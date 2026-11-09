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ByteDance, dona do TikTok, estuda ampliar operação de data centers no Brasil

Grupo busca uma desenvolvedora para a segunda fase do complexo no Ceará e avalia outra instalação voltada a clientes brasileiros, segundo a Bloomberg

(VCG/VCG/Getty Images)

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Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 10h01.

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A ByteDance, dona do TikTok, planeja expandir suas operações de data centers no Brasil. O primeiro complexo está em construção no Ceará, com investimentos bilionários, enquanto negociações avançam para uma segunda instalação voltada ao mercado brasileiro. O projeto enfrenta questionamentos jurídicos sobre licenciamento ambiental e consulta indígena.

Com seu primeiro data center na América Latina ainda em construção, a ByteDance, dona do TikTok, já procura uma empresa para desenvolver a segunda fase do complexo no Pecém, no Ceará.

Em paralelo, o grupo chinês abriu conversas preliminares sobre outra instalação, fora do complexo portuário, que atenderia clientes no Brasil, segundo a Bloomberg.

A expansão no Pecém pode superar em porte a obra atual, estimada em US$ 10 bilhões e que terá demanda elétrica de cerca de 300 megawatts (MW). A segunda fase segue em avaliação, e o projeto voltado ao mercado brasileiro está em estágio inicial.

O que já está em construção no Pecém?

As obras da primeira etapa começaram em janeiro de 2026. A Omnia, plataforma de data centers do Pátria Investimentos, desenvolve o projeto para a ByteDance em parceria com a Casa dos Ventos.

A previsão informada pela Omnia à Reuters é iniciar a operação no terceiro trimestre de 2027 e ampliar as atividades gradualmente até 2029.

O projeto original do Pecém foi anunciado em dezembro de 2025 com investimento estimado em cerca de R$ 200 bilhões para o complexo completo, previsto em fases.

Na etapa em obras, os servidores terão 200 MW de capacidade de tecnologia da informação. A demanda elétrica total, próxima de 300 MW, inclui os sistemas que mantêm os equipamentos em funcionamento, como a refrigeração.

A energia é uma parte do negócio que já tem contrato. Em maio, Omnia e Casa dos Ventos acertaram um fornecimento de 20 anos, avaliado em cerca de US$ 2 bilhões. A maior parte virá do complexo eólico Ibiapaba, no Ceará, com uma parcela menor de um parque no Piauí, segundo as empresas.

Perto do Pecém, os cabos submarinos que chegam a Fortaleza dão ao estado conexões de fibra óptica com os Estados Unidos, a Europa e a África.

O segundo projeto teria clientes no Brasil

O empreendimento em construção fica na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Pecém. O conselho federal que administra o regime aprovou o projeto da ByteDance para prestação de serviços exclusivamente ao mercado externo. Na prática, os servidores ficam no Ceará e processam dados para operações em outros países. Já a instalação em discussão fora do Pecém teria como destino o mercado brasileiro, segundo a Bloomberg.

As conversas ocorrem enquanto o governo prepara as regras do Redata, regime federal sancionado em setembro que prevê incentivos tributários para equipamentos de data centers.

Entre as contrapartidas previstas na lei estão critérios de eficiência hídrica e a oferta de pelo menos 10% da capacidade beneficiada ao mercado interno, compromisso que pode ser substituído por investimento adicional em pesquisa e inovação.

Na sexta-feira, 6, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, disse que o governo espera anunciar a regulamentação na semana de 16 de novembro.

O licenciamento da primeira etapa é questionado na Justiça

Em setembro, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União entraram com uma ação civil pública para impedir o início da operação antes de uma consulta livre, prévia e informada ao povo indígena Anacé e da elaboração de um estudo de impacto ambiental.

Os órgãos também pedem que sejam avaliados os efeitos do empreendimento sobre a água, a rede elétrica e as comunidades do entorno.

Em resposta à agência eixos, a Omnia afirmou que o licenciamento segue o rito da Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace) e que possui as autorizações válidas para as atividades que exerce. No início de novembro, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação divulgou as conclusões de uma missão dos conselhos nacional e estadual de direitos humanos que recomendou a revisão do licenciamento e a consulta às comunidades afetadas.

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