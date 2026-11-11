Quem assina o Claude pode recuperar parte ou todo o limite de uso já consumido. A Anthropic anunciou na terça-feira, 10, um reset gratuito para os planos Pro, Max, Ultra e Team após corrigir falhas que faziam o serviço descontar mais uso do que deveria.

O benefício se soma à oferta do Claude Fable 5.2. Quem se qualificar para as duas pode receber até quatro resets.

Quem recebe o reset geral do Claude?

O reset geral restaura os limites de uso aplicáveis à conta e vale para todos os modelos. Pode ser resgatado até as 19h de 10 de dezembro, no horário de Brasília.

A Anthropic disse que as falhas afetaram apenas parte dos usuários, mas estendeu o benefício a todos os assinantes dos quatro planos elegíveis. A empresa não informou quanto tempo os problemas duraram nem quantas contas foram afetadas.

Quantos resets do Fable cada assinante recebe?

Assinantes Max e Ultra e usuários com vagas premium no Team ou em planos Enterprise legados com cobrança por vaga recebem de um a três resets do Fable. A Anthropic usa a data da primeira fatura paga da pessoa ou, nos planos de equipe, da organização.

Menos de seis meses: um reset.

um reset. De seis a 12 meses: dois resets.

dois resets. Mais de 12 meses: três resets.

Esses resets vencem às 4h59 de 9 de março de 2027, no horário de Brasília. Nos planos Pro e nas vagas padrão do Team, a oferta inclui acesso aos modelos Fable com até 50% do limite semanal do plano e um reset. Nesse grupo, a janela promocional e o reset terminam às 4h59 de 17 de novembro, também no horário de Brasília.

O corte para a elegibilidade aos resets do Fable foi às 15h de 9 de novembro, no horário de Brasília. Nos planos de equipe, a organização precisava ter a cobrança ativa e o usuário já precisava fazer parte dela. A Anthropic prevê condições específicas para contas que estavam em período de teste.

Como resgatar o reset no Claude?

Abra o Claude no navegador ou no aplicativo, entre em Configurações > Uso e selecione Redefinir gratuitamente na seção de resets. A tela mostra os benefícios disponíveis e a data de vencimento de cada um.

O reset do Fable devolve ao limite semanal apenas o uso gasto nos modelos dessa família. Também recarrega por inteiro a janela de cinco horas, quando ela se aplica à conta. O teto contratado continua sendo a referência para o uso após o resgate.