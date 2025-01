61% das empresas reduziram os investimentos em IA devido à falta de confiança, aponta pesquisa

A falta de confiança em inteligência artificial (IA) está impactando diretamente os investimentos das empresas na tecnologia. Uma pesquisa da Qlik revelou que 61% das companhias globais estão reduzindo investimentos em IA devido à desconfiança interna e externa. No Brasil, esse número chega a 49%, mas ainda é significativo.

Os resultados apontam que 88% dos executivos globais consideram a IA essencial ou muito importante para alcançar objetivos estratégicos e aumentar os lucros. No Brasil, essa percepção é ainda maior, atingindo 94%. Apesar disso, grande parte dos projetos de IA não avança além do planejamento: 20% das empresas globais possuem entre 50 e 100 projetos parados nessa fase, enquanto no Brasil o índice é de 11%.

Falta de confiança e outros desafios

Os fatores que dificultam a implementação da IA incluem falta de confiança, desafios regulatórios e questões de governança de dados. Globalmente, 37% dos tomadores de decisão afirmam que seus gerentes seniores não confiam na tecnologia, enquanto no Brasil esse índice é menor, mas significativo, com 25%. Já a desconfiança entre colaboradores de níveis mais baixos é apontada por 42% globalmente e 46% no Brasil.

Além disso, 24% dos executivos brasileiros citam os desafios regulatórios como a maior barreira para adoção da IA, seguidos por falta de qualificação (21%) e restrições orçamentárias (24%). Outros fatores incluem governança de dados e falta de dados confiáveis, que limitam o avanço da tecnologia.

Soluções e caminhos para avançar

Para superar essas barreiras, 74% dos líderes globais e 88% dos brasileiros destacam a necessidade de promover os benefícios da IA dentro de suas organizações e para os clientes. O treinamento de equipes também é considerado essencial, com 94% dos executivos brasileiros defendendo a qualificação para melhorar o uso da IA.

James Fisher, Diretor de Estratégia da Qlik, enfatiza que "identificar casos de uso claros, com metas e métricas definidas, é o primeiro passo para criar uma estratégia de IA eficaz e conquistar a confiança necessária para avançar".

