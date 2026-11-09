DeepSeek Harness chega a 1,54 milhão de usuários por dia e mira Claude Code e Codex

O DeepSeek Harness, plataforma de código aberto da DeepSeek para criar e executar agentes de inteligência artificial (IA), chegou a 1,54 milhão de usuários ativos por dia em menos de três meses.

O dado, divulgado pela empresa chinesa no domingo, 8, e repercutido pelo South China Morning Post, considera quem usou o serviço oficial de processamento da DeepSeek em 4 de novembro. No fim de setembro, eram cerca de 271 mil usuários diários, segundo o The Business Times.

Com o crescimento, a startup prepara uma loja oficial para as extensões que dão novas funções aos agentes. A comunidade já desenvolveu cerca de 35 mil delas, e aproximadamente 60% dos usuários ativos criaram ou instalaram pelo menos uma, segundo a DeepSeek. A loja ainda não tem data de lançamento.

O Harness coloca a DeepSeek em uma disputa que vai além dos chatbots. Assim como o Claude Code, da Anthropic, e o Codex, da OpenAI, a plataforma permite que uma IA abra arquivos, altere código e rode testes. Com as extensões, a empresa quer que desenvolvedores adaptem o agente a outras rotinas de trabalho, da leitura de artigos científicos à produção de conteúdo.

O que o Harness faz entre uma resposta e outra

Os modelos da família DeepSeek V4 interpretam o pedido e podem indicar qual ação executar. O Harness organiza a execução. Ele dá ao agente acesso às ferramentas habilitadas, registra o que aconteceu e devolve o resultado ao modelo para que ele decida se já terminou ou se precisa continuar.

A mesma lógica permite que um agente de IA passe de um arquivo para um terminal ou para uma busca, dentro dos acessos que recebeu.

Na ferramenta da DeepSeek, desenvolvedores podem trocar ou acrescentar componentes como o modelo usado, a forma de guardar informações de uma sessão e os programas que o agente pode chamar. Um dos projetos citados pela empresa reúne leitura, tradução e anotações de artigos científicos no mesmo ambiente.

Outro mostra quais informações o agente recebeu em cada etapa de uma tarefa, para que o usuário consiga acompanhar de onde saiu uma decisão.

No fim de outubro, a equipe publicou um protótipo que mostra até onde pretende levar essa ideia na programação. O sistema acompanha um repositório no GitHub e, quando recebe um pedido de uma pessoa autorizada, pode trabalhar em uma sessão própria e devolver uma proposta de alteração de código para revisão.

A DeepSeek descreve o projeto como um protótipo de pesquisa e avisa que parte das funções discutidas pela equipe ainda está em desenvolvimento.

Por que a loja de extensões importa para a DeepSeek

A Anthropic já oferece um catálogo de extensões para o Claude Code, com integrações a serviços como Slack e Figma. A OpenAI também oferece extensões no Codex. O valor dessas ferramentas aparece quando elas entram no fluxo de trabalho que a equipe já usa. A Oracle, por exemplo, passou a permitir que desenvolvedores usem Claude Code e Codex para criar aplicações com agentes dentro do seu sistema de gestão empresarial.

A DeepSeek pode disputar esse mercado de duas maneiras. Com o Harness, tenta fazer com que o usuário abra seu próprio aplicativo para trabalhar. Pela API, pode vender o processamento mesmo quando o desenvolvedor prefere outra interface.

A empresa publica instruções para conectar seus modelos ao Claude Code e ao Codex. Assim, uma equipe pode manter a ferramenta em que já trabalha e trocar o modelo que processa parte das tarefas.

O volume ajuda a entender o interesse comercial. Em 4 de novembro, o Harness registrava cerca de 92 trilhões de tokens por dia na API oficial, segundo a DeepSeek. Tokens são as unidades em que o modelo divide o conteúdo que recebe e produz.

Uma única tarefa pode passar várias vezes pelo modelo e incluir o texto de arquivos, instruções e resultados de testes. O volume indica quanto conteúdo circula pelo sistema. Para calcular a receita, seria preciso saber quanto desse uso foi faturado e a quais tarifas, que variam por modelo, horário e tipo de processamento.

A DeepSeek diz que pretende melhorar a compatibilidade e a segurança das extensões, além de oferecer créditos de processamento e apoio técnico aos criadores. A documentação do Harness ainda o classifica como uma prévia para desenvolvedores e alerta que atualizações podem afetar extensões existentes. Para uma equipe que põe um agente para trabalhar em arquivos e sistemas internos, controlar esses acessos e manter as integrações funcionando pesa na escolha tanto quanto a qualidade do código que o modelo escreve.