'roubou uma caridade' ao virar empresa com fins lucrativos

Mais na Exame

Ciência

Dor que dura anos? Estudo identifica 'vilão' em circuito do cérebro

Brasil

Messias defende 'aperfeiçoamento' do STF em sabatina no Senado

Casual

Do forno ao bar: a revolução das pizzarias

Negócios

Ela criou uma solução caseira para sua gravidez e rejeitou investidores, agora fatura milhões