Dona do TikTok prepara IA que executa tarefas no celular, nos moldes do Muse, da Meta

Depois de ganhar espaço com inteligência artificial que cria vídeos, a ByteDance quer que sua IA execute tarefas do dia a dia. A dona do TikTok planeja lançar nas próximas semanas um assistente pessoal semelhante ao Muse, da Meta, segundo reportagem da Bloomberg publicada nesta quarta-feira, 11.

O plano foi apresentado pelo cofundador Zhang Yiming em uma reunião interna com a equipe de IA.

Segundo pessoas que acompanharam a conversa, ouvidas pela Bloomberg, Zhang avalia que a ByteDance tem condições de competir com OpenAI e Anthropic no desenvolvimento dos modelos mais avançados, mas que chegar a esse patamar pode levar até 2029 ou 2030, no mínimo. A empresa não respondeu ao pedido de comentário da agência.

O que a ByteDance já testou?

O projeto começou a ser testado internamente em abril com o codinome Spell, segundo o jornal chinês Caixin. A publicação informou em outubro que a empresa trabalhava para integrar o agente ao Doubao, seu chatbot na China, que já reúne ferramentas para gerar imagens e vídeos e transcrever áudios.

A referência para o novo produto é o Muse, da Meta. Com acesso autorizado aos serviços do usuário, o agente pode navegar na internet e trabalhar em tarefas que envolvem mais de um aplicativo.

O Muse chegou aos Estados Unidos em setembro e registrou 10,2 milhões de downloads no país em 40 dias, segundo estimativa da Sensor Tower. A ByteDance ainda não detalhou quais aplicativos seu assistente poderá acessar nem que ações ele poderá executar.

Por que Zhang fala em 2029 ou 2030?

A ByteDance já tem um produto estabelecido na geração de vídeo, o Seedance. Na reunião, Zhang apontou uma dificuldade em outra frente. Segundo a Bloomberg, ele disse que os modelos de linguagem da família Seed são pré-treinados com conjuntos de dados muito menores que os usados pelos principais concorrentes.

Zhang também defendeu que a empresa evite depender da destilação, técnica que usa as respostas de modelos maiores para treinar outros menores. O prazo mencionado na reunião diz respeito ao desenvolvimento de modelos capazes de disputar a liderança com os laboratórios americanos. O assistente pessoal é o lançamento que a empresa prepara para as próximas semanas.