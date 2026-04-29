China paralisa emissão de licenças para robotáxis após falha em massa da Baidu

A China parou de emitir licenças para veículos autônomos por tempo indeterminado. A mudança vem em decorrência de uma falha causada por robotáxis da Baidu que estavam em circulação em Wuhan: nos últimos dias de março, dezenas de automóveis da divisão Apollo Go prejudicaram o trânsito da cidade chinesa ao pararem de funcionar simultaneamente. As informações da Bloomberg.

O ocorrido chamou a atenção na época após inúmeras chamadas à polícia local. As primeiras investigações apontavam para um "erro de sistema" que não prejudicou a saída de passageiros dos automóveis. Agora, três ministérios convocaram uma reunião com autoridades das cidades chinesas que permitem veículos de direção autônoma. A proibição não tem prazo para determinar e reguladores agora exigem que haja revisão completa dos sistemas. Novos critérios, como reforço no monitoramento de segurança para passageiros, também foram estabelecidos como condicionais para o retorno da normalidade.

Fontes ouvidas pela Bloomberg disseram que a proibição temporária impede que empresas do setor adicionem veículos às frotas, façam testes ou continuem com as iniciativas de expansão para mais cidades. Sem lucratividade até o momento, as empresas podem enfrentar momentos de incerteza a depender de quanto tempo o banimento durará e quando podem retomar as tentativas de expansão internacional.

A Apollo Go, por exemplo, já disputa espaço de mercado com a empresa de carros autônomos Waymo, do Google, pelo domínio do interesse internacional. A intenção é que os veículos da iniciativa, que já é a maior da China, não se restrinjam às 12 cidades em que operam atualmente e que as centenas de veículos possam chegar a milhares.

Indústria autônoma na China enfrenta dificuldades para validação interna