Anthropic lança Claude Fable e Mythos 5.2 com preço 20% menor

A Anthropic lançou nesta segunda-feira, 9, o Claude Fable 5.2 e o Claude Mythos 5.2, novas versões de seus modelos de inteligência artificial (IA) para tarefas técnicas complexas.

Segundo a empresa, os dois melhoraram em programação, raciocínio e interpretação de imagens e geram respostas até 30% mais rápido que as versões 5.1. Na API, o preço padrão por volume de texto processado caiu 20%.

A cobrança passou de US$ 10 para US$ 8 por milhão de tokens de entrada e de US$ 50 para US$ 40 por milhão de tokens de saída. Tokens são as unidades em que o sistema divide o conteúdo que recebe e produz. Os modelos também ganharam um modo rápido opcional, que pode gerar tokens até 2,5 vezes mais depressa e custa o dobro da tarifa padrão.

Onde o novo Claude melhorou?

Nos testes divulgados pela Anthropic, o Fable 5.2 marcou 69,9% no FrontierSWE v2, que avalia agentes em tarefas de programação, ante 56,3% do Fable 5.1. No Chartography, que mede a leitura de gráficos e figuras sem ferramentas externas, a pontuação passou de 44,8% para 73,4%. Os resultados se referem às condições de cada teste.

Em uma demonstração de matemática, cerca de mil agentes do Fable 5.2 trabalharam em paralelo e levaram 30 horas para formalizar a demonstração do Último Teorema de Fermat, segundo a Anthropic. A tarefa consistia em traduzir uma prova já conhecida para Lean, uma linguagem que permite ao computador verificar cada passo. Apesar dos ganhos nesses testes, a empresa ainda recomenda começar pelo Claude Opus 5.5 para a maioria das tarefas de programação e análise.

Quem pode usar Fable e Mythos?

As duas versões partem do mesmo modelo. O Fable aplica filtros adicionais a pedidos de cibersegurança de alto risco e a tarefas de pesquisa em biologia. O Fable 5.2 está disponível na API da Anthropic e em planos pagos elegíveis do Claude.

O acesso direto ao Mythos 5.2 é restrito a organizações verificadas, como as que participam dos programas de cibersegurança e ciências da vida da empresa.

A Anthropic também relatou uma dificuldade nos testes de segurança. Os dois modelos mencionaram a possibilidade de estar sendo avaliados com mais frequência do que outros modelos recentes da empresa. Segundo a companhia, isso dificulta usar os resultados dos testes para prever como eles se comportarão fora do laboratório.